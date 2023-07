Dalším cílem je implementovat umělou inteligenci do zpravodajství

Seznam.cz

Manažer rozvoje rádií Seznam.cz Pierre Beneš stál u přelomové události, kdy byl do rádia nasazen hlas vytvořený AI. Jak vidí další vývoj rozhlasu?

Pierre Beneš stojí za rozvojem rádií společnosti Seznam.cz, konkrétně za rádii Expres FM a Classic Praha. Právě Expres FM zařadilo na konci června do svého vysílání syntetický, ve spolupráci s umělou inteligencí vytvořený hlas moderátorky. Jaké další novinky na posluchače čekají a jak může AI ovlivnit nejen českou kulturu, to se dočtete v aktuálním rozhovoru.

Jak obecně vnímáte trend umělé inteligence, která se bude prolínat do všech částí našich životů?

Jako každý technický pokrok. Jediná změna oproti historii je v tom obrovském nástupu a rychlosti. Když jsme přesedlávali z koní na vlaky nebo auta, trvalo to desetiletí až staletí. Teď se změny, faktické změny, které se nás budou týkat, dějí v řádu měsíců, maximálně roků.

Jak si myslíte, že v následujících letech změní AI fungování rádií?

Na predikce je brzy. Ale předpokládám, že tam, kde lze AI uplatnit ku prospěchu věci, jako je schematické mluvení, jisté výplně a podobně, tam zřejmě dojde k používání syntetických hlasů a částečně i k tvorbě jednoduchého obsahu. Což se může samozřejmě s vývojem jazykových modelů rychle měnit - dnes zatím není robot, který by uměl vést živě rozhovor a dobře reagovat. Ovšem jsme jen na začátku. A myslím, že dojde k rozlišování na "lidský" a umělý obsah. Umělá inteligence by nám rovněž mohla pomoct i v míchání audia a jeho odbavení.

Jak vnímáte budoucnost rádií? Nejsou již tak trochu přežitek?

Rozdělil bych rádia na dvě části - technologické šíření vzduchem (éter) a na ten zbytek. Dle mého dojde k zániku toho prvního, ale bude to ještě velmi dlouho trvat, u nás kolem deseti let. Audio obsah jako takový samozřejmě nikdy nezmizí, jen se bude různě transformovat. Analogicky k tisku: Kdo dneska kupuje a čte noviny? Ale písmenka určitě nezmizela.

Jste prvním rádiem v Česku, které má prototyp moderátorky s umělou inteligencí. Jaké s ní máte plány?

Je to částečně experiment, částečně příprava na další postup. Použijeme ji na výplň tam, kde jsme historicky nikdy nemluvili, to jest brzy ráno a v noci. Ovšem pravým přínosem pro nás bude implementace AI ve zpravodajství, umožní nám větší tvorbu obsahu a regionalizaci.

Co jste si zprvu o tomto nápadu myslel? Jaká byla vaše první myšlenka?

Brali jsme to jako test. A často říkám, že to pro nás byla kompletní novinka s nepředvídatelnými konsekvencemi, hodně pionýrčiny, prostě novum. Vždycky jsem pracoval v médiích, která měla vzor někde ve světě, zkrátka jsme byli vždycky druzí. Teď najednou jsme byli první a neměli jsme se čím řídit. Museli jsme napsat etický kodex ohledně AI, nové smlouvy ohledně klonů, které nikdo předtím ve světě nenapsal, i s tím jsme si lámali docela dost hlavu. Principy odbavení, limity AI, její kontrolu, kam až zajít a kam se vůbec nevydávat. Je to náročné, když se o tom snažíte přemýšlet důsledně. Ale bavilo nás to. Má první myšlenka rozhodně nebyla negativní, ale dalo nám dost práce přesvědčovat ostatní, že to nebude konec světa.

Chystáte pro posluchače další novinky?

V rámci AI ano. Postoupíme zase o krok dál, cílem je teď zpravodajství. Pokusíme se o nějaké personalizace v rámci online a mobilního vysílání.

Bude AI moderátor i na rádiu Classic Praha?

V rámci zpravodajství ano, u zbytku bych byl konzervativnější, ale nevylučuji to.

Kromě toho, že jste manažer dvou rádií, jste vy sám i umělec. Myslíte, že AI bude schopna kreativně zastoupit například zpěváky, skladatele, spisovatele nebo malíře?

Umělci to neradi uslyší… ale ano. Teď to třeba v těch jazykových modelech ještě není, jenže jednoho dne, při správném naučení na správném korpusu, bude umělá inteligence psát dost dobré články nebo knihy. V hudbě se to děje už teď, ve výtvarném umění také. Spíše je otázka, jakou cenu takové výtvory budou mít. Ale nepochybuji o tom, že mentální kapacity umělé inteligence budou vyšší než u jednotlivce.

V čem je podle vás největší potenciál AI v oblasti kultury?

Řekl bych, že to bude výzva pro průměrné. Průměrný text, průměrný obraz nebo skladbu, to dokáže AI už teď. A pokud umělci budou soutěžit s vyšší konkurencí, jedině dobře. Ale věc je samozřejmě složitější, obecně většina populace je s průměrem víc než spokojená. Jako úplně základní přínos vidím v tom, že AI dokáže být dobrým asistentem, protihráčem, nápovědou alespoň v téhle fázi pro ty, kdo chtějí jít hlouběji ve své kreativitě.