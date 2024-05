Erasmus, duševní zdraví i důraz na lidská práva. Co mohou mladí získat u eurovoleb?

V Česku se podle dubnového Eurobarometru chystá k volbám až 56 % lidí ve věku do 30 let. Právě tato skupina občanů se podle průzkumu nejvíce zajímá o lidská práva, společné evropské hodnoty a demokracii. Která strana pro ně letos nabízí to nejlepší?

Mladí lidé leckdy slýchají, že ničemu nerozumí, mají držet pusu a krok a tiše sledovat, jak se rozhoduje o nich bez nich. Takovýhle přístup naštěstí nemají všechny politické strany.

Piráti mladé skutečně podporují a aktivně je vysílají také do politiky. V letošních eurovolbách mají z 8 subjektů s nejvyšší šancí na úspěch suverénně nejmladší kandidáty a kandidátky - průměrně 36,8 let. Věkový průměr prvních deseti kandidátů, tedy těch s nejvyšší pravděpodobností zvolení, mají dokonce 34 let. Historicky nejmladší českou europoslankyní se ostatně stala už před pěti lety právě pirátská kandidátka Markéta Gregorová (tehdy 26 let).

zdroj: EP Přehledně

Rovná práva pro všechny

"Právě proto, že Pirátům záleží na mladých lidech a budoucnosti, usilujeme o ochranu životního prostředí a naší planety. Naší prioritou je také zrovnoprávnění všech občanů bez ohledu na to, koho milují. Láska a manželství jsou prostě pro všechny. Chceme posílit bezpečí LGBTQ+ osob a dalších zranitelných skupin v Evropské unii. Podpoříme také vzdělávání a vzdělávací materiály bez předsudků a stereotypů," řekla Gregorová, která je i letos na čele kandidátky.

Narážela přitom na maďarský zákon z roku 2021. Orbánova vláda tehdy zakázala šířit mezi mladými lidmi do 18 let jakékoli materiály zobrazující homosexualitu a změnu pohlaví.

"Usilujeme a vždy budeme usilovat také o rovné postavení žen a mužů ve společnosti. Jen v zemích Unie došlo v roce 2020 k více než 1200 femicidám, tedy vraždám žen spáchaných kvůli jejich pohlaví. To je absolutně nepřijatelné. Podpoříme proto vznik záchranné sítě pro oběti domácího násilí a posílíme jejich ochranu. Podporujeme také další opatření navržená v Úmluvě o potírání a prevenci násilí," nastínila eurokandidátka Zuzana Klusová, která léta pracovala jako vedoucí nízkoprahového zařízení pro děti a mládež ve vyloučené lokalitě v Karviné.

Dostupné zahraniční studium

Piráti také prosazují proměnu vzdělávání, aby opravdu připravilo na život, šly do něj potřebné finance a bylo dostupné všem nadaným lidem bez ohledu na to, z jakého prostředí pochází.

V evropském kontextu prosazují například navýšení rozpočtu pro Erasmus+. "Podporujeme, aby mohli kromě vysokoškoláků více vyjíždět také studenti středních škol a odborných učilišť, vyučující a další pracovníci s mládeží. Chceme dostupnější výměnu i pro osoby se zdravotním hendikepem," řekl lídr kandidátky Marcel Kolaja, pro kterého bylo vzdělávání prioritou i posledních pět let v europarlamentu.

Mladí si často sahají na život

Další vlajkovou lodí pro Piráty je pak péče o duševní zdraví. Podle údajů Světové zdravotnické organizace trpí duševními obtížemi 150 milionů Evropanů ročně. Počet mladých lidí s příznaky deprese a úzkosti se podle statistik OECD po pandemii zdvojnásobil. Sebevraždy jsou podle UNICEF dokonce hned druhou nejčastější příčinou úmrtí mladých lidí, a to hned to dopravních nehodách. Přesto skoro polovina (49 %) mladých lidí nemá přístup k podpoře v oblasti duševního zdraví. Přitom řešení existují.

"Usilujeme o podporu osob s duševním onemocněním skrze spolupráci s komunitou, rodinami a odborníky. Chceme řešit nejen příznaky nemoci, ale také sociální a další problémy, které s ní mohou souviset. Kvůli vysoké ceně a byrokracii jsou pro řadu pacientů navíc složitě dostupné moderní alternativy v léčbě. Například psychedeliky asistovaná psychoterapie, a to navzdory úspěšným klinickým studiím a hmatatelným výsledkům. To musíme změnit," řekl Mikuláš Peksa, který v europarlamentu spoluzaložil a vedl meziparlamentní skupinu MEP Action Group for the Medical Use of Psychedelics.