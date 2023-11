Hlad po zážitcích je velký, čím to je?

Podzim je v plném proudu, ačkoli si to většinou nechceme připustit, Vánoce klepou pomalu ale jistě na dveře. Ti zodpovědnější z nás už mají nějaké ty dárky nakoupené nebo alespoň vymyšlené, my ostatní máme pocit, že je ještě hromada času. Než se rozkoukáme, Vánoce budou tady a my budeme přemýšlet, co pod stromeček nadělit. Víte, že jedním z nejoblíbenějších dárků jsou nejrůznější zážitky? Hlad po

Alespoň na chvíli utéct od všedních starostí

Tak přesně tak by se dal stručně charakterizovat asi nejhlavnější důvod, proč jsou zážitky tolik oblíbené. Žijeme v moderní době, což by svádělo k tomu, že nemusíme nic řešit, o nic se starat, ve srovnání s našimi předky je život dnes jednodušší. No, jak se to vezme. V něčem ano, v něčem naopak ne. Jen si vezměte, jak jsme jako malí běhali do večera venku, nikdo se o nás nestrachoval jako dnes, užívali jsme si čerstvého vzduchu, školu tak nějak také dávali. Dnes se o děti bojíme, ty navíc většinu času tráví nad počítačem. Někteří jen pro zábavu, jiní nad úkoly.

Naše životy jsou plné stresu, máme pocit, že nic nestíháme, pořád někam spěcháme a něco řešíme. Sotva si přes den najdeme chvilku, abychom si odskočili, protáhli se, v klidu se najedli. Kdo nezatoužil alespoň na chvilku tenhle zažitý stereotyp nabourat a zažít něco originálního, nevšedního?

Jaké zážitky patří mezi TOP?

Zážitků, které si můžeme dopřát, je nespočet, pro každého z nás je zážitkem něco jiného. Někomu stačí vyrazit si do kina nebo kavárny, jiný vyrazí do fitness nebo pro novou knihu. Nic z toho v nás ale nezanechá prožitek, na který budeme s nadšením vzpomínat i za pár týdnů, měsíců nebo let. Na to je potřeba něco originálního, co zasáhne naše smysly a prožívání. Jaké nevšední zážitky vévodí žebříčku oblíbenosti?

Výprava na koncert oblíbeného zpěváka, zpěvačky nebo kapely. Ať už milujete jakýkoli žánr, v dnešní době si stačí pohlídat prodej vstupenek na akce, většinou online, koupit si lístek a těšit se, až nastane den D.

Seskok padákem , při kterém seskočíte zvýšky několika kilometrů a následně zažijete volný pád, to je zážitek, o kterém budete vyprávět i vnoučatům.

Zážitková večeře potěší každého milovníka světové kuchyně. Když bude navíc párovaná s vínem, pivem nebo jiným oblíbeným mokem, úspěch je zaručený.

Wellness pobyt, během kterého tělo i mysl načerpá zpět ztracené síly. Pivní koupel, která potěší nejen pokožku, ale i vaši mysl. Milovníky piva potěší, že se během ní zlatavý mok většinou i popíjí.

Únikové hry mají v oblibě zejména mladší ročníky, užijete si při nich tajemství, zapeklité úkoly i špetku dobrodružství. Hledáte zážitek pro milovníka zvířat? Co takhle jízda psím spřežením, krmení a projížďka na velbloudovi nebo procházka s lamami? Z očí do očí se můžete dívat s žirafou, nakrmit můžete zkusit medvěda.

povznese zážitky na nový level. Rozšíříte si obzory, ve virtuální realitě se klidně můžete stát pilotem za druhé světové války, hokejistou, orlem, který léta nad městem a tak dá Masáž uvolní energii vašeho těla, pohladí po těle i po duši, až budete odcházet, budete se cítit jako někdo úplně jiný.

Zážitky jako skvělý dárek

Nevšední zážitky jsou zdrojem vzpomínek, které vám už nikdo nikdy nevezme. Jsou také skvělým dárkem, který udělá radost, nemusíte pro něj nikam chodit, protože ho často můžete zaplatit platební kartou online a koupit ho můžete klidně na poslední chvíli. Jaké jsou další přednosti zážitků? Můžete jimi splnit tajný sen, často si ušetříte dlouhé hodiny dumání nad tím pravým dárkem, ukážete obdarovanému nový svět.

Víte, že zážitky můžete darovat i dětem? Budou z nich mít větší radost než z měkkoušů, budou mít o čem vyprávět kamarádům, podpoříte dětský vývoj a možná se k sobě ještě o něco víc přiblížíte.