Decathlon přichází s novou modelovou řadou elektrokol E-EXPLORE

Rozlučte se s únavou a ztuhlými lýtky. Díky propracovanému designu, výkonným motorům a kvalitním komponentům otevírají elektrokola Rockrider E-EXPLORE dveře do světa netušených cyklistických dobrodružství. V článku se dozvíte, pro koho se elektrokola hodí, v čem jsou nové modely značky Rockrider jedinečné a podle čeho si vybrat ten pravý.

V roce 2011 se v nabídce firmy Decathlon objevilo první městské elektrokolo. S jeho uvedením na trh vyšlo najevo, že dopomoc motoru využije větší sorta jezdců, než vývojáři očekávali, čímž započalo zkoumání potřeb konkrétních cílových skupin. Na severu Francie se zrodilo množství modelů kol šitých na míru městským cyklistům, náruživým cestovatelům i vyznavačům rozličných disciplín horské cyklistiky. V průběhu uplynulých let vývojáři ve francouzském Lille zasvětili svůj čas navrhování, testování a výrobě těch nejpropracovanějších modelů nejrůznějších druhů kol s elektrickou dopomocí. Díky špičkovým technologiím, inovativnímu přístupu a závazku k cenové dostupnosti je Decathlon tím pravým místem pro výběr elektrokola pro širokou škálu zájemců.

Pro koho mohou být elektrokola ideální?

Nejrůznější modely elektrokol jsou navrženy tak, aby uspokojily potřeby široké škály jezdců. Ať už jste ostřílený cyklista, nebo začátečník, elektrokolo je skvělou pomůckou pro jezdce všech úrovní zdatnosti. Městští cyklisté se s pomocí elektrokola mohou vyhnout dopravním zácpám aniž by se zapotili, náruživí turisté dojedou dál než kdy předtím a extrémní sportovci si užijí ještě více adrenalinu. Elektrokola jsou také vynikající volbou pro uživatele se zdravotním omezením, elektrická asistence totiž minimalizuje nepohodlí a úsilí potřebné k překonávání překážek.

Proč si pořídit elektrokolo z Decathlonu?

Důvodů, proč si pořídit kolo v Decathlonu, je hned několik. Tím prvním je beze sporu bezkonkurenční cena. Decathlon věří, že vysoce kvalitní elektrokola by měla být dostupná pro všechny. Elektrokola značek Elops, Riverside, Rockrider, Stilus a B’Twin jsou proto k dispozici za velmi nízké ceny. Cena výrobku zahrnuje baterii, povinnou výbavu a vše, co potřebujete, abyste nasedli na kolo a mohli vyrazit. Elektrokola Decathlon jsou vybavena motory, které pomáhají pouze při šlapání do pedálů. Pohybují se tedy díky kombinaci lidské síly a elektrické pomoci. Úroveň asistence lze upravit, což umožňuje přizpůsobit si zážitek z jízdy na základě preferencí a terénu, v němž se jezdec pohybuje. S elektrokoly můžete bez námahy překonávat delší vzdálenosti nebo zdolávat náročné kopce a do cíle dorazit nabití energií.

Decathlon nabízí doživotní záruku na rám, představec a řídítka elektrokol. Uživatelé tak mohou jezdit v klidu s vědomím, že jejich investice je chráněna proti jakýmkoliv výrobním vadám. Ve 25 servisních místech nacházejících se v prodejnách Decathlon po celé České republice jsou odborní technici vždy připraveni poskytnout pomoc a zajistit opravu elektrokola. I po ukončení výroby modelu Decathlon garantuje dostupnost náhradních dílů po dobu dvou let.

Díky dlouhodobému testování a pečlivému vývoji jsou elektrokola Decathlon navržena s ohledem na potřeby reálných uživatelů. V laboratořích B’Twin village ve francouzském Lille probíhá neustálé vylepšování produktů. Při vývoji je kladen důraz na aktivní spolupráci s cyklistickou komunitou, naslouchání jejich zpětné vazbě a začleňování poznatků do designu a vývoje elektrokol.

Decathlon se může pochlubit širokým výběrem modelů elektrokol, od městských, přes horská a trekingová, až po silniční a gravelová. Kvůli rostoucí poptávce po udržitelných řešeních městské mobility kromě nich nabízí také řadu městských elektrokol. Z aktuální nabídky jsou ale pro svou všestrannost nejžádanější modely horských elektrokol E-ST 100, E-ST 500 a také Stilus E-All Mountain. V následujících měsících bude v České republice probíhat naskladňování nových modelů horských elektrokol, které si nyní představíme.

