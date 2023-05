Investice do průmyslových nemovitostí: dvouciferné zhodnocení a poražení inflace

Loňský rok poznamenaný vysokou inflací má svého vítěze, jsou jím nemovitostní fondy kvalifikovaných investorů, které dokázaly svým investorům doručit dvouciferné zhodnocení. Nejlépe z nich si potom vedl specialista na průmyslové nemovitosti, fond Jet Industrial Lease s 18% zhodnocením.

Na rozdíl od akcií nebo dluhopisů doručily nemovitostní fondy v loňském roce svým investorům dobré výnosy, některé z nich dokonce nad hladinou inflace. Na výsledcích nemovitostních fondů se podílelo hned několik faktorů. "Provozní výnosy se zvýšily díky růstu tržeb z nájmů navýšených o inflaci, fondům díky snižování rozdílu mezi úrokovými sazbami eura a české koruny rostly příjmy z měnového zajištění. A nakonec, výnosy ovlivnilo také přecenění tržní hodnoty nemovitostí," říká Pavel Drabina, který stojí v čele otevřeného fondu Jet Industrial Lease (JIL) s nejvyšším loňským zhodnocením. JIL investuje do průmyslových a logistických nemovitostí, jako jediný v Česku se navíc primárně soustředí na akviziční model sale & leaseback. "Podnikatelům nabízíme odkup a zpětný pronájem nemovitostí, do fondu tak umíme získat projekty, které nejsou běžně na prodej, s nimi pak i spolehlivé a dlouhodobé nájemce, což ve výsledku přináší investorům stabilní výnosy," upřesňuje Drabina.

Deglobalizace mění nemovitostní trh

Do karet modelu sale & leaseback hraje i deglobalizační trend. Výroba se vrací zpět na evropskou půdu (tzv. "onshoring"), podniky chtějí růst a potřebují kapitál pro své fungování, ale vysoké úrokové sazby jim nepřejí. Odprodej průmyslové nemovitosti specialistům z fondu a jeho zpětný pronájem představuje pro podnikatele způsob, jak zlikvidnit aktiva uložená v nemovitém majetku a využít je pro podporu vlastního core byznysu. Pro investory do průmyslových realit ve střední Evropě, kde je koncentrováno na 40 % výroby evropského průmyslu, tento typ investice otevírá příležitost, jak se podílet na růstu hodnoty průmyslových nemovitostí a průmyslu při přiměřené míře rizika. Jak ale upozorňuje Pavel Drabina, investice do nemovitostí jsou střednědobými investicemi a předpokládají tedy investora, který je ochotný si na výnosy počkat alespoň pět let.

Solidní základ pro solidní výnosy

V minulém fiskálním roce si fond JIL připsal zhodnocení 20,21 % p.a. Jeho celková výnosnost k 31. 1. 2023 dosáhla 29,01 % od první akvizice v červenci roku 2021. Třímiliardové portfolio spravuje zkušený tým real estate expertů, který se opírá o zkušenosti mateřské společnosti Jet Investment. Ta se nákupy průmyslových společností zabývá už 25 let, a patří mezi nejúspěšnější private equity investory v regionu.

Stávající projekty ve správě fondu mají zajištěné stabilní financování s konzervativní mírou zadlužení k účelnému využití finanční páky, další výnosy pak generuje zajištění měnového i úrokového rizika. "Výnosy ale vznikají hlavně správou portfolia, v JIL s projekty po akvizici aktivně pracujeme, v případě potřeby nájemců pro ně dále developujeme, či měníme využití stávajících objektů pro zvýšení jejich atraktivity a výnosu," říká Drabina s tím, že Jet Industrial Lease tak umožňuje investorům participovat na výnosech stejným způsobem, jakým v nemovitostech vydělávají velcí hráči. Do nemovitostního fondu Jet Industrial Lease, který je určen pro kvalifikované investory (min. výše investice od 1 mil. Kč) lze investovat kdykoliv.