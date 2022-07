Huawei FreeBuds Pro 2 přinášejí vyladěný zvuk i design

Se sluchátky na uších trávíme spoustu času, provází nás nejen při poslechu hudby, ale i během hovorů s přáteli i rodinou a také nám pomáhají izolovat se od okolního světa, když potřebujeme chvíli jen pro sebe nebo se soustředit na práci. A co od nich vyžadujeme? Chceme, aby poskytovaly co nejvíce komplexní, bohaté a nejdetailnější zvuky a my si tak poslech užili naplno.

Proto se audio tým společnosti Huawei snaží u všech svých sluchátek dosáhnout té nejvěrnější kvality zvuku. Vynikajícím zvukovým výkonem se pyšní i nová vlajková loď Huawei FreeBuds Pro 2. Zvuk má pro lidský organismus obrovský význam. Dokážeme díky němu identifikovat různé situace a přispívá tak k lepší orientaci. Zvuky mohou být varovné, například zatroubení auta, zatímco jiné v nás mohou vyvolat pocit bezpečí a potěšení. Jako třeba hudba. Poslech hudby v těle zvyšuje produkci endorfinů, hormonů štěstí, které se vyplavují do těla a zahání tak špatnou náladu. Uklidňující hudba navíc odbourává stres. Zároveň hudba dokáže vyvolat určitou náladu, pocity, afekty, nebo změny chování. Kvalitní sluchátka jsou tedy důležitým společníkem pro většinu lidí. Každý z nás ocení nejen kvalitu celkového zvuku, ale také autentičnost jednotlivých hudebních nástrojů v dané hudbě - hbitost klavíru, melodičnost houslí nebo sílu violoncella. Foto: Huawei Prvotřídní technologie pro ještě lepší zážitek V současné době má většina sluchátek problém poradit si s nízkými a vysokými tóny zároveň. Zvuk vycházející z nich je tenký a příliš hlasitý, má tlumené a neostré zabarvení. Vysoké frekvence jsou příliš drsné pro uši a nemají ostré detaily. Huawei FreeBuds Pro 2 ale dokáží díky speciálnímu systému dosáhnout té nejautentičtější a nejvěrnější podoby zvuku a zahrát basové i výškové tóny odděleně a přitom v dokonalé souhře. Mají velmi široký rozsah od 14 Hz do 48 kHZ, jsou tedy ideální jak pro poslech opery, punkové kapely, nebo pro pracovní hovor. Kromě toho technologie Triple Adaptive EQ pak dokáže vyladit zvuk podle struktury zvukovodu, polohy při nošení a úrovně hlasitosti, čímž zajišťuje personalizovaný zvuk. Dokonale vyladěný zvuk je důkazem partnerství mezi Huawei a firmou Devialet, která do sluchátek integrovala svůj styl Shaping Sound a vytvořila tak silné basy s detailní a čistou kvalitou zvuku. A díky výkonné čytřmagnetové dynamické budící jednotce je přechod z nízkých frekvencí do středních plynulejší. Díky technologii Intelligent Dynamic ANC 2.0 dokáží eliminovat zvuky i hlučných leteckých motorů a potlačit veškerý šum. Jde tak o zcela multifunkční sluchátka k poslechu hudby, sledování filmů, nebo k telefonování. Foto: Huawei Jiří Burian a Huawei Freebuds Pro 2 Dokonalý zvukový zážitek, to je primární cíl sluchátek Huawei FreeBuds Pro 2 a při posuzování toho, zda je tomu opravdu tak, se Huawei spojil se známým hudebníkem, producentem, DJ-em a moderátorem Jiřím Burianem, který sluchátka sám vyzkoušel. "Sluchátka Huawei mě zvukově velmi příjemně překvapila, zejména na spodních frekvencích a také čistotou a ryzostí zvuku. Horní frekvence by dle mého názoru mohly byt průraznější, ale i tak je poslech velmi příjemný a reálný. Baví mě také jejich progresivní design. Nevypadají jako všechna sluchátka své třídy. Sedí skvěle v uchu," komentuje novou vlajkovou loď mezi sluchátky Jirka Burian, alias Kapitán Demo. Kromě kvalitní zvukové výbavy zaujmou i svým vzhledem a jak řekl sám Jiří, nevypadají jako všechna ostatní. Dostupné jsou hned ve třech barvách - atraktivní Silver Blue s perleťovým fialovou-stříbrným odleskem, tradiční Silver Frost dodávající kovový lesk a elegantní Ceramic White. Všechny barevná provedení jsou dostupné za stejnou cenu, a to 4 999 Kč. Sluchátka jsou k dostání na oficiálním e-shopu Huawei - https://consumer.huawei.com/cz/headphones/freebuds-pro-2/.