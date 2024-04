E.ON od května opět zlevňuje. Stálí klienti ušetří za plyn až tisíce ročně

Zákazníci, kteří odebírají plyn od E.ONu, od května opět ušetří. A to až 4 500 korun ročně.

Přibližně 150 tisícům klientů E.ONu, kteří nemají fixaci, klesne cena plynu oproti nynějšku o 13 až 21 % v závislosti na spotřebě. Mohou ušetřit až 4 500 korun ročně, pokud plyn využívají k vytápění. E.ON zlevňuje plošně už potřetí během roku a půl a ceny, které budou nově zákazníci od 1. května platit, patří k nejvýhodnějším na trhu.

Ceny, které platí od 1. května, jsou ve srovnání s loňskými cenovými stropy nižší o 35 %. Společnost E.ON, která patří mezi jedny z největších dodavatelů energií v České republice, dlouhodobě dokazuje, že pozitivní vývoj cen na velkoobchodních trzích se snaží svým klientům do promítat do koncových cen, jakmile to situace dovoluje. "I proto jsme v loňském roce ceny plošně snižovali hned dvakrát u plynu i elektřiny. Ceny plynu a elektřiny pro nové klienty pak upravujeme průběžně, naposledy to bylo na začátku března pro plyn a na začátku tohoto týdne pro elektřinu," vysvětluje Jan Zápotočný, místopředseda představenstva společnosti E.ON Energie.

Podle něj se situace na trhu vyvíjí pozitivně. Cena plynu za m3 proto bude pro zákazníky nižší než doposud. "Pomohla nám i teplá zima a cena komodity na burzách klesá. I proto můžeme všem našim klientům, kteří u nás mají produkty bez fixace ceny, jejich ceníky znovu zlevnit," doplňuje Jan Zápotočný.

Jak moc zákazníci ušetří?

Podle nového běžného ceníku zaplatí stálí zákazníci za dodaný plyn 1 644 korun za MWh bez DPH (to 1 989 za MWh s DPH). Nově tedy bude cena plynu v daném ceníku stejná, bez ohledu na výši odběru. "To, že v rámci ceníku sjednotíme cenu za megawatthodinu na stejnou úroveň, je další férový krok. Ceník tím bude přehlednější a srozumitelnější," říká Radek Fišer, vedoucí prodeje energií domácnostem ve společnosti E.ON Energie.

V praxi to pak znamená, že oproti stávajícím cenám nejvíce poklesne cena plynu domácnostem, které ho využívají pouze k vaření - a to o 21 %. V ostatních případech se ceny za odebraný plyn sníží o 13 až 16 %.

Domácnost, která plynem pouze vaří a ročně odebere do 1,89 MWh, ušetří ročně s novými ceníky oproti těm současným okolo 680 korun. Domácnost, která plynem i ohřívá vodu a ročně odebere okolo 8 MWh plynu, pak celkově ušetří přes 2 500 korun, a těm, kteří plynem i topí a ročně odeberou okolo 15 MWh, klesnou celkové náklady zhruba o 4 500 korun.

Pozitivní zprávou pro klienty E.ONu je i to, že společnost jim sníží zálohy. "Tam, kde to bude možné, budeme zákazníkům snižovat zálohy na plyn plošně. Ostatní si mohou své zálohy upravit směrem dolů sami v portále nebo aplikaci Energie24," vysvětluje Radek Fišer.

E.ON snížil plošně ceny energií stálým klientům hned loni v únoru jako první na trhu a podruhé přistoupil ke snížení cen plynu vloni před topnou sezonou, kdy ceny klesly oproti v té době platným vládním stropům už o téměř 25 %. Klienti E.ONu tak prakticky celý rok nemusely vůbec řešit hladinu vládních stropů, protože jejich ceny plynu a elektřiny byla nižší. "Naše ceny, které jsme loni stálým klientům dvakrát snižovali a aktuálně je snižujeme potřetí, patřily už během loňského roku k nejnižším na trhu. Kdybychom srovnali naše současné ceny plynu vůči cenovým stropům, které lidé v České republice u některých konkurenčních dodavatelů platili celý loňský rok, tak ti, kdo plynem topí, ušetří na dodávce plynu přes 15 000 korun ročně," dodává Radek Fišer.

E.ON průběžně snižuje cenu i pro nově nabízené ceníky

Společnost myslí ale i na stávající i nové zákazníky, kteří mají fixované produkty. U nich E.ON snižuje ceníky průběžně. "Akviziční ceny zlevňujeme letos už podruhé. První snížení proběhlo v lednu, podruhé jsme zlevňovali na začátku března. Cenu plynu jsme zlevnili oproti únoru v průměru o 250 korun za MWh, v elektřině bylo snížení ještě výraznější - o 400 korun MWh méně," uzavírá Radek Fišer. Pokud k E.ONu přejde zákazník, který používá plyn k ohřevu vody nebo k topení, zaplatí při fixaci na jeden rok cenu 1 330 korun za MWh, pokud se zákazník rozhodne fixovat na dva roky, činí cena dokonce jen 1 250 korun za MWh.