Investice s rychlým příjmem: Ronda Invest vyplácí měsíčně 6 milionů korun.

Ve světě přehlceném investičními příležitostmi z toho může jít jednomu hlava kolem. Máme pro vás výnosné řešení.

V široké škále investičních produktů i zkušeným investorům občas uteče zajímavá investiční příležitost, ty méně zkušené může nabídka zahltit a od investování odradit. Peníze pak nechávají znehodnocovat na spořicích účtech, které se rychle přizpůsobily snížené úrokové sazbě a jen málokterý vám nabídne přes 5 %, nemluvě o jejich dodatečném zdanění.

Řadíte se mezi opatrnější správce svých úspor, přesto si uvědomujete potřebu svých peněz využít a namnožit je, ideálně za co nejnižšího podstupovaného rizika? Zní vám fixních 9 % ročně, minimální riziko, a to vše z pohodlí domova lákavě? Přední česká investiční platforma Ronda Invest, u které si investoři vydělali přes 170 milionů korun, přičemž neztratili ani korunu, nabízí investování do úvěrů zajištěných nemovitostmi.

Alternativa lepší než samotná tradiční forma

Investování do nemovitostí je všeobecně mezi Čechy oblíbené. A není tomu náhodou. Nemovitosti, jakožto reálné aktivum, jsou v porovnání s dalšími investičními příležitostmi imunnější vůči inflaci a dosahují jednoho z nejlepších kapitálových zhodnocení, které na trhu existuje.

V situaci, kdy si nemůžete dovolit nákup vlastní nemovitosti, se nemusíte vzdávat vidiny je mít součástí vašeho investičního portfolia. Nemovitosti jsou hojně využívány jako zajištění úvěrů, do kterých lze investovat i s menším kapitálem. Ronda Invest poskytuje podnikatelské úvěry, primárně na developerské projekty, které jsou vždy zajištěné nemovitostmi s LTV (hodnota úvěru oproti nemovitosti) do 80 %.

Jde o příjemnou alternativní formu investování, díky které si zafixujete výnosy na delší dobu dopředu a díky zajištění nemovitostí za minimálního rizika zhodnocujete své úspory i o 9 % ročně. Na platformě je dostupných hned několik projektů a vy si tak dle svých investičních cílů vyberete ten, který nejlépe splňuje vaše očekávání co do výnosnosti, doby splatnosti, zajištění, účelu úvěru, lokality zajištění a řady dalších.

Ronda Invest dbá na extrémně vysoké standardy risk managementu, který vyhodnocuje platební morálku, profitabilitu projektu a historii podnikatele stejně jako hodnotu nemovitosti a atraktivitu lokality, aby případný prodej nemovitosti ve vymáhání netrval dlouho a investoři na sebe tak nepřenášeli riziko ztráty prostředků.

Za zmínku také stojí to, že peníze zhodnocujete po zainvestování okamžitě. Nejedná se totiž o typický crowdfunding, kdy se nejprve sbírá požadovaný objem prostředků na financování projektu a až po jeho dosažení jsou peníze zainvestovány do projektu. Ronda Invest financuje všechny projekty z vlastních zdrojů a následně umožňuje investorům podílet se na výnosech.

Výnos se vám tak počítá od chvíle, kdy se peníze zinkasují na straně Rondy, zpravidla do druhého pracovního dne. Vyplacené je na účet dostanete pravidelně každý měsíc. U konkurenčních platforem může celý proces trvat i několik měsíců, kdy vám peníze leží ve vzduchoprázdnu a sami si můžete spočítat ušlý zisk v takové lhůtě, která běžně trvá třeba i tři měsíce.