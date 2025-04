Erste Premier roste a otevírá dveře novým bankéřům

Patří ke špičce v oboru, roste a rozšiřuje týmy. Erste Premier dává šanci novým talentům.

S více než 70 tisíci klienty a bilanční sumou 273 miliard Kč Erste Premier dominuje oblasti prémiového bankovnictví. Jako jeden z mála hráčů na trhu navíc prémiový segment rozvíjí dlouhodobě - už 18 let. Erste Premier roste, tudíž může investovat do dalšího rozšiřování a zkvalitňování služeb. Do konce roku plánuje rozšířit tým o 20 nových prémiových bankéřů.

Služba stojí na vztazích, důvěře a individuálním přístupu. Osobní poradenství již nestačí. Podmínkou je i špičkové digitální bankovnictví. Premier bankéř má na starost 350 klientů, díky čemuž buduje dlouhodobé vztahy s většinou z nich. "Chceme, aby naši bankéři rozuměli potřebám klientů na více úrovních a byli jim partnery. Naší prioritou je poradenství a spokojenost klientů, na kterou orientujeme i naše bonusy. Proto hledáme lidi se zkušenostmi, kteří umí komunikovat, jsou samostatní, chtějí nad věcmi přemýšlet, umí využívat nové technologie a baví je hledat řešení na míru klientům," vysvětluje Pavel Kratochvíl, Head of Erste Premier. Je to totiž právě bezkonkurenční kvalita poradenství spolu s vynikající mobilní aplikací, díky nimž banka dosahuje nadprůměrného NPS 80. Její bilanční suma i investiční AUM meziročně roste rychleji než celý trh.

Technologické zázemí i seberozvoj

iPad, Salesforce a mobilní aplikace George dokazují klientům i bankéřům, že bankovnictví může být funkční, přehledné, intuitivní a efektivní. Proto Erste Premier využívá digitální nástroje, které zjednodušují každodenní práci. "V bankovnictví už není otázkou, jestli využíváme technologie. Otázkou je jak. My je využíváme naplno. Rutinní práci přenecháváme strojům a soustředíme se na podstatné. Náš obchodní model se za posledních pět let výrazně proměňuje a postupně se stáváme technologickou společností," vysvětluje Pavel Kratochvíl.

Nechybí ani lidská opora. Noví kolegové mají od začátku plnou podporu: adaptaci, mentoring, školení od interních a externích trenérů a nadstandardní možnosti rozvoje. "Našim lidem dáváme k růstu všechny dostupné možnosti. Máme talentové programy, specializovaná produktová školení, digitální knihovnu nebo rozvojové programy pro talentované lidi," uvádí Pavel Kratochvíl. Rozvoj se podle něj týká i práce s klienty, akvizice, digitálních technologií, financování nemovitostí či komplexního investičního poradenství. Erste Premier například pokrývá široká investiční řešení včetně cenných papírů celosvětových hráčů. Umožňuje tak koupit téměř vše z dostupné nabídky, což dává větší autonomii klientům a širší možnosti bankéřům.

Správně nastavená rovnováha

Work-life balance v Erste Premier má daleko k prázdné frázi. Flexibilní pracovní doba, možnost home-office, zkrácené úvazky, schůzky s klienty odkudkoliv nebo 42 dní volna umožňují perfektně sladit osobní život s tím pracovním. Tím ale výčet benefitů nekončí. Zvýhodněný nákup akcií, štědré příspěvky na stravování, exkluzivní vzdělávání, sport nebo lékařské prohlídky jsou jen některými z nich. "Když chceme, aby naši lidé dlouhodobě pracovali na top úrovni, musíme jim nabídnout něco navíc," uzavírá Pavel Kratochvíl.