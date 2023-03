Co je to přírodní kosmetika a jak působí na naši pleť?

O přírodní kosmetice se poslední dobou mluví čím dál častěji. A to zejména v souvislosti s šetrností k přírodě a lidskému tělu. Víte tedy i vy, co to přírodní kosmetika vlastně je, proč se vyplatí ji používat a jaká kritéria musí splňovat, aby mohla být označována jako přírodní?

Co je to přírodní kosmetika? Přírodní kosmetika má oproti běžné kosmetice řadu nesporných výhod. Hlavní myšlenkou přírodní kosmetiky je, že se při její výrobě nepoužívají žádné látky, které mohou jakkoliv škodit lidskému zdraví a životnímu prostředí. Skutečně kvalitní přírodní kosmetika by tedy měla fungovat stejně jako ta konvenční, akorát přitom z krátkodobého i dlouhodobého hlediska nikomu a ničemu neškodí. Benefity přírodní kosmetiky Přírodní kosmetika obsahuje mnoho přírodních vitaminů, minerálů a antioxidantů. Díky tomu poskytuje naší pleti výživu, ochranu před nadměrným stárnutím, intenzivní hydrataci i bezchybný vzhled. Velká část přírodních kosmetických produktů neobsahuje parfemaci nebo využívá pouze čistě přírodní vonné silice. V porovnání s běžnou kosmetikou, jež bývá většinou doplněna o různé chemické látky, parfemace a další nepřirozené ingredience, je přírodní kosmetika k pokožce maximálně šetrná a přirozená. Přírodní kosmetika proto pleť nedráždí a nevyvolává na ní žádné negativní reakce. Co musí přírodní kosmetika splňovat? Za přírodní kosmetiku je možné považovat ty výrobky, které jsou šetrné k životnímu prostředí a obsahují opravdu velký podíl přírodních látek (rostlinné oleje, tuky, vosky, rostlinné extrakty, éterické oleje a rostlinná aromata). Aby mohla být kosmetika skutečně označována jako přírodní, musí splňovat velmi přísné podmínky - její suroviny a plodiny musejí z velké části pocházet z ekologického zemědělství a měla by obsahovat čistě přírodní složky s velkým množstvím vitaminů, hydratačních látek a antioxidantů. Přírodní kosmetika by ale samozřejmě neměla obsahovat ani žádné silné konzervanty. Právě ty však udržují konvenční kosmetické produkty v použitelném stavu i několik let, čemuž tak v případě přírodní kosmetiky není. Česká nebo CBD kosmetika Pokud je řeč o kvalitní a skutečně prospěšné kosmetice, pak rozhodně stojí za zmínku i CBD kosmetika. Právě ta je totiž pro svůj pozitivní vliv na lidskou pokožku čím dál populárnější. Stejně tak oblíbená je ale i česká kosmetika, u které máte jistotu, že byla vyrobena na našem území z lokálních surovin.