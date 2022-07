Díky zeleným dluhopisům podpoří Raiffeisenbank udržitelné projekty za cca 9 mld. Kč

V roce 2021 vydala Raiffeisenbank jako první v České republice zelené dluhopisy v hodnotě 350 milionů eur (téměř 9 miliard korun). Získané finance využije na projekty v oblasti zelených budov, energetiky a energetické efektivity, dopravy a využívání půdy, které přispívají ke snižování emisí.

Emise dluhopisů proběhla v souladu s principy ICMA Green Bond, které definují kategorie "zelených" projektů, na něž mohou být finanční prostředky ze zelených dluhopisů využity. S ohledem na maximální transparentnost informuje banka o jejich využití prostřednictvím auditovaných zpráv, ve kterých investorům prezentuje, jak prostředky vynaložila, a jaký je dopad těchto investic na životní prostředí.

"Udržitelnost vnímám jako schopnost uspokojit dnešní běžné potřeby bez omezení základních potřeb a životního standardu budoucích generací. Je naší povinností na to myslet jak v soukromém životě, tak v byznysu. I proto jsme minulý rok vytvořili tzv. Green Bond Framework, následně vydali zelené dluhopisy a nyní se soustředíme na to, abychom všechny zdroje z těchto dluhopisů umístili do vhodných zelených aktiv," říká František Ježek, člen představenstva Raiffeisenbank zodpovědný za korporátní bankovnictví.

Díky úspěšné emisi zelených dluhopisů navíc Raiffeisenbank letos zvítězila v sedmém ročníku cen Climate Bond Awards v kategorii Green Market Pioneer. Ceny se udělují organizacím, které jsou průkopníky v sektoru udržitelného financování a snaží se řešit klimatickou krizi.

Loňská "zelená" emise dluhopisů české Raiffeisenbank přispívá do významného portfolia zelených dluhopisů, které ze skupiny Raiffeisen Bank International dělají jednoho z nejaktivnějších hráčů v CEE regionu v oblasti zelených a ESG dluhopisů. V tomto trendu hodlají banka i skupina pokračovat také v letošním roce a zvažují emisi "social" nebo "sustainable" dluhopisů.