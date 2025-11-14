Fotbal, přátelství a fair play – McDonald's Cup zve školy do nového ročníku

Loňský ročník McDonald's Cupu zakončila nejen vítězná tečka českého týmu v mezinárodním utkání, ale především atmosféra plná radosti, týmového ducha a nezapomenutelných zážitků. Letos se turnaj vrací už po sedmadvacáté - a opět nabízí žákyním a žákům prvního stupně základních škol jedinečnou příležitost zažít kouzlo fotbalu, přátelství a fair play. Školy mohou své týmy registrovat do tří kategorií až do konce ledna.
Jak říká Lucia Poláčeková, předsedkyně organizačního výboru turnaje McDonald's Cup, právě na skvělou, a především přátelskou atmosféru chceme navázat také letos: "Velmi mě těší, že vás mohu přivítat již u dvacátého sedmého ročníku turnaje, který je nejen o fotbale, ale také o radosti z pohybu, přátelství, týmovosti a fair play. Těšíme se na skvělé sportovní výkony žaček a žáků ze všech regionů České republiky a věříme, že i tento ročník opět překoná rekord v počtu přihlášených škol a dětí."
Harmonogram turnaje zůstává podobný jako v loňském roce. Registrace pro školy se otevírají 1. října 2025 a potrvají až do 31. ledna 2026. Během jara se odehrávají třídní, školní i okresní kola, na která v květnu navážou krajská finále. Z nich vzejdou ti nejlepší, kteří se utkají na celorepublikovém finále. Tento dvoudenní Svátek fotbalu proběhne 28. a 29. května 2026 v Ostravě. Přihlásit svoji školu můžete zde.
"Těší nás, že nový ročník McDonald's Cupu sjednocuje pravidla se soutěžními pravidly FAČR a v kategorii A mohou nastoupit dívky stejně staré nebo i o rok starší než chlapci. Věřím, že i díky tomu uvidíme na turnaji ještě více dívek a že i tento krok pomůže rozvoji ženského fotbalu u nás," říká Michaela Bernardová, manažerka školního fotbalu FAČR. "Pro velký úspěch také i letos nabízíme školám z kategorie M možnost tréninku pod odborným vedením trenéra FAČR. Stačí se spojit s trenéry mládeže a dohodnout si s nimi ukázkovou hodinu tělesné výchovy nebo fotbalový trénink přímo u vás ve škole," dodává Michal Blažej, Grassroots manažer FAČR.
Turnaj pod patronací hvězd
Velkou událostí letošního ročníku je návrat fotbalové legendy a držitele Zlatého míče Pavla Nedvěda v roli ambasadora. "Byl jsem patronem 20. ročníku McDonald's Cupu a tehdy to byl úžasný zážitek, obrovské množství dětí, radost ze hry, energie… Je to skvělý projekt, a proto jsem s nadšením přijal roli ambasadora letošního ročníku. Moc se těším, až se opět s dětmi potkáme na hřišti," říká ke svému návratu do turnaje Pavel Nedvěd.
Pavla Nedvěda doplní dvojice patronů - opora ženské fotbalové reprezentace Kateřina Svitková, která se role patronky ujímá už potřetí, a reprezentační záložník Lukáš Provod. Ten si pro změnu kdysi jako žák McDonald's Cup sám zahrál.