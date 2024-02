Jackpot Sportky jim nadělil téměř 77 milionů. Díky výhře si budou plnit své sny

Pár si vsadil Sportku a při volbě čísel měl opravdu šťastnou ruku. Vyhráli téměř 77 milionů.

4. únor bude zřejmě navždy pro dvojici z Karlovarského kraje osudovým dnem. Právě v neděli večer 4. února 2024 se z nich totiž stali díky Sazce milionáři. Ve Sportce vyhráli téměř 77 milionů. Spontánní rozhodnutí vsadit si tak pro ně bylo opravdu šťastné.

Byli v obchodním centru, když procházeli okolo místa s terminálem Sazky a řekli si: "Nevsadíme si? Co kdyby to vyšlo…" No, a ono to opravdu vyšlo. Plný tiket vlastních čísel včetně Šance přinesl šťastnému páru výhru ve výši 76 984 483 Kč. "Často nevsázíme. V průměru tak jednou za dva měsíce, ale nemáme žádnou konkrétní příležitost, šťastné datum nebo něco podobného."

Osudová kombinace čísel

Kombinaci čísel, která byla výherní, vybírala žena. To, jak postupovala, si ale prý raději nechá pro sebe. Vsázet prý totiž čas od času budou s partnerem dál. A doporučují to i ostatním. "Kdo nevsadí, ten nevyhraje. I když je to hlavně o štěstí, tak pokud to prostě neuděláte, je šance na výhru logicky nulová," vzkazují.

Přesně to si možná řekla paní, od které do Sazky přišel dopis pár dní po nedělním losování, kdy v 1. tahu padl Jackpot téměř 77 milionů. "Při tažení z osudí se vytáhla kombinace čísel data mého narození, mého svátku a svátku manžela. My jsme si bohužel nevsadili, ale úspěšnému výherci to moc přeji. Ať si výhru užije ve zdraví a pohodě," vzkázala.

A co vy, říkáte si někdy, že byste si mohli vsadit a co kdyby to náhodou zrovna vyšlo? Tak nezůstaňte jen u myšlenek a zkuste štěstí poškádlit třeba právě teď. Vsadit Sportku si můžete online nebo na jednom z prodejních míst s terminálem Sazky. Navíc ten, kdo vsadí plný tiket včetně Šance bude automaticky zařazen do Milionové vánice - doplňkové hry Sportky o 5x milion korun. Ale pozor, čas se krátí. Zaručené miliony budou ve vánici sněžit jen do 28. února 2024.

V roce 2024 zatím Sazka přinesla milionovou radost 87 šťastným sázejícím, mezi které rozdělila celkovou částku 254 996 115 Kč. Nejvíce milionářů vzešlo ze Sportky - celkem 82, a to především díky právě probíhající Milionové vánici.

Jak s výhrou nejlépe naložit?

Když se partneři o své výhře dozvěděli, ani jeden nevěřil, že je to možné. Po chvíli přišla obrovská radost, a nakonec i nervozita a strach z toho, že ztratí tiket, který byl jediným potvrzením výhry. O té nechtějí říkat téměř nikomu. O radost se podělí jen s nejbližší rodinou a věří, že společně s penězi naloží, jak nejlépe to půjde. "Chceme se držet při zemi a zůstat stejní. Naším hlavním cílem je zajistit rodinu. Další plán zatím nemáme," říkají.