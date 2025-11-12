Komerční článek - Toto je reklamní sdělení. Aktuálně.cz není jeho autorem a neovlivňuje jeho obsah

E.ON sníží ceny energií.

komerční článek
12. 11. 2025 11:52
Zákazníci budou šetřit stovky korun za dodávku elektřiny i v příštím roce 
Foto: komerční článek

Zákazníci společnosti E.ON budou mít nižší ceny za dodávku energií i v roce 2026. Od ledna budou klienti s nefixovanou cenou platit o 10 % menší částku za dodávanou MWh elektřiny a plynu. E.ON tím naváže na slevu za energie, kterou klientům poskytl od prvního září dočasně do konce toho roku.  Informace o změně cen za dodávku elektrické energie nebo plynu začne společnost zákazníkům posílat během listopadu. 

"Dlouhodobě dokazujeme, že vždy přenášíme pokles cen na trhu na naše zákazníky a naše nákupní strategie jim zajišťuje trvale výhodné ceny a troufnu si říct, že jedny z nejvýhodnějších na trhu. Od ledna snížíme všechny ceníky s nefixovanými cenami o 10 % za MWh elektrické energie i plynu. Tím navážeme na slevu na energie, kterou jsme našim zákazníkům poskytli už před topnou sezonou od září tohoto roku," popisuje Jan Zápotočný, místopředseda představenstva E.ON Energie. 

Zhruba 800 tisíc zákazníků tak může počítat s výhodnějšími cenami a to bez nutnosti měnit produkt nebo uzavírat novou smlouvu. 

Kolik domácnosti ušetří? 

V nejběžnější distribuční sazbě D02d zaplatí zákazník s ceníkem na dobu neurčitou od ledna za dodávku jedné MWh elektrické energie 3539 Kč s DPH (2925 Kč bez DPH) a v plynu 1579 Kč s DPH (1305 Kč bez DPH).

Jen za dodávku jedné MWh elektrické energie v nejběžnější sazbě D02d klienti ušetří téměř 400 Kč. Za celý rok tak i domácnost, která elektřinu používá jen pro běžnou spotřebu, zaplatí o zhruba 700 Kč na dodávce elektřiny méně. U domácností, které elektřinou ohřívají vodu nebo topí pak bude úspora od 1 500 do necelých 6 000 Kč podle jejich spotřeby. U plynu pak domácnost, která ho využívá na topení i ohřev vody, uspoří do tří tisíc korun. 

Ještě větší úspora díky fixaci cen 

Na ještě větší úspory dosáhnou zákazníci zafixováním svých produktů. E.ON v průběhu roku několikrát vydal nové a výhodnější fixované ceníky pro stálé i nové zákazníky. Naposledy upravil ceny pro stávající klienty v září tohoto roku. Přechodem z běžného na fixovaný dvouletý produkt zákazník ušetří na dodávce MWh elektřiny aktuálně přes 650 Kč a navíc jistotu ceny na dva dopředu. 

"Fixovat ceny elektrické energie zákazníkům doporučujeme a pokud se podíváme na délku fixací, pro které se zákazníci rozhodují, tak se jedná o dvouleté smlouvy," doplňuje Radek Fišer, vedoucí dodávek elektřiny pro domácnosti společnosti E.ON Energie.

Více informací E.ON se vyplatí - vám i přírodě | E.ON

 
Mohlo by vás zajímat

Nebrečte, posmíval se Ronaldo. Vzápětí mířil pod sprchu, Irové si ho vychutnali

Nebrečte, posmíval se Ronaldo. Vzápětí mířil pod sprchu, Irové si ho vychutnali

Souček: Gólem jsem to napravil. Jiná pozice? Mám inteligenci zapadnout všude

Souček: Gólem jsem to napravil. Jiná pozice? Mám inteligenci zapadnout všude

Vamos, křičel Alcaraz. Má jistý světový trůn, do semifinále pomohl i Australanovi

Vamos, křičel Alcaraz. Má jistý světový trůn, do semifinále pomohl i Australanovi

Vyhrál dům pro Julii. Zhlédněte české skvosty, které soutěžily o cenu za architekturu

Vyhrál dům pro Julii. Zhlédněte české skvosty, které soutěžily o cenu za architekturu
25 fotografií
Právě se děje Obsah Komerční článek

Právě se děje

před 3 hodinami
Nebrečte, posmíval se Ronaldo. Vzápětí mířil pod sprchu, Irové si ho vychutnali

Nebrečte, posmíval se Ronaldo. Vzápětí mířil pod sprchu, Irové si ho vychutnali

Francouzští fotbalisté po vítězství 4:0 nad Ukrajinou v předposledním kole kvalifikace postoupili na mistrovství světa.
před 4 hodinami

Odstartovala raketa New Glenn s dvěma satelity určenými pro výzkum Marsu

Ze základny na Mysu Canaveral na Floridě ve čtvrtek odstartovala raketa New Glenn společnosti Blue Origin miliardáře Jeffa Bezose, jenž do vesmíru vynese dva satelity, které se mají podílet na…
Přečíst zprávu
před 4 hodinami
Souček: Gólem jsem to napravil. Jiná pozice? Mám inteligenci zapadnout všude

Souček: Gólem jsem to napravil. Jiná pozice? Mám inteligenci zapadnout všude

Kapitán fotbalové reprezentace Tomáš Souček si oddechl, že zahozenou penaltu napravil aspoň jedním vstřeleným gólem.
před 4 hodinami
Vamos, křičel Alcaraz. Má jistý světový trůn, do semifinále pomohl i Australanovi

Vamos, křičel Alcaraz. Má jistý světový trůn, do semifinále pomohl i Australanovi

Španělský tenista Carlos Alcaraz porazil na závěr skupiny Jimmyho Connorse na Turnaji mistrů 6:4, 6:1 Itala Lorenza Musettiho.
Aktualizováno před 4 hodinami

Vyhrál dům pro Julii. Zhlédněte české skvosty, které soutěžily o cenu za architekturu

Vyhrál dům pro Julii. Zhlédněte české skvosty, které soutěžily o cenu za architekturu
Prohlédnout si 25 fotografií
NOOX Living, Brno. "Přestavba stávajících nevyužitých prostor v přízemí bytového domu na tři jednoduché bytové jednotky."
Ateliér, Stříbrná Skalice. "Jde o sympatickou stavbu, která je ve své jednoduchosti velmi výrazná," píše porota.
Aktualizováno před 4 hodinami
Köstl po bídě s nejslabším týmem světa: Negativity kolem reprezentace je poměrně dost

Köstl po bídě s nejslabším týmem světa: Negativity kolem reprezentace je poměrně dost

Český národní tým v přípravném duelu porazil San Marino, aktuálně poslední tým světového žebříčku FIFA, těsně 1:0.
Aktualizováno před 4 hodinami
BBC čelí dalšímu obvinění z úpravy projevu Donalda Trumpa

BBC čelí dalšímu obvinění z úpravy projevu Donalda Trumpa

V pondělí se britská veřejnoprávní stanice omluvila za chybnou editaci dokumentu Panorama.
Další zprávy