Havarijní pojištění Expres pro starší vozy: atraktivní cena a rychlé vyřízení

Novinku pro vozy starší 4 let detailněji představuje v krátkém rozhovoru odborník pojišťovny.

Produkt s názvem Expres je určen pro vozidla starší čtyř let a přináší rychlou likvidaci škod, široké možnosti sjednání a atraktivní cenu. O všech výhodách a důvodech vzniku tohoto pojištění jsme hovořili s Tomášem Kabele, senior manažerem pojištění motorových vozidel.

Pro koho je nové havarijní pojištění Expres určeno?

Havarijní pojištění Expres jsme vytvořili s ohledem na potřeby majitelů vozidel, která již nejsou nová, ale stále mají vysokou hodnotu a zaslouží si kvalitní ochranu. Konkrétně se jedná o vozy ve stáří od čtyř do dvaceti let, bez ohledu na značku nebo typ. Navíc jsme otevřeli možnost sjednání i pro vozidla využívaná k podnikání, jako jsou taxi nebo půjčovny, což dříve nebylo běžné.

V čem spočívá hlavní výhoda nového pojištění?

Hlavní předností je jednoznačně rychlost vyřízení pojistné události. Klientům garantujeme výplatu pojistného plnění do dvou pracovních dnů od prohlídky vozidla a dodání všech potřebných dokumentů. Celý proces probíhá formou rozpočtu, což znamená, že klient dostane peníze přímo na účet a může si opravu zařídit podle vlastních preferencí.

Jaká rizika pojištění kryje?

Pojištění Expres je sjednáváno výhradně jako allrisk, což znamená, že automaticky kryje všechna hlavní rizika - tedy havárii, odcizení, živelní události i vandalismus. Klient tak nemusí přemýšlet, co si připojistit, protože vše důležité je zahrnuto v základním balíčku. Tento přístup zajišťuje maximální ochranu bez složitého rozhodování.

Jak je stanovena hodnota vozidla při sjednání pojištění?

Na rozdíl od dřívějších produktů, kde bylo nutné vybírat z přednastavených limitů, pojištění Expres pracuje s aktuální tržní hodnotou vozidla. To znamená, že klient je pojištěn přesně na částku, kterou by za své vozidlo v daný moment získal na trhu. Díky tomu můžeme pojistit i starší vozidla až do hodnoty čtyř milionů korun, což je na trhu výjimečné.

Nabízí Expres i nějaké cenové výhody?

Ano, tarif pojištění Expres je nastaven výhodněji než u běžného havarijního pojištění, což z něj činí atraktivní volbu pro široké spektrum motoristů. Navíc si klienti mohou sjednat i doplňková pojištění, jako je například garance ceny na tři roky. Ta zajišťuje, že se cena pojištění nezmění a první nehoda nemá vliv na bonus, což přináší klid a stabilitu.

Jaké jsou možnosti spoluúčasti?

V tomto ohledu jsme klientům nabídli větší flexibilitu než kdy dříve. Kromě klasické procentuální spoluúčasti s minimální částkou je nově k dispozici i fixní varianta, například 10 000 Kč. Klient si tak může zvolit variantu, která nejlépe vyhovuje jeho představám.