Fenomén pizza Ristorante v nových obalech. Zákazníky zajímá, zda má i jiné složení

Americká administrativa podle demokratické šéfky Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiové přeruší běžné obchodní vztahy s Ruskem. Moskvě kvůli invazina Ukrajinu zruší doložku nejvyšších výhod. Pelosiová to podle agentury Reuters uvedla na tiskové konferenci. Oficiálně by tento krok měl prezident Joe Biden oznámit ještě dnes. Obě komory amerického parlamentu by ho měly bez problémů potvrdit. Podobný krok chtějí podle CNN učinit i země Evropské unie a státy G7.

Biden ve středu uvedl, že Spojené státy zakazují dovoz ropy, zkapalněného zemního plynu a uhlí z Ruska. Na seznam zakázaného importu z Ruska přibyde i dovoz ruského alkoholu, mořských plodů a diamantů, uvedl Joe Biden.