Father’s Coffee Roastery: Rodinná pražírna, která dobývá svět

Když si Petr a Marie Kvasničkovi v roce 2013 poprvé objednali espresso z Keni, tehdy ještě exotické, netušili, že jim změní život. Objev výběrové kávy je inspiroval k vybudování vlastní pražírny - dnes dodávají kávu nejen do českých kaváren, ale i do zahraničí.
Začali s mobilní kavárnou, ale brzy pochopili, že chtějí ovlivňovat kvalitu kávy od samého začátku. Zamířili do Berlína, kde sbírali zkušenosti v legendární pražírně Five Elephant. Po návratu do Ostravy v roce 2018 založili Father’s Coffee Roastery - malý projekt s velkou vizí: nabízet kávu s jasným původem a férovým přístupem k farmářům i zákazníkům.
"Na začátku jsme si říkali, že nikdy nechceme jen anonymně prodávat kávu. Chceme znát lidi, kteří ji pijí, i ty, kteří ji připravují v kavárnách. Chceme vědět, jak jim chutná a jak ji můžeme dál vylepšovat," vysvětluje Marie.
Father’s: rodinná značka v každém smyslu slova
Z malé pražírny v Ostravě se Father's postupně rozrostlo. "Jednou z největších změn bylo pořízení nové pražičky. Začínali jsme s malou pětikilovou, dnes už máme větší model, který nám umožňuje lépe pracovat s konzistencí chutí. Každá várka kávy je pečlivě monitorovaná a zapisovaná, abychom zajistili stejný chuťový profil," popisuje Petr.
Dalším krokem bylo rozšíření firmy. Z dvojice zakladatelů se stala firma se skvělým týmem, kde má každý nejen svou roli - od pražení přes kontrolu kvality až po péči o zákazníky, ale sdílejí i stejnou vášeň pro kávu. Přesto si Father's udržuje atmosféru rodinného podniku.
Budoucnost Father’s: férovost, kvalita a komunitní přístup
Jedním z hlavních cílů je dál rozvíjet spolupráci s farmáři - nejen nákupem kávy, ale i investicemi do projektů, které zlepšují podmínky v kávových regionech. "V minulém roce jsme se podíleli na financování technologie v Ugandě a do budoucna chceme pomáhat i dalším iniciativám, které mají reálný dopad.
Ať už si naši kávu dáte v malé kavárně v Ostravě, nebo na druhém konci světa, vždycky v ní najdete stejnou myšlenku: káva je o lidech, vztazích a poctivém přístupu. A to je něco, co se nikdy nezmění," uzavírá Petr.