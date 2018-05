Investování do podílových fondů z pohodlí domova

Je to možná k nevíře, ale začít investovat do podílových fondů je dnes už tak snadné a samozřejmé jako vyčistit si zuby. Vyzkoušet to můžete s ING Bank třeba hned.

Čísla hovoří za vše. Při investici stejné částky do všech fondů rozšířené nabídky zhodnotily v roce 2017 fondy ING Bank investici v průměru o 17,2 %. Není divu, že se investování stává stále populárnější záležitostí. Již není nutné patřit k hrstce "vyvolených" ze světa financí. Dávno také neplatí mýtus, že investují typicky jen muži, kteří mají údajně pro podobné věci větší cit. Statistiky ING Bank naopak ukazují, že téměř 40 % všech investorů jsou ženy. Momentálně nejpopulárnějšími fondy z nabídky jsou ING Aria Lion Balanced či Fidelity Global Dividend. Prostřednictvím investic si dnes třeba na důchod může přilepšit opravdu téměř každý. Průměrný klient investuje do ING fondů měsíčně 500 Kč a svým investičním profilem se řadí spíše mezi opatrné investory, sázející na jistotu. V nabídce fondů ING si však na své přijdou i odvážnější investoři libující si v riziku. Foto: ING Bank Velkou výhodou investování u ING Bank je komfort celého procesu. Své vlastní investiční portfolio si můžete založit on-line velmi snadno. Opravdu není nutné fyzicky navštívit pobočku ani tisknout jakékoliv papíry. Stačí vám jen počítač a mobilní telefon s internetovým připojením. "V prvním kroku jednoduše vyplníte své kontaktní údaje a vyberete si, který podílový fond chcete nakoupit. Pak už stačí jen doplnit několik málo údajů, načež vám bude vygenerováno klientské číslo a uvítací dopis s důležitými informacemi. Následně si zvolíte bezpečnostní prvky pro vstup do internetového bankovnictví a potvrdíte je pomocí SMS zprávy odeslané na váš telefon. V posledním kroku už stačí jen identifikovat vaši osobu. Budete k tomu potřebovat kopie dvou dokladů totožnosti a výpisu z účtu. Všechny potřebné dokumenty stačí jen vyfotit a poslat pohodlně on-line z internetového bankovnictví. Poté již můžete směle začít investovat," upřesňuje postup on-line investování Petr Žabža, ředitel investičních produktů ING Bank. Není nutné se bát ani výše investované částky. ING Bank totiž nabízí možnost pravidelných investic u základní nabídky už od stokoruny měsíčně. Konkurenční výhodou jsou navíc nulové vstupní a výstupní poplatky u všech fondů ze základní nabídky. Obecně platí, že čím déle investujete, tím menší bývá dopad případného kolísání trhů na vývoj vašeho portfolia. Při investování do podílových fondů navíc vkládáte peníze do produktu, který sestavuje zkušený portfolio manažer. Řešení se najde i pro ty, kteří mají obavy z přílišného investičního rizika. Nabídka fondů je natolik rozmanitá, že si z nich dokážou vybrat jak draví investoři, kteří riziko milují, tak i konzervativnější typy. "Pomocí mobilní aplikace si teď můžete v rámci několika kroků vyhodnotit, jaké fondy jsou pro váš investiční záměr vhodné a vybrat si tak portfolio s přijatelným rizikem," radí Žabža. Pokud před sebou máte investiční horizont patnácti let, kdy můžete odkládat například na přilepšení k penzi, můžete si dovolit investovat část peněz do rizikovějších akcií, i pokud se jinak držíte spíše při zdi. Investiční riziko můžete do určité míry snížit pravidelným investováním či právě délkou investice. S volatilitou, tedy určitou mírou kolísání hodnoty aktiv, se ale musíte smířit a počítat s ní. Je výsledkem reakcí investorů na ekonomické, politické a obchodní změny ve společnosti a běžnou součástí dlouhodobého investování. Situace se však může obrátit, trhy začnou růst a často dokážou překonat i svou původní hranici. Při případných propadech je proto vhodné nepanikařit a naopak dané období překonat s nadhledem. Jak investovat s ING krok za krokem, včetně souvisejících nákladů, naleznete na vseoinvestovani.cz