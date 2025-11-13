Komerční článek - Toto je reklamní sdělení. Aktuálně.cz není jeho autorem a neovlivňuje jeho obsah

Food waste jako mužské téma? Muži chtějí hlídat expirace výrazně víc než ženy

komerční článek
před 15 hodinami
Češi se začínají učit novému typu domácí pohody.
Foto: komerční článek

Nejde o to, aby se kuchyň proměnila v laboratoř umělé inteligence, ale aby doma všechno dávalo trochu větší smysl. Znáte pojem neviditelná zátěž? Naším cílem je hledat čím dál víc takových řešení, abychom nemuseli na všechno bez přestání myslet. Ukazuje to výzkum.

Z říjnového výzkumu, který si nechala zpracovat společnost Samsung mezi tisícovkou respondentů, vyplývá1, že nejvíc bychom technologiím svěřili rutinu, jako je třeba luxování. Čtyři z deseti Čechů (37,8 %) by to s radostí přenechali někomu jinému. Tuto činnost málokdo vnímá jako naplňující. A pokud by měly chytré spotřebiče umět něco navíc, pak šetřit energii samy od sebe. Přesně to si přeje šest z deseti lidí (60,5 %). Co dalšího o nás výzkum prozradil?

Češi nechtějí zázraky. Chtějí klid

Tip z praxe: když lednice opravdu zvládne připomenout, že nemáte zeleninu

Nová Samsung French Door chladnička s AI Home displejem umí díky vestavěné kameře rozpoznat obsah a navrhnout recepty podle surovin, které máte uvnitř. Zobrazuje také spotřebu energie, propojí se s dalšími spotřebiči přes SmartThings a umí i malé připomínky typu "došlo mléko". Vnitřní kamera rozpozná potraviny a jejich čerstvost, vy si nastavíte jejich expiraci a lednička vás pak upozorní, když se blíží ke konci svých dnů.

Foto: komerční článek

Vedle vysávání by třetina uvítala, kdyby technologie uměla najít recept podle surovin, které jsou doma. Ženy po tom touží častěji než muži. Ruku na srdce, nebylo by hezké přijít domů a jet podle receptu, který za nás vymyslí někdo jiný?

Zajímavostí může být, že zatímco ženy víc řeší samotné vaření, 27 % mužů (narozdíl od 15,7 %) by zase ocenilo, kdyby je technologie upozorňovaly na blížící se expiraci potravin. Že by měli špatnou zkušenost?

Co si Češi představují pod pojmem chytrá lednice

Technologiím bychom přenechali i starost o zdravý životní styl. Třetina lidí by chtěla, aby jim lednice řekla, že mají málo zeleniny. Ještě víc má o tyto notifikace zájem mladá generace do 26 let. S připomínkami na telefonu vyrostli, takže jim nevadí, když jim spotřebič bude připomínat, že by to chtělo víc brokolice.

Téměř polovina (45 %) mladých by taky ocenila, kdyby je lednička ráno "napráskala", kolikrát do ní šli večer pro něco na zub.

A zhasínat bude kdo? Otázka, co spojuje generace

Nejčastější domácí výčitka? Přes 52 % Čechů přiznává, že právě světla jsou zdrojem nejčastějších mikrokonfliktů. Nejvíc u věkové skupiny 36-44 let, tedy u těch, kteří mají děti a řeší spotřebu každodenně. I v době chytrých žárovek tak zůstává energie nejen ekonomickým, ale i vztahovým tématem.

Z dat jasně vyplývá, že se energie stala novým symbolem pořádku, nejen kvůli cenám, ale i proto, že představuje pozornost. A pozornost, to je přesně to, co doma často chybí. Chceme míň chaosu, míň připomínek, zkrátka míň "kdo měl zhasnout". Ale zároveň víc kontroly a úspory tam, kde to dává smysl.

Konec chaosu? Zvládne to chytrá domácnost.

Tohle je přesně oblast, kde chytrá domácnost dokáže reálně pomoct. V ekosystému Samsung SmartThings lze nastavit různé scénáře a rutiny, třeba automatické zhasnutí světel při odchodu z domu, zapnutí vysavače v nastavený čas nebo upozornění, když spotřeba energie překročí určitou hranici.

