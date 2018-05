Český trh letenek se může od poloviny června radikálně změnit

Češi vyvinuli unikátní vyhledávač letenek, který v sobě ukrývá 150 milionů kombinací letů z ČR a letenku dokáže vyhledat do 5 vteřin.

Létání letadlem už je pro většinu z nás přirozenou součástí života, což potvrzuje i neustále rostoucí zájem o nákup letenek. A nebyli by to Češi, aby opět nepřišli s nějakou vychytávkou. V červnu byl spuštěn nový český vyhledávač letenkylevne.cz, jenž v sobě ukrývá unikátní algoritmus pracující s neuvěřitelnými 150 miliony kombinací letů z ČR, které jsou průběžně on-line aktualizovány a je schopný vyhledat všechny možnosti dostupných letů do 5 vteřin. Více o tom, jak dlouho trval vývoj tohoto systému a co vše nabízí, najdete v rozhovoru s Vítem Rosbergem, CEO společnosti WEB SHOP FLY.

Letenkylevne.cz byl spuštěn před pár dny, jak dlouho jste jej vyvíjeli, co vše tomu předcházelo?

Důležitá byla myšlenka, která se zrodila zhruba před dvěma lety a pak už vše směřovalo k jasnému cíli. Češi mezi sebou naštěstí ukrývají mnoho geniálních mozků, díky nimž jsme mohli tento náš záměr realizovat. Samozřejmě bylo také nutné podstoupit mnohá jednání, abychom získali taková data a servis, které pro zajištění této služby potřebujeme. Což se povedlo na jedničku.

Jak je možné, že jste schopni vyhledat letenku v tak krátkém čase?

Tato neuvěřitelná rychlost pramení z toho, že při vyhledávání pracujeme s daty, která jsou umístěna přímo v našem systému, nesdílíme data s nikým jiným, ani nevyužíváme jiné vyhledávače. Povedlo se nám totiž jako jedné z prvních firem na světě dohodnout spolupráci se společností Amadeus, která nám veškerá data poskytuje napřímo. Proto ta rychlost a komplexnost.

A jak to tedy funguje technicky? Můžeme si to nějak představit?

Náš vyhledávač je založen na technickém řešení, které zahrnuje unikátní algoritmus, jež jsme si nechali dokonce patentovat v rámci České republiky, Evropy, USA a Kanady. Jde o naše jedinečné know-how, tudíž detaily v žádném případě nemohu popisovat.

Obdobných vyhledávačů už je v ČR několik, proč by měli lidé měnit svou rutinu a jít k vám?

Hned po otevření stránek letenkylevne.cz vidíte nejlevnější letenky z ČR do celého světa, které aktuálně náš systém nabízí a pak určitě předčíme konkurenci v jednoduchosti vyhledávání i nákupu, rychlosti, komplexnosti a pohodlí. Chceme, aby se nákup letenky stal stejně snadný a přístupný, jako koupě spotřebního zboží. Náš systém vám vyhledá maximum možností s minimem zadaných informací. Nemusíte vědět, kdy přesně chcete letět, stačí dát i několikaměsíční časový úsek, stejně tak nejste limitovaní zadáním města, zcela mu postačí lokalita jako např. jižní Evropa. I po této specifikaci dostanete informace o všech možných letech, včetně těch nejlevnějších.

Zmiňujete pohodlí, v čem spočívá pohodlnost vyhledávání a nákupu na letenkylevne.cz?

Jde o celkový průběh práce s vyhledávačem. Na začátku zadáte určité parametry, které vás napadnou, například destinaci jižní Evropa v letních měsících. Pak přichází nabídka letenek, které vás mohou dále inspirovat třeba v tom, že se do dané lokality chcete podívat na více/méně dnů, anebo k jednomu městu přidáte další, nebo kromě vás vezmete s sebou i děti, cokoliv vás napadne. To vše děláte v jednom okně, žádná tlačítka zpět, nic nikam nemizí a vám se před očima jen aktualizují výsledky vašeho vyhledávání dle zadaných parametrů.

Ceny letenek uvedené na vašem serveru jsou již finální?

Ano, ceny za letenky jsou konečné, v žádném dalším okně na vás nevyskočí dodatečné příplatky či poplatky. Více jak 98 % letenek, které se vám u nás zobrazí, je za danou cenu v reálném čase opravdu dostupných. Samozřejmě bude možné si dokoupit k letence nadstandardní služby, ale to už je jiná kapitola nabídky.

Během cestování se může stát, že kvůli zpoždění uletí navazující spoj, dojde k odložení letu apod. Jste schopni svým klientům pomoci i v těchto situacích?

Ano, klientům nabízíme servis s 24/7 telefonickou jazykovou podporu v anglickém a německém jazyce, abychom jim pomohli právě s řešením těchto nenadálých situací pro kterou třeba nemají tak dobrou jazykovou výbavu nebo ji nikdy nezažili v praxi.