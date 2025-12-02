INTERSPORT investuje do růstu v Česku. Retail parky jsou klíčem strategie

Společnost INTERSPORT, přední evropský prodejce sportovního vybavení s rakouskými majiteli, posiluje své postavení na českém trhu. Po úspěšném přenastavení obchodní sítě přichází s novou strategií růstu, která klade důraz na retail parky, moderní zákaznické služby a partnerství v rámci franšízového modelu.
"Český trh je pro nás důležitý a máme v něm jasné plány. Chceme růst udržitelně a rozvíjet se v lokalitách, které dávají dlouhodobě smysl," říká Harald Tscherne, spolumajitel INTERSPORT Austria. Podle něj jsou retail parky ideálním formátem díky snadné dostupnosti, efektivní logistice a možnosti nabídnout zákazníkům rychlý servis.
"Retail parky přinášejí vyšší komfort pro zákazníky i nižší provozní náklady pro nás a naše partnery. Tento model je efektivní, udržitelný a umožňuje rychle reagovat na změny v nákupním chování," doplňuje Tscherne.
INTERSPORT v Česku provozuje síť 35 prodejen a zaměstnává přibližně 400 lidí. V roce 2022 převzal několik poboček od Hervis Sportu a upravil jejich koncept podle rakouského vzoru. Nové prodejny spojuje čistý design, přehledné uspořádání a silný důraz na odborné poradenství. Každý zaměstnanec prochází pravidelnými školeními, aby zákazníkům poskytoval doporučení odpovídající jejich sportovním potřebám.
"Naším cílem je nabídnout zákazníkům stejné služby, na jaké jsou zvyklí v Rakousku - kombinaci kvality, osobního přístupu a profesionálního poradenství," dodává Tscherne.
INTERSPORT aktivně jedná s developery a realitními partnery o nových lokalitách v regionech s vysokým potenciálem. INTERSPORT plánuje otevírat nové pobočky především ve městech nad 20 tisíc obyvatel a zároveň rozvíjet spolupráci s místními franšízanty. Cílem je přinášet dostupné, kvalitní a inspirativní sportovní prostředí napříč Českem.
Značka zároveň pokračuje v digitalizaci. Omnichannel přístup propojuje e-shop, kamenné prodejny a interní logistiku. Zákazník si může objednat zboží online a vyzvednout ho v nejbližší prodejně, která se stává aktivním logistickým centrem.