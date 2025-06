David Koller natočil nový videoklip, s žáky z Folkloriky

Ve studiu na jihu Moravy vznikl nový videoklip k legendární skladbě Sen. Zpívá ho David Koller – tentokrát s doprovodem dětského orchestru. Projekt, který spojuje rockovou legendu s mladými interprety folkloru, je oslavou pátého výročí Folklorika Festu. A ukazuje, že skutečné hodnoty nestárnou.

Je klidné sobotní odpoledne a slunce svítí do oken nahrávacího studia v Dolních Bojanovicích. Uvnitř se dějí velké věci - rocker David Koller zde právě natáčí nový videoklip ke skladbě Sen - a není na to sám. Společnost mu dělají členové orchestru a sboru Folklorika, mladí muzikanti, z nichž mnozí jsou ve věku, kdy jiní teprve nesměle zkouší první akordy. Teď ale stojí bok po boku se zkušenými producenty a podílejí se na nahrávce s člověkem, kterého znají z plakátů a YouTube.

"Byla to jízda. Tolik talentu a energie pohromadě se nevidí každý den," říká Koller s úsměvem po posledním záběru. Skladba Sen, kterou v minulosti nazpíval s Lucií, dostala v novém aranžmá folklorní podkres, živé housle, cimbál i dětský sbor - a přitom neztratila nic ze svého melancholického kouzla. Zní tu výpověď o snech, které si mladí muzikanti skutečně plní.

Celý projekt vzniká u příležitosti pátého ročníku Folklorika Festu. Ten se letos uskuteční od 19. do 22. června ve Starém Hrozenkově. Právě u příležitosti tohoto jubilea vznikl nápad natočit klip, který ukáže, že tradice nemusí být jen muzejní exponát. "Chtěli jsme propojit světy, které se běžně nepotkávají. A ukázat, že folklor má budoucnost - a hlavně srdce," říká Tomáš Štefánek, zakladatel Nadačního fondu Folklorika, který pořádá festival i zřizuje Základní umělecké školy Folklorika po celém Česku.

My teď máme to štěstí, že si můžeme novou verzi Snu pustit jako videoklip online v předpremiéře ještě před tím, než zazní naživo. To bude v neděli 22. června, kdy David Koller vystoupí společně s Orchestrem a sborem Folklorika, aby symbolicky uzavřel festival, na kterém se spolu s ním představí třeba Tina, Adonxs s tanečními skupinami Folklorika, BROLN a VUS Ondráš, Dasha, DJ Lucca, Rozálie, Hrdza a stovky žáků Základních uměleckých škol Folklorika.

