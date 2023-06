Český start