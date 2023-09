Flexibilní financování vašeho podnikání mimo banku?

Podnikatelská aktivita je zejména v dnešní recesní době významným stimulem k růstu HDP a obnově ekonomické výkonnosti. Důvěra spotřebitelů i podnikatelů v ekonomiku je, i přes její růst v podnikatelském sektoru, ve srovnání s loňským srpnem stále nižší.

Společně s mírou inflace, která se i přes klesání drží na úrovni 8,5 % a REPO sazbu, kterou ČNB udržuje na úrovni 7 %, podnikatelé se při shánění finančních prostředků na jejich podnikatelské záměry nachází v nelehké situaci.

V situaci, kdy má podnikatel potíže se získáním úvěru u banky z důvodu splnění veškerých byrokratických parametrů, nebo by schválení úvěru trvalo příliš dlouho může být vhodné se poohlédnout po jiných možnostech financování. Na trhu dnes existuje řada nebankovních společností, které potřebné finanční prostředky poskytnou i za výrazně kratší dobu se službami na úrovni privátního bankovnictví. Mezi takové se řadí právě P2B platforma RONDA INVEST. Jaké výhody může mít financování právě u takové společnosti?

"Klientům RONDA INVEST dáváme větší volnost oproti bankovnímu financování. Zejména u developerských projektů, na které se specializujeme, nelpíme na generálním dodavateli nebo předprodejích. Klient tak může pružněji reagovat na změny a výrazně ušetřit na nákladech", uvádí Lukáš Blažek, obchodní ředitel společnosti RONDA INVEST a dodává: "Žádný účel čerpání úvěru, v mezích zákona, pro nás není na blacklistu. U nás může v rámci jedné úvěrové linky klient vyřešit i více účelů najednou - provozní financování, refinancování nákladnějších úvěrů, neúčelové prostředky pro rezervu v podnikání a další. Záleží nám na prosperitě klientů, aby z poskytnutého úvěru dále profitovali."

Na úvěr u Rondy dosáhne i podnikatel, jehož příjem je velmi nepravidelný, přitom obsahuje jednorázově objemné sumy, kterými výrazně přesahuje zaměstnance s pravidelným fixním příjmem. Takový žadatel by byl u banky zamítnut. "Financování je flexibilnější a většinu vyřídíme online. Neslevujeme přitom z kritérií, která naši risk manažeři pečlivě prověřují u každého úvěrové žadatele jako je komplexní zhodnocení záměru klienta, pochopení rizik realizovaného projektu, kvalitu a likviditu zajištění, solventnost klienta a další. Naší prioritou je poskytnout peníze k realizaci podnikatelských záměrů v co nejkratším čase, i do 10 dní od zažádání, pokud má žadatel zkompletované podklady," doplňuje Lukáš Blažek.

RONDA INVEST je na trhu přes 5 let. Profinancovali úspěšně přes 1,8 miliardy Kč na více než 180 projektech. Společnost umožňuje do poskytnutých úvěrů investovat formou tzv. participací. Investoři tak do projektů mohou investovat s pevně stanoveným ročním až 9% výnosem, který je měsíčně připisován na jejich účet. Investovat lze již od 1 000 Kč bez poplatků při minimálním riziku, díky zajištění úvěrů nemovitostmi. Na výnosech investoři získali přes 85 milionů Kč a nikdy se nestalo, že by jediný investor nedostal zpět své původně investované prostředky nebo výnosy.