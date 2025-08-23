Izraelský exministr tlačí na Netanjahua: "Vytvořme vládu, která vykoupí rukojmí."

23. 8. 2025 22:14
Bývalý izraelský ministr obrany a lídr centristické opoziční strany Národní jednota Benny Ganc vyzval v sobotu večer premiéra Benjamina Netanjahua a další dva opoziční vůdce k vytvoření dočasné vlády národní jednoty, která by umožnila dohodu s palestinským teroristickým hnutím Hamásem o propuštění zbývajících rukojmích. Informovala o tom agentura AFP.
Foto: Reuters

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu už nemá po červencovém odchodu ultraortodoxních stran z vládní koalice absolutní většinu v parlamentu. Je závislý na krajně pravicových spojencích, kteří odmítají jakoukoli dohodu o propuštění rukojmích s Hamásem. Naopak prosazují pokračování války, dokud nebude Hamás v Pásmu Gazy zcela zničen.

Bývalý izraelský ministr obrany a lídr centristické opoziční strany Národní jednota Benny Ganc ale Netanjahua a další dva opoziční vůdce v sobotu večer vyzval k tomu, aby vytvořili dočasnou vládu národní jednoty. Ta by umožnila dohodu s Hamásem o propuštění zbývajících rukojmích.

"Apeluji na Netanjahua, Jaira Lapida a Avigdora Liebermana. Je čas vytvořit vládu, která by vězně vykoupila," prohlásil Ganc.

Směna rukojmích za odsouzence

Ganc už ve středu uvedl, že zvažuje možnost vstupu do vlády v zájmu přijetí dohody s Hamásem. Návrh dohody podle médií předpokládá 60denní příměří, propuštění deseti živých izraelských rukojmích a předání těl 18 rukojmích, kteří už nežijí. Výměnou za to by bylo propuštění 200 odsouzených Palestinců a neurčeného počtu Izraelem vězněných palestinských žen a mladistvých.

Také lídr centristické opoziční strany Ješ atid (Budoucnost existuje) a expremiér Jair Lapid v týdnu uvedl, že disponuje "záchrannou sítí" 24 křesel v Knesetu a že za podporu Netanjahua v případě přijetí dohody nic nežádá.

