Co dělat, když jsou akcie na svých maximech?

Zatímco během roku 2022 jsme zažili na akciových trzích poměrně velké poklesy, které přesáhly 24 %, pohled na akciové trhy za právě uplynulý rok je výrazně příjemnější. Má smysl tyto zisky odprodávat a čekat na „levnější nákupy“?

Proč věřit akciím?

Makroekonomická situace v USA je aktuálně daleko lepší, než jsme čekali před rokem a výrazné zhoršení se dle názoru renomovaných světových investičních společností letos nečeká (americký region je zastoupen ze zhruba dvou třetin ve fondu ČSOB Akciový*).

Z dlouhodobého pohledu jsou poklesy akciových trhů běžné, častěji ale v investicích zažíváme akcie v růstovém trendu. I proto je důležité, aby akcie zůstaly součástí investičního portfolia dlouhodobě.

Akcie na maximech? Nemusíte se bát! Jen je třeba dát investicím dostatek času.

Při pohledu na vývoj fondu ČSOB Akciový* za posledních 10 let docházelo pravidelně k poklesům i k následnému poměrně rychlému překonání předchozích maxim. Tento fond i přes kolísavost, která je akciím vlastní, dosáhl zhodnocení blížícímu se 100 %. V případě, že bychom investici odprodávali poblíž maxim (např. v roce 2017), mohl by se tento zisk pohybovat jen na třetinových úrovních. Jak se říká trpělivost zisky přináší, zejména dlouhodobým investorům. Za předpokladu, že máme v investicích dostatečně dlouhý investiční horizont, není výjimkou, že držením akciových titulů a fondů můžeme dosáhnout výnosů přesahujících i více než 100 %. Akciové investice jsou schopny překonat inflaci a posledních deset let je toho důkazem. Zatímco inflace, která gradovala zejména v roce 2022, znehodnotila finanční prostředky za posledních 10 let o více než 50 %, tak fond ČSOB Akciový* byl schopný investici nejen ochránit, ale dokonce objem investovaných prostředků zhodnotit o více než třetinu nad rámec inflace.

Silné příběhy uvnitř fondu

Ve fondu ČSOB Akciový* najdeme příběhy silných firem, které jsou svým podnikáním schopny profitovat ze současných příležitostí, ale i z dlouhodobých globálních trendů. Prostřednictvím fondu investujete do cca 80 firem, které jsou součástí tzv. megatrendů, jakými jsou např. tyto společnosti:

- Microsoft, Adobe, Alphabet - nabízejí atraktivní potenciál nejen umělé inteligence, chytré domácnosti, ale také cloudových služeb, zpracování, ukládání a přenosu dat.

- NovoNordisk, Eli Lilly, AstraZeneca - hlavní hráči ze zdravotnického sektoru v boji s civilizačními chorobami, význam a pozice těchto firem dlouhodobě roste.

- Apple, LVMH, Nike, Visa, či Nestlé a Procter&Gamble - lídři ve svých oborech, kteří profitují z rostoucí a bohatší populace.

Akcie výše uvedených společností mají ve fondu více než 30% zastoupení s celkovým zainvestovaným objemem přes 3 mld. Kč.

"Cílem aktivní správy v případě globálního akciového fondu je vnímat tyto trendy a využívat jejich potenciál. Ale nesoustředit se pouze na jeden trend, sektor, příběh či region. S počtem akcií, který se v portfoliu pohybuje okolo 80, je možné využívat více investičních příležitostí, průběžně reagovat na současný vývoj, a přitom zajistit dostatečnou diverzifikaci rizika," dodává Pavel Kopeček, portfolio manažer fondu ČSOB Akciový*.

Již do fondu ČSOB Akciový* investujete? Gratulujeme!

Do tohoto fondu již investuje více než 43 tis. klientů v celkovém objemu téměř 12 mld. Kč. Nejenže dlouhodobá výkonnost pomáhá získávat důvěru dalších investorů, zároveň tento fond je schopen také překonávat konkurenční investiční produkty.

Proč držet akciové fondy dlouhodobě?

Investice do akciových fondů přinášejí dlouhodobě jeden z nejvyšších výnosů překonávající inflaci. Tento výnos je navíc umocněn tzv. složeným úročením, kdy výnosy z akcií tvoří další výnosy při reinvestici v rámci správy fondu. I případným odprodejem zisků např. z fondu ČSOB Akciový* si snižujete vaši expozici v jednom z nejlépe výkonných otevřených podílových fondů v české koruně. Následné doplnění bývá většinou za horších podmínek (cena je obvykle vyšší než původně nakoupená). Dlouhodobě skvěle fungující akciové fondy, nabízející nadstandardní zhodnocení, které může přesahovat i stovky procent v dlouhodobém investičním horizontu, má smysl si držet v portfoliu co nejdéle.

* Z pohledu cílového trhu je fond ČSOB Akciový určen pro neprofesionální investory, kteří mají alespoň základní znalosti o investicích, velmi odvážný investiční profil s doporučeným 8letým investičním horizontem. Materiál má pouze informační charakter, nelze vykládat jako investičního poradenství. Minulé výnosy nebo prognózy očekávané výkonnosti nejsou zárukou výnosů budoucích. Hodnota investice může kolísat, návratnost není zaručena.