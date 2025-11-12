Komerční článek - Toto je reklamní sdělení. Aktuálně.cz není jeho autorem a neovlivňuje jeho obsah

Flexibilní budovy: jak velkoformátové posuvné systémy mění kanceláře a retail

komerční článek
12. 11. 2025 8:18
Kancelářské a obchodní budovy dnes nevznikají na jedno desetiletí, ale na několik tržních cyklů. Potřebují přežít střídání nájemců, změny provozu i nároky zaměstnanců a zákazníků.
Foto: komerční článek

Pro developery a investory proto není klíčové jen to, kolik metrů čtverečních prodají nebo pronajmou, ale jak snadno budou tyto metry v čase přeskupovat. Jedním z nástrojů, který jim v tom pomáhá, jsou velkoformátové posuvné a harmonikové systémy.

Flexibilita prostoru = vyšší výnos

Moderní nájemce nechce být svázán pevnou dispozicí. V kancelářích řeší hybridní režim práce, sdílené zasedačky a možnost růst či zmenšit tým bez toho, aby musel okamžitě měnit adresu. V retailu zase roste tlak na vizuální otevřenost, sezónní akce a propojování interiéru s ulicí či venkovní zahrádkou. Posuvné a skládací prosklené systémy umožňují jednoduše měnit velikost jednotek, otevírat celou čelní stěnu do ulice nebo vytvořit oddělenou zónu pro dalšího nájemce. Pro vlastníka budovy to znamená menší náklady na úpravy, kratší dobu neobsazenosti a lepší vyjednávací pozici při obnově nájemních smluv.

Design, který prodává i funguje

Prosklené posuvné systémy dnes nejsou jen efektním detailem, ale součástí obchodní strategie. Přirozené světlo zvyšuje kvalitu pracovního prostředí, transparentní fasády zlepšují viditelnost obchodů a možnost fyzicky otevřít prostor směrem k zákazníkům podporuje prodeje. Zároveň je potřeba myslet na bezpečnost, akustiku, těsnost a snadnou obsluhu, aby řešení fungovalo i po letech intenzivního provozu. Právě tato kombinace je to, podle čeho dnes profesionální investoři volí konkrétní systém.

Harmonikové dveře pro živé partery

Typickým příkladem jsou harmonikové dveře, které dokážou otevřít velké šířky bez masivních sloupků a vytvořit přechod mezi interiérem a exteriérem. V přízemí administrativních budov, hotelů nebo retail parků umožňují v létě maximální otevření a v zimě plnohodnotnou ochranu před chladem a hlukem. Architektům dávají volnost při práci s rytmem fasády, provozovatelům zase flexibilitu při uspořádání provozu kavárny, showroomu či restaurace. 

Partner pro dlouhodobé projekty

Z pohledu developera je zásadní mít vedle kvalitního produktu i spolehlivého partnera, který dokáže podpořit projekt ve všech fázích. Od návrhu detailů, přes statiku a požární řešení až po servis po uvedení do provozu. Na trhu proto sílí role výrobců, kteří kombinují mezinárodní zkušenost, široké portfolio certifikovaných systémů a schopnost pružně reagovat na specifika jednotlivých budov. Jedním z nich je i Aluprof, jehož systémy jsou součástí řady kancelářských a retailových projektů v Česku i v zahraničí. Více informací o portfoliu a podpoře pro projekční týmy je k dispozici na webu Aluprof.

Projekty, které myslí na flexibilitu od začátku, mají v příštích letech výhodu. Umožní nájemcům růst i měnit se v rámci jedné adresy, lépe využijí parter a snáze reagují na nové trendy v práci i obchodě. A to je přesně typ budovy, která si drží hodnotu i v době, kdy se trh rychle mění.

 
Mohlo by vás zajímat

Nebrečte, posmíval se Ronaldo. Vzápětí mířil pod sprchu, Irové si ho vychutnali

Nebrečte, posmíval se Ronaldo. Vzápětí mířil pod sprchu, Irové si ho vychutnali

Souček: Gólem jsem to napravil. Jiná pozice? Mám inteligenci zapadnout všude

Souček: Gólem jsem to napravil. Jiná pozice? Mám inteligenci zapadnout všude

Vamos, křičel Alcaraz. Má jistý světový trůn, do semifinále pomohl i Australanovi

Vamos, křičel Alcaraz. Má jistý světový trůn, do semifinále pomohl i Australanovi

Vyhrál dům pro Julii. Zhlédněte české skvosty, které soutěžily o cenu za architekturu

Vyhrál dům pro Julii. Zhlédněte české skvosty, které soutěžily o cenu za architekturu
25 fotografií
Právě se děje Obsah Komerční článek

Právě se děje

před 3 hodinami
Nebrečte, posmíval se Ronaldo. Vzápětí mířil pod sprchu, Irové si ho vychutnali

Nebrečte, posmíval se Ronaldo. Vzápětí mířil pod sprchu, Irové si ho vychutnali

Francouzští fotbalisté po vítězství 4:0 nad Ukrajinou v předposledním kole kvalifikace postoupili na mistrovství světa.
před 4 hodinami

Odstartovala raketa New Glenn s dvěma satelity určenými pro výzkum Marsu

Ze základny na Mysu Canaveral na Floridě ve čtvrtek odstartovala raketa New Glenn společnosti Blue Origin miliardáře Jeffa Bezose, jenž do vesmíru vynese dva satelity, které se mají podílet na…
Přečíst zprávu
před 4 hodinami
Souček: Gólem jsem to napravil. Jiná pozice? Mám inteligenci zapadnout všude

Souček: Gólem jsem to napravil. Jiná pozice? Mám inteligenci zapadnout všude

Kapitán fotbalové reprezentace Tomáš Souček si oddechl, že zahozenou penaltu napravil aspoň jedním vstřeleným gólem.
před 4 hodinami
Vamos, křičel Alcaraz. Má jistý světový trůn, do semifinále pomohl i Australanovi

Vamos, křičel Alcaraz. Má jistý světový trůn, do semifinále pomohl i Australanovi

Španělský tenista Carlos Alcaraz porazil na závěr skupiny Jimmyho Connorse na Turnaji mistrů 6:4, 6:1 Itala Lorenza Musettiho.
Aktualizováno před 4 hodinami

Vyhrál dům pro Julii. Zhlédněte české skvosty, které soutěžily o cenu za architekturu

Vyhrál dům pro Julii. Zhlédněte české skvosty, které soutěžily o cenu za architekturu
Prohlédnout si 25 fotografií
NOOX Living, Brno. "Přestavba stávajících nevyužitých prostor v přízemí bytového domu na tři jednoduché bytové jednotky."
Ateliér, Stříbrná Skalice. "Jde o sympatickou stavbu, která je ve své jednoduchosti velmi výrazná," píše porota.
Aktualizováno před 4 hodinami
Köstl po bídě s nejslabším týmem světa: Negativity kolem reprezentace je poměrně dost

Köstl po bídě s nejslabším týmem světa: Negativity kolem reprezentace je poměrně dost

Český národní tým v přípravném duelu porazil San Marino, aktuálně poslední tým světového žebříčku FIFA, těsně 1:0.
Aktualizováno před 4 hodinami
BBC čelí dalšímu obvinění z úpravy projevu Donalda Trumpa

BBC čelí dalšímu obvinění z úpravy projevu Donalda Trumpa

V pondělí se britská veřejnoprávní stanice omluvila za chybnou editaci dokumentu Panorama.
Další zprávy