Čokoláda, která spojuje: od firemních dárků po projekty se srdcem

Když se dárek promění v zážitek
Firemní dárky bývají často formální a snadno zapomenutelné. Když je však nahradí poctivá ručně vyráběná čokoláda, mění se i způsob, jakým firmy komunikují se svými partnery či zaměstnanci. Darování čokoládových balíčků ze zakázkové výroby Čokoládovny Janek se stává elegantním gestem. Každý projekt vzniká individuálně: od výběru receptury po design obalu. Díky bean-to-bar přístupu je možné garantovat původ surovin, řemeslné zpracování a autenticitu, která je v dnešním světě stále vzácnější.
Receptury, které mají duši
Za každou tabulkou stojí respekt k surovinám i k lidem, kteří s nimi pracují. Kakaové boby pocházejí z prověřených plantáží v Madagaskaru, Peru či Dominikánské republice a jejich cesta pokračuje výhradně v české výrobně, kde vzniká čokoláda s osobitým chuťovým rukopisem. Ať už jde o jemnou mléčnou, výraznou hořkou čokoládu nebo ručně připravovaný nugát, každý produkt nese pečeť poctivého řemesla a originálního receptu.
Sladké srdce na správném místě
Sladkosti dělají radost a mohou i pomáhat. Část produkce či výtěžků z vybraných projektů míří pravidelně na podporu nemocnic, zdravotníků a charitativních iniciativ. Ať už jde o sladkou vzpruhu pro personál, podporu dětských oddělení nebo spolupráci s lokálními organizacemi. Cílem je vracet energii tam, kde je nejvíce potřeba.
Spojení chutí, lidí i hodnot
Na chuti je vidět, že se za ní skrývá společná práce a sdílené nadšení. Výrobna dlouhodobě spolupracuje s českými rodinnými podniky a lokálními producenty, například s lihovarem Žufánek či dalšími značkami, které mají podobné hodnoty. Výsledkem jsou limitované edice i originální dárky, za kterými stojí příběh o spolupráci a poctivosti.
Ručně vyrobená čokoláda není jen dárkem. Ať už jde o firemní edici, dárky s příběhem nebo limitovanou kolekci, vždy je v nich cítit něco víc než jen chuť. Když se kvalitní suroviny spojí s upřímným záměrem, vzniká dárek, který má skutečnou hodnotu. A ten dokáže potěšit dlouho poté, co zmizí poslední kousek z obalu. Ručně vyrobená čokoláda nám připomíná, že i v době rychlých řešení má ručně vytvořený dárek stále největší hodnotu.