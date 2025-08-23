Izraelský exministr tlačí na Netanjahua: "Vytvořme vládu, která vykoupí rukojmí."

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu už nemá po červencovém odchodu ultraortodoxních stran z vládní koalice absolutní většinu v parlamentu. Je závislý na krajně pravicových spojencích, kteří odmítají jakoukoli dohodu o propuštění rukojmích s Hamásem. Naopak prosazují pokračování války, dokud nebude Hamás v Pásmu Gazy zcela zničen.
Bývalý izraelský ministr obrany a lídr centristické opoziční strany Národní jednota Benny Ganc ale Netanjahua a další dva opoziční vůdce v sobotu večer vyzval k tomu, aby vytvořili dočasnou vládu národní jednoty. Ta by umožnila dohodu s Hamásem o propuštění zbývajících rukojmích.
"Apeluji na Netanjahua, Jaira Lapida a Avigdora Liebermana. Je čas vytvořit vládu, která by vězně vykoupila," prohlásil Ganc.
Směna rukojmích za odsouzence
Ganc už ve středu uvedl, že zvažuje možnost vstupu do vlády v zájmu přijetí dohody s Hamásem. Návrh dohody podle médií předpokládá 60denní příměří, propuštění deseti živých izraelských rukojmích a předání těl 18 rukojmích, kteří už nežijí. Výměnou za to by bylo propuštění 200 odsouzených Palestinců a neurčeného počtu Izraelem vězněných palestinských žen a mladistvých.
Také lídr centristické opoziční strany Ješ atid (Budoucnost existuje) a expremiér Jair Lapid v týdnu uvedl, že disponuje "záchrannou sítí" 24 křesel v Knesetu a že za podporu Netanjahua v případě přijetí dohody nic nežádá.
Dnešní Gancova výzva směřuje i na bývalého izraelského ministra obrany a šéfa opoziční pravicové strany Israel Bejtejnu (Izrael je náš domov) Avigdora Liebermana.
Válka v Pásmu Gazy vypukla v říjnu 2023, kdy Izrael zahájil vojenskou ofenzivu v reakci na útok Hamásu a jeho spojenců, při němž ozbrojenci na jihu Izraele zabili na 1200 lidí a dalších 251 unesli jako rukojmí. Na podzim 2023 a letos v lednu a v únoru byla velká část rukojmích propuštěna výměnou za palestinské vězně při dvou příměřích.