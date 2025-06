DOX otevírá velkou výstavu Davida Lynche Up in Flames a zahajuje David Lynch Season.

DOX

Centrum současného umění DOX v Praze zahajuje výstavní událost roku 2025. V hlavním sále představuje uměleckou tvorbu amerického filmového mága Davida Lynche. Výstava Up in Flames bude otevřena od 19. června 2025 do 8. února 2026.

Projekt, na němž DOX spolupracuje s The David Lynch Estate, Pace Gallery a Item éditions, kurátorsky připravil Otto M. Urban. Výstava Up in Flames je první a největší prezentací výtvarného díla Davida Lynche v České republice.

V hlavních prostorách DOXu je k vidění na 400 výtvarných děl - od kreseb, fotografií, litografií, dřevorytů a akvarelů až po krátké experimentální a animované filmy, které režisér vytvořil. Díla pokrývají všechna Lynchova tvůrčí období - od jeho počátků na konci 60. let až po současnost.

Úvahy o výstavě Davida Lynche v Česku postupně krystalizovaly mnoho let, přičemž důležitou podmínkou pro její realizaci bylo pro DOX navázání přímého kontaktu se samotným autorem v roce 2024. Do příprav však nečekaně zasáhla zpráva z 16. ledna o náhlém úmrtí Davida Lynche.

"To, že nakonec výstavu otevíráme, považuji za malý zázrak. Bez nadšené spolupráce všech zúčastněných by se podobný projekt neuskutečnil. David Lynch, který sledoval přípravy výstavy od samotného počátku, již finální výsledek bohužel neuvidí. Přesto doufám, že by byl s výstavou, kterou vnímám jako poctu velkému umělci a především velkému člověku, spokojen," míní kurátor výstavy Otto M. Urban.

David Lynch studoval malířství na Pennsylvania Academy of the Fine Arts. Právě tam měl údajně vizi, jak se malba může začít hýbat - z této představy vznikl v roce 1967 jeho první film Six Men Getting Sick (Six Times). Kresbě se Lynch věnoval v průběhu celé své kariéry. Sám říkal, že kreslení mu pomáhá zachytit nápady, které později může rozvíjet ve filmech, obrazech nebo objektech.

Zásadní část výstavy tvoří díla vypůjčená přímo z The David Lynch Estate v Los Angeles, ale součástí projektu je i řada prací (litografií a fotografií) vytvořených v Item éditions v Paříži.

Výstava Up in Flames nabídne během několika měsíců i široké spektrum doprovodných programů, zejména se záběrem do filmu, současné experimentální hudby a literatury.

Už od začátku července zve DOX ve spolupráci s kinem Ponrepo třeba na letní filmové večery pod hvězdným nebem a v lynchovském vesmíru. Letní kino na střeše DOX+ nabídne celkem devět projekcí s dramaturgickým úvodem a kromě filmových děl Davida Lynche (Zběsilost v srdci, Lost Highway, Twin Peaks: Ohni se mnou pojď, Modrý samet) budou uvedeny také snímky, které charakter Lynchovy tvorby silně ovlivnily (Čaroděj ze země Oz, Sunset Boulevard, 8 a ½, Lolita, Persona). Projekce se uskuteční od 2. července každou středu po setmění. Návštěvníci se navíc mohou těšit i na kvalitní zvuk do sluchátek, výhled na vzducholoď a letní drinky.

Více o David Lynch Season k nalezení na webových stránkách DOXu.