Modelová řada E-EXPLORE

Nová série elektrokol kombinuje nejmodernější technologie s moderním designem a nabízí perfektní zážitek z jízdy. Součástí základního vybavení modelů řady E-EXPLORE jsou nová ergonomicky tvarovaná sedla, pečlivě vyrobená tak, aby poskytovala optimální podporu a pohodlí a zajistila příjemný posed i v těch nejnáročnějších terénech.

Kola mají plně integrovanou baterii zapuštěnou do rámu. Na první pohled tedy nepoznáte, že se jedná o elektrokolo. Integrovanou baterii kol řady E-EXPLORE je možné doplnit o 360Wh extender. Díky němu dojedete ještě dál, aniž byste se museli bát, že vám nebo kolu dojde energie. K efektivnějšímu využití síly při jízdě přispívají 29" kola, která jsou u modelů E-EXPLORE tubeless ready. Bezdušová konstrukce je vhodná do náročnějších terénů, zaručuje totiž jednodušší údržbu a absenci řešení defektů. Součástí nových modelů jsou také barevné TFT displeje. Obrazovky s vysokým rozlišením nabízí vynikající čitelnost i na jasném slunci, což umožňuje snadno sledovat údaje o jízdě, upravovat nastavení a snadno procházet různými režimy. Odpružení v kombinaci s pevnými osami Boost zaručí hladkou a přesnou jízdu i v tom nejnáročnějším terénu.

Při výběru elektrokola vemte v potaz své schopnosti, terén, v němž se budete pohybovat, a vzdálenosti, které plánujete překonávat. Chystáte-li se pohybovat v kopcovitého terénu, zvolte kolo s vyšším kroutícím momentem, které vám pomůže při zdolávání náročných stoupání. Rozhodujícím faktorem může být také kapacita baterie a dojezd kola. Dojezd elektrokol Decathlon vychází z testů prováděných v reálných podmínkách. Na dojezdovou vzdálenost mají vliv stáří a kapacita baterie, hmotnost nákladu, míra dopomoci motoru, převýšení na trase a povětrnostní podmínky, ale také teplota vzduchu či tlak v pneumatikách. Pro prodloužení dojezdu lze přidat prodlužovač baterie s kapacitou 360 Wh poskytující až 44 km dojezdu v terénu s mírným převýšením. Nyní si ale pojďme představit nové modely.

Ikonická řada E-EXPLORE

E-EXPL 500 S: Perfektní kombinace pohodlí a výkonu v náročném terénu

E-EXPL 500 S je skvělou volbou pro jezdce, kteří upřednostňují pohodlí i v těch nejnáročnějších terénech. Zadní vzduchový tlumič v kombinaci s pružinovou vidlicí posouvá komfort na další úroveň, absorbuje nárazy a vibrace a zaručuje hladkou a zároveň dobře kontrolovanou jízdu i na nerovném terénu. S osmistupňovou přehazovačkou a motorem firmy Brose s točivým momentem 50 Nm tento model zaručuje dokonalou rovnováhu mezi výkonem a pohodlím.

E-EXPL 520: Zjednodušené ovládání pro výkony bez námahy

Pro jezdce, kteří hledají perfektní a jednoduše ovladatelné kolo pro rekreační účely, je E-EXPL 520 ideální volbou. Toto jedinečné elektrokolo je vybaveno motorem Yamaha s automatickým stupněm dopomoci. Kolo má snímač náklonu, který sám vyhodnocuje požadovanou úroveň asistence a poskytuje optimální podporu ve strmých stoupáních, aniž by bylo nutné ručně nastavovat jízdní režim. Motor s točivým momentem 50 Nm z modelu E-EXPL 520 činí perfektní kolo pro zdolávání mírných převýšení, takže je skvělým společníkem pro rekreační jezdce. Hardtailová stavba zajišťuje přesné ovládání a manévrovatelnost, což umožňuje snadno a s minimální námahou projíždět méně náročným zvlněným terénem. Díky atraktivnímu designu a automatickému módu asistence tento model skutečně vyčnívá z davu. Je navíc připraven pro montáž teleskopické sedlovky, která může ještě zvýšit jízdní komfort a otevřít dveře k novým dobrodružstvím na kole.

E-EXPL 520 S: Objevte v sobě dobrodruha

Model E-EXPL 520 S, navržený pro zdolávání náročnějších terénů, je ideální stroj pro člověka, který očekává od kola i od sebe seriózní výkony. S výkonným motorem s točivým momentem 70 Nm toto elektrokolo skvěle poslouží jezdcům, kteří chtějí zdolávat vyšší nadmořské výšky a nejnáročnější terény. E-EXPL 520 S je pro zaručení těch nejlepších výkonů vybaven předním i zadním vzduchovým odpružením. Zadní odpružení nelze zcela zamknout, rozsah tlumení lze ale upravit zvýšením komprese tlumičů. Teleskopická sedlovka zvyšuje pohodlí a kontrolu nad kolem, což umožňuje s lehkostí a jistotou projíždět nerovným terénem. Jízdu je tak možné perfektně přizpůsobit požadavkům každého sportovce.

