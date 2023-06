Dřevěné terasy - zvolte si odolné a trvalé dřevo

Dřevěné terasy jsou moderní, ale také oku lahodící a velmi trvanlivé. Před realizací terasy ze dřeva je vhodné se zamyslet nad tím, jaké dřevo vlastně použít. Víte, co brát při jeho výběru v potaz?

Dřevěné terasy jsou skvělou volbou

Budujete novou terasu a rozhodli jste se pro dřevěnou podlahu? Udělali jste dobře. Dřevo je opravdu skvělá volba. Myslete však na to, že je nutné, aby materiál ladil s domem a nezapomeňte také, že o dřevo je nutné se čas od času starat. Ano, je to takřka bezúdržbový materiál, aby však dřevěná terasa mohla sloužit dlouhé roky, je třeba ji dvakrát ročně věnovat péči.

Oblíbené je evropské dřevo

Dřevěné terasy se vyrábí obvykle ze sibiřského modřínu. Jde o dřevo, které je opravdu ideální v poměru cena a výkon. Mezi další oblíbené druhy dřeva patří modřín, finská nebo klasická borovice. Dřevěné terasy z evropských dřevin jsou levnější, ale také méně odolné. Pokud chcete odolnější materiál, je třeba se poohlédnout po exotických dřevinách.

Ty nabídnou netradiční design, větší odolnost a vyšší životnost. K tomu se váže i vyšší pořizovací cena. Díky vyšší životnosti se vám však určitě vyplatí do kvalitnějšího dřeva investovat. Pokud si chcete vybrat z exotických typů dřeva, vsaďte na Merbau,Garapa, Ipe, Massaraduba nebo Bangkirai.

Jaká je životnost jednotlivých typů dřeva?

Dřevěné terasy z modřínu nebo borovice vydrží okolo deseti let. Borovice i modřín totiž patří k měkkým dřevinám. Pokud zvolíte sibiřský modřín, máte jistotu, že podlahu vydrží i více než 15 let. Tropické dřevo nabízí životnost od 30 let výše.

Výhody a nevýhody jednotlivých typů dřeva

V případě dřevěné terasy z evropského dřeva je třeba ji dvakrát do roka umýt vysokotlakým čističem a následně ošetřit olejem. Jestliže, je vaše terasa vystavena slunečním paprskům velmi často, je ideálně ji ošetřovat v kratších intervalech. Dřevěné terasy z tropického dřeva není třeba nijak ošetřovat. Počítejte však s tím, že některé typy mohou časem zešednout. Je to však přirozená vlastnost dřeva.

Udělejte z terasy útulné místo

Terasa je místo, kde chcete relaxovat, užívat si chvíle volna nebo posezení s přáteli. Právě proto je vhodné, aby byla terasa nejen praktická, ale také útulná. Dřevěné terasy je ideální doplnit také dřevěným nábytkem ze stejného typu dřeva. Sáhnout však můžete i po jiných materiálech. Myslete však na to, že pokud vyberete kovový nábytek, je třeba dohlédnout, aby se kovové části nedotýkaly dřeva. Po styku kovu se dřevem by na podlaze mohly vzniknout nevzhledné modro-černé skvrny. Jestliže tedy uvažujete o kovovém nábytku, bude vhodné zvolit nerezovou ocel.