Internetové bankovnictví v KB je zásadně jednodušší

Pokud uslyšíte slovo banka, pravděpodobně si jako první vybavíte „kamennou“ pobočku své banky. Přitom mnohem častěji, v devíti z deseti případů, probíhá kontakt mezi klientem a bankou digitálně.

O tom, jak se internetové bankovnictví modernizuje a zjednodušuje, ale také o tom, jakým směrem se ubírá, jsme mluvili s Mojmírem Prokopem, manažerem digitálních kanálů Komerční banky.

Internetové bankovnictví se neustále vylepšuje. Jaké jsou nejnovější trendy v Komerční bance?



Internetové bankovnictví Komerční banky aktuálně prošlo novým evolučním stádiem. Hlavní slovo při modernizaci našeho internetového bankovnictví i při výběru nejužitečnějších novinek měli naši klienti. Zapojení klientů do vývoje a jejich zpětná vazba se pro nás již staly standardními postupy, které nám umožňují zlepšovat, zjednodušovat a zpřehledňovat služby nabízené občanům, podnikatelům i firmám. A právě nejviditelnější je to u internetového a mobilního bankovnictví KB.

Jaké novinky tedy klientům modernizované internetové bankovnictví KB nabízí?



První, co naši klienti zaznamenají, je významně jednodušší a přehlednější úvodní stránka s přehledem produktů.

Zaměřili jsme se i na další využívanou funkci - přehled plateb. Proto jsou nyní nově všechny platby, a to i ty uskutečněné v aktuální den, pohromadě v jednom přehledu, který je jednoduše přístupný z úvodní stránky.

Týká se to i plateb, které ještě nebyly převedeny od klienta k bance obchodníka?

Ano, klient vše vidí pohromadě, a to včetně plateb, které ještě nebyly zaúčtované s bankou obchodníka.

Pro klienty je zajímavé i to, že stejně se zobrazují i platby čekající na zpracování v horizontu až 30 dnů, například trvalé příkazy, inkasa nebo splátky úvěrů. V tuto chvíli se jedná o jakýsi předstupeň pro sofistikovanější predikci s umělou inteligencí, na které v Komerční bance intenzivně pracujeme. Naším cílem je, aby se vám již nikdy nestalo, že nějakou důležitou informaci přehlédnete. Například vám připomeneme platbu, kterou pravidelně posíláte, ale v daném měsíci jste na ni zapomněli, nebo ji omylem zadáváte podruhé.

Lze tedy říci, že hlavní změnou je větší přehlednost?

Obecně lze říci, že se Komerční banka snaží, aby bylo bankovnictví jednoduché a transparentní. Všechny potřebné informace musí být snadno dostupné. Stejně zásadní je pro nás, abychom dávali klientovi relevantní rady a doporučení v řízení jeho financí ve srozumitelné formě. Součástí toho je i nový systém upozornění na potenciální či minulé problémy s platbami - neprovedené, neschválené apod. Zkrátka, aby klient nepřehlédl nějakou důležitou informaci jen kvůli tomu, že ji aktivně nehledal. Vše zásadní mu včas sdělíme my.

Kromě plateb je výrazně zjednodušený i přehled produktů, které má klient v rámci celé skupiny Komerční banky. Nové produktové kartičky se řadí pod sebe. Většina našich klientů rovnou uvidí všechny své produkty na jedné obrazovce. Současně jsme zdůraznili důležité informace a tlačítka, aby se klienti mohli ihned snadno zorientovat ve svém aktuálním stavu financí.

Osobní kontakt s bankovním poradcem tedy nahradila digitální komunikace?

Je pravda, že internetové bankovnictví přineslo určitou míru odosobnění ve vztahu klient a jeho bankovní poradce. Přesně to ale chceme naším vylepšeným internetovým bankovnictvím napravit. Proto klient v internetovém bankovnictví kromě kontaktů uvidí nově i fotografii svého bankovního poradce. Věříme, že vazba na "živého" konkrétního člověka přenese on-line bankovnictví o něco zpátky do osobní roviny.

Na jaké další novinky se klienti Komerční banky mohou těšit?

Doslova přelomovou novinkou, kterou plánujeme spustit ve druhé polovině letošního roku, bude náhrada přihlašovacího certifikátu v souboru, který je nejčastěji uložen na konkrétním počítači, za nový, velmi jednoduchý a neméně bezpečný způsob, kdy je certifikát uložen v mobilním telefonu. Toto řešení jsme pojmenovali KB Klíč.

Obdobu našeho KB Klíče, jako bezpečného nástroje pro přihlášení a podpis transakcí, již začínají nabízet i další banky v ČR. Jedná se o řešení, které jako bezpečnostní prvek používá samotný chytrý telefon.

PSD2 je evropská směrnice účinná od letošního ledna, která má zjednodušit přístup k účtům klientů. Jaký to bude mít vliv na klienty KB?

Tato směrnice má za cíl otevřít dnes velmi svázaný bankovní trh tím, že dává zprostředkovatelům i samotným bankám rozšířené možnosti jak pracovat s bankovními účty a platbami jejich klientů. Pracujeme intenzivně na tom, aby i náš klient mohl po přihlášení do aplikace MojeBanka a Mobilní banka vidět stav a pohyby i na svém účtu vedeném třeba u České spořitelny, ČSOB a dalších bank. V příštím roce bychom chtěli učinit další významný krok, kdy by klienti neviděli jen zůstatek a transakce, ale mohli by přes aplikace KB i zadávat platby ze svých účtů vedených u těchto bank.

Na jaké další inovace se mohou klienti těšit?

Vedlejším efektem směrnice PSD2 je mnohem širší otevírání se bank, a to jak směrem ven, například napojení se na účty klientů u jiné banky, tak směrem dovnitř, kdy banka do svých systémů napojuje služby třetích stran. V dnešním světě vzniká velká spousta nových technologických firem, které se věnují financím (tzv. FinTech). Tyto firmy nemusí vždy konkurovat bankám, ale do budoucna budou vznikat partnerství mezi bankami a FinTech, díky čemuž budou přicházet nové služby a produkty, ze kterých budou těžit především klienti.

Komerční banka například v březnu zahájila spolupráci se společností Fakturoid a představila společnou službu pro podnikatele, kteří mohou vystavovat faktury přímo z prostředí internetového bankovnictví. Do budoucna budeme v tomto trendu pokračovat a internetové a mobilní bankovnictví se stane bránou i do jiných než čistě finančních služeb.