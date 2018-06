Do kanceláří se díky novým technologiím vrátí kreativní lidé. Budou spokojenější než kdykoli předtím

PRAHA, 19. června 2018 – Zaměstnanec sedí před dvěma obřími monitory, na očích má 3D brýle pro virtuální realitu a právě se „účastní“ pracovní schůzky s kolegy vzdálenými několik tisíc kilometrů. Hlasovými pokyny listuje grafy na obrazovce, na další se objevuje textový záznam jeho poznámek. Žádná myš, žádná klávesnice.

Díky automatizaci a novým technologiím se do kanceláří vrátí tvůrčí lidé, mnohem spokojenější než dnes. Digitalizace a robotizace převezme jejich nudnou rutinní práci, kancelářskou techniku už budou sofistikovaně řídit především hlasem a gesty. Takové jsou vize pracovního prostředí v roce 2037, které budou v následujících týdnech postupně představovat přední čeští experti z různých oborů v rámci projektu "Kancelář budoucnosti". Partnerem projektu je společnost Canon, která využívá zkušenosti nasbírané od svého vzniku v roce 1937, a je tak už dnes průvodcem řady firem do digitálního světa.

"Rychlé technologické pokroky v oblasti automatizace, internetu věcí a ovládání hlasem výrazně změní podobu kanceláří budoucnosti. Uvědomujeme si, jak dramatickým vývojem prochází propojování kanceláří s lidmi už dnes. Proto jsme se rozhodli Čechy, kteří tráví v kanceláři většinu týdne, změnami provést. Chceme jim pomoci, aby nové technologie a změny přístupy v mnoha oblastech kanceláře ovlivnily kvalitu jejich života pozitivně," říká Ladislav Paleček, generální ředitel společnosti Canon CZ, u příležitosti startu projektu Kancelář budoucnosti.

Ambicí projektu je přispět ke zmapování novodobých trendů a nabídnout prostřednictvím think tanku vizi pracovního prostředí v roce 2037. Komentáře odborníků z různých oborů se budou v následujících týdnech pravidelně objevovat na speciální stránce Kancelář budoucnosti a celý projekt vyvrcholí 25. září 2018 konferencí, které se zúčastní vybraní členové think tanku.

"Lidé mohou mluvit rychlostí až čtyři sta slov za minutu, ale napsat jich zvládnou jen čtyřicet. Díky novým technologiím si už dnes umíme představit, že omezení v komunikaci se zařízeními v naší kanceláři budou postupně mizet," uvádí Ladislav Paleček svůj komentář k tomu, jak se změní kanceláře v následujících dvou dekádách. "Síťově propojená zařízení okolo nás jsou stále samostatnější. Neustále monitorují chod kanceláře a dnes už například samy optimalizují dodávky spotřebního materiálu nebo nahlásí hrozící technické chyby servisu dříve, než by ohrozily rytmus naší práce. Tím vším potichu přispívají k většímu pohodlí zaměstnanců. V nastupující době internetu věcí propojená řešení napříč pracovištěm ale převezmou ještě více iniciativy. Inteligentní stoly třeba samy upozorní uživatele, že je čas se protáhnout, aby záda nebolela," dodává generální ředitel Canon CZ.

"Rozpoznávání hlasu a hlasové ovládání počítače bude za dvacet let nejspíš převládajícím způsobem komunikace se strojem, daleko běžnějším než klávesnice. Takže v open spacech se bude nejen telefonovat, ale taky neustále diskutovat s vlastními tablety," soudí analytik informačních a komunikačních médií Petr Koubský. Nejspíš největší změnu do kancelářské práce podle uznávaného experta na technologie vnese virtuální realita. "Do profesionálně použitelné podoby se dostává už dnes. Za dvacet let by mohla být základním režimem, v němž se budou uskutečňovat schůzky, jednání a telekonference," vysvětluje ve svém komentáři.

Renesance kreativity a radosti z práce

Rozvoj moderních technologií nezmění jen vzhled a běžné fungování kanceláří, ale i způsob a náplň práce mnoha lidí. Shodují se na tom také další odborníci v rámci projektu Kancelář budoucnosti.

"Veškeré platné papírové dokumenty se dávno převádí do elektronické podoby a ty nové v elektronické podobě rovnou vznikají. Budoucnost, ne-li zítřek, je tudíž jistý - žádné papíry, vše elektronickou formou," říká Lukáš Jabůrek, designér a umělecký ředitel firmy Moser. Zároveň si ale nedokáže představit, že by jím navrhované tvary v budoucnu už nevznikaly tahem tužky po papíru. "Je pravda, že hned po načrtnutí se skica naskenuje a v elektronické podobě už vznikají první úpravy, následně vizualizace i technické výkresy," dodává ve svém zamyšlení.

Společnost Canon je partnerem projektu Kancelář budoucnosti, protože se sama snaží přicházet na trh s novými způsoby, jak zlepšit podmínky pro každodenní kancelářskou práci. Je totiž nejen globálním lídrem ve zpracování obrazu a tisku, ale firmám nabízí také inteligentní kancelářská řešení, jako je automatické vyřízení faktur, digitální podatelna nebo správa firemních dokumentů.

"Naše řešení už dnes přinášejí radost ze smysluplné práce a umožňují přenechání únavné rutinní činnosti robotům. Díky novým technologiím mohou lidé dělat jen to, co umějí nejlépe, a firmy se mohou soustředit na jádro svého podnikání, kde vytvářejí největší přidanou hodnotu," říká Antonín Brož, šéf divize Canon Business Information Services.

Automatizace podle něho zároveň firmám přináší úsporu času, peněz i pracovních sil, kterých je v současné době na trhu nedostatek. "Automatické zpracování faktur, tedy jejich roztřídění, převedení do digitální podoby, ověření správnosti údajů, platbu a archivaci, je vhodné pro firmy, které vyřizují více než 25 tisíc těchto dokumentů ročně," vysvětluje Antonín Brož.

Vizionářských názorů bude na stránce Kancelář budoucnosti postupně přibývat. Objeví se taková jména, jako jsou Lukáš Erben, šéfredaktor Inside a analytik Gartner, Markéta Markesová, manažerka firmy DB Schenker ČR, Radek Procházka, managing partner společnosti Prochazka & Partners, ale i Jan Hrušínský, herec a principál Divadla Na Jezerce či kreslíř a výtvarník Štěpán Mareš.