Všechno to působí nenápadně, ale v souhrnu to udělá opravdovou časovou úsporu. A přesně takovou domácnost dnešní Češi chtějí.

1 Sběr dat byl realizován prostřednictvím aplikace Instant Research agentury Ipsos.

Foto: komerční článek
 
Mohlo by vás zajímat

Nebrečte, posmíval se Ronaldo. Vzápětí mířil pod sprchu, Irové si ho vychutnali

Nebrečte, posmíval se Ronaldo. Vzápětí mířil pod sprchu, Irové si ho vychutnali

Souček: Gólem jsem to napravil. Jiná pozice? Mám inteligenci zapadnout všude

Souček: Gólem jsem to napravil. Jiná pozice? Mám inteligenci zapadnout všude

Vamos, křičel Alcaraz. Má jistý světový trůn, do semifinále pomohl i Australanovi

Vamos, křičel Alcaraz. Má jistý světový trůn, do semifinále pomohl i Australanovi

Vyhrál dům pro Julii. Zhlédněte české skvosty, které soutěžily o cenu za architekturu

Vyhrál dům pro Julii. Zhlédněte české skvosty, které soutěžily o cenu za architekturu
25 fotografií
Právě se děje Obsah Komerční článek

Právě se děje

před 3 hodinami
Nebrečte, posmíval se Ronaldo. Vzápětí mířil pod sprchu, Irové si ho vychutnali

Nebrečte, posmíval se Ronaldo. Vzápětí mířil pod sprchu, Irové si ho vychutnali

Francouzští fotbalisté po vítězství 4:0 nad Ukrajinou v předposledním kole kvalifikace postoupili na mistrovství světa.
před 4 hodinami

Odstartovala raketa New Glenn s dvěma satelity určenými pro výzkum Marsu

Ze základny na Mysu Canaveral na Floridě ve čtvrtek odstartovala raketa New Glenn společnosti Blue Origin miliardáře Jeffa Bezose, jenž do vesmíru vynese dva satelity, které se mají podílet na…
Přečíst zprávu
před 4 hodinami
Souček: Gólem jsem to napravil. Jiná pozice? Mám inteligenci zapadnout všude

Souček: Gólem jsem to napravil. Jiná pozice? Mám inteligenci zapadnout všude

Kapitán fotbalové reprezentace Tomáš Souček si oddechl, že zahozenou penaltu napravil aspoň jedním vstřeleným gólem.
před 4 hodinami
Vamos, křičel Alcaraz. Má jistý světový trůn, do semifinále pomohl i Australanovi

Vamos, křičel Alcaraz. Má jistý světový trůn, do semifinále pomohl i Australanovi

Španělský tenista Carlos Alcaraz porazil na závěr skupiny Jimmyho Connorse na Turnaji mistrů 6:4, 6:1 Itala Lorenza Musettiho.
Aktualizováno před 4 hodinami

Vyhrál dům pro Julii. Zhlédněte české skvosty, které soutěžily o cenu za architekturu

Vyhrál dům pro Julii. Zhlédněte české skvosty, které soutěžily o cenu za architekturu
Prohlédnout si 25 fotografií
NOOX Living, Brno. "Přestavba stávajících nevyužitých prostor v přízemí bytového domu na tři jednoduché bytové jednotky."
Ateliér, Stříbrná Skalice. "Jde o sympatickou stavbu, která je ve své jednoduchosti velmi výrazná," píše porota.
Aktualizováno před 4 hodinami
Köstl po bídě s nejslabším týmem světa: Negativity kolem reprezentace je poměrně dost

Köstl po bídě s nejslabším týmem světa: Negativity kolem reprezentace je poměrně dost

Český národní tým v přípravném duelu porazil San Marino, aktuálně poslední tým světového žebříčku FIFA, těsně 1:0.
Aktualizováno před 4 hodinami
BBC čelí dalšímu obvinění z úpravy projevu Donalda Trumpa

BBC čelí dalšímu obvinění z úpravy projevu Donalda Trumpa

V pondělí se britská veřejnoprávní stanice omluvila za chybnou editaci dokumentu Panorama.
Další zprávy