E-EXPL 700: Nevšední zážitek

Neotřelý model E-EXPL 700 je skutečným mistrovským dílem, které kombinuje pozoruhodnou estetiku s výjimečným výkonem. Neobvykle zbarvený lak s duhovým efektem jej odlišuje od davu. Toto elektrokolo, vybavené vzduchovou vidlicí a teleskopickou sedlovkou, poskytuje bezkonkurenční pohodlí a kontrolu. S výkonným motorem generujícím točivý moment 70 Nm je kolo E-EXPL 700 navrženo tak, aby zdolávalo delší vzdálenosti a náročnější terény. Oproti modelu 520 má dojezd vyšší o 18 km, 10-rychlostní pohon Shimano Deore zajišťuje hladké a přesné řazení, zatímco čtyřpístkové přední hydraulické brzdy poskytují dokonalou brzdnou sílu. Tento model je ideální pro jezdce, kteří chtějí za den stihnout více, bez ohledu na terén, se kterým se setkají.

E-EXPL 700 S: Vyzkoušejte nekompromisní výkon

Pro ty, kteří hledají elektrokolo bez kompromisů, je tady elektrokolo E-EXPL 700 S. Model, se kterým se budeme moci setkat primárně v půjčovnách cyklistického vybavení, potěší všechny vyznavače elektrokol, kteří touží po tom nejlepším dostupném vybavení. S 11-rychlostním sportovním osazením Shimano Deore dosahuje bleskově rychlého řazení a optimálních výkonů. Čtyřpístkové kotoučové brzdy poskytují perfektní brzdnou sílu a zajišťují skvělou ovladatelnost za všech podmínek. Vzduchová vidlice a zadní pružinový tlumič (který nelze uzamknout) zaručují hladkou a citlivou jízdu i v těch nejnáročnějších terénech. S motorem Brose s točivým momentem 70 Nm snadno zdoláte strmé svahy i náročné terénní stezky. E-EXPL 700 S znamená dokonalou rovnováhu mezi rekreačním a vysoce výkonným elektrokolem, které splňuje požadavky jak příležitostných jezdců, tak vášnivých dobrodruhů.

Stále nevíte které? Stručně si shrneme, podle čeho vybírat.

Pokud jde o zdolávání členitých a technicky náročných terénů, modely označené "S" v řadě E-EXPLORE skutečně vyniknou. Tato celoodpružená kola zajišťují naprosté pohodlí a hladkou a kontrolovanou jízdu i v těch nejnáročnějších podmínkách. Je však důležité si uvědomit, že při jízdě v méně náročných terénech může zadní odpružení absorbovat část energie ze šlapání, což má za následek mírně sníženou účinnost přenosu síly a tím i zhoršení celkového výkonu. Pokud chcete mít nad svým kolem neustále plnou kontrolu nebo primárně jezdíte v méně náročných terénech, jsou pro vás skvělou volbou modely E-EXPL 520 a 700. Tato kola mají nižší hmotnost, vyšší účinnost přenosu výkonu a dostupnější cenu. Díky jednoduššímu designu také vyžadují méně údržby, což vám umožní strávit více času užíváním si jízdy. Pravidelná údržba a věnování pozornosti tlaku v pneumatikách zajistí optimální výkony a dlouhou životnost vybavení.

Všechna elektrokola řady E-EXPLORE lze jednoduše propojit s aplikací Decathlon Ride. Tato uživatelsky přívětivá aplikace vám umožňuje zaznamenávat trasy a zobrazuje míru dopomoci v jednotlivých úsecích. V budoucnu by měla sloužit k aktualizaci firmwaru a k plánování tras s ohledem na míru dopomoci v jednotlivých úsecích nebo na výdrž baterie. Připojením kola k aplikaci získáte přístup k displeji jízdního kola, díky čemuž si na obrazovce telefonu můžete snadno zobrazit údaje o jízdě již v jejím průběhu. K vylepšení požitku z používání elektrokola si kromě extenderu baterie můžete pořídit také výkonnou nabíječku. S 6-ampérovou rychlonabíječkou lze elektrokolo nabíjet téměř třikrát rychleji, což vám umožní strávit méně času čekáním a více času objevováním světa kolem vás.

Řada E-EXPLORE společnosti Decathlon představuje vrchol inovací, pohodlí a výkonu ve světě elektrokol. Podle svých jezdeckých preferencí a terénu, v němž se chcete pohybovat, si můžete vybrat model E-EXPLORE, který dokonale vyhovuje vašim potřebám.