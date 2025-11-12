Flexibilní budovy: jak velkoformátové posuvné systémy mění kanceláře a retail

Pro developery a investory proto není klíčové jen to, kolik metrů čtverečních prodají nebo pronajmou, ale jak snadno budou tyto metry v čase přeskupovat. Jedním z nástrojů, který jim v tom pomáhá, jsou velkoformátové posuvné a harmonikové systémy.
Flexibilita prostoru = vyšší výnos
Moderní nájemce nechce být svázán pevnou dispozicí. V kancelářích řeší hybridní režim práce, sdílené zasedačky a možnost růst či zmenšit tým bez toho, aby musel okamžitě měnit adresu. V retailu zase roste tlak na vizuální otevřenost, sezónní akce a propojování interiéru s ulicí či venkovní zahrádkou. Posuvné a skládací prosklené systémy umožňují jednoduše měnit velikost jednotek, otevírat celou čelní stěnu do ulice nebo vytvořit oddělenou zónu pro dalšího nájemce. Pro vlastníka budovy to znamená menší náklady na úpravy, kratší dobu neobsazenosti a lepší vyjednávací pozici při obnově nájemních smluv.
Design, který prodává i funguje
Prosklené posuvné systémy dnes nejsou jen efektním detailem, ale součástí obchodní strategie. Přirozené světlo zvyšuje kvalitu pracovního prostředí, transparentní fasády zlepšují viditelnost obchodů a možnost fyzicky otevřít prostor směrem k zákazníkům podporuje prodeje. Zároveň je potřeba myslet na bezpečnost, akustiku, těsnost a snadnou obsluhu, aby řešení fungovalo i po letech intenzivního provozu. Právě tato kombinace je to, podle čeho dnes profesionální investoři volí konkrétní systém.
Harmonikové dveře pro živé partery
Typickým příkladem jsou harmonikové dveře, které dokážou otevřít velké šířky bez masivních sloupků a vytvořit přechod mezi interiérem a exteriérem. V přízemí administrativních budov, hotelů nebo retail parků umožňují v létě maximální otevření a v zimě plnohodnotnou ochranu před chladem a hlukem. Architektům dávají volnost při práci s rytmem fasády, provozovatelům zase flexibilitu při uspořádání provozu kavárny, showroomu či restaurace.
Partner pro dlouhodobé projekty
Z pohledu developera je zásadní mít vedle kvalitního produktu i spolehlivého partnera, který dokáže podpořit projekt ve všech fázích. Od návrhu detailů, přes statiku a požární řešení až po servis po uvedení do provozu. Na trhu proto sílí role výrobců, kteří kombinují mezinárodní zkušenost, široké portfolio certifikovaných systémů a schopnost pružně reagovat na specifika jednotlivých budov. Jedním z nich je i Aluprof, jehož systémy jsou součástí řady kancelářských a retailových projektů v Česku i v zahraničí. Více informací o portfoliu a podpoře pro projekční týmy je k dispozici na webu Aluprof.
Projekty, které myslí na flexibilitu od začátku, mají v příštích letech výhodu. Umožní nájemcům růst i měnit se v rámci jedné adresy, lépe využijí parter a snáze reagují na nové trendy v práci i obchodě. A to je přesně typ budovy, která si drží hodnotu i v době, kdy se trh rychle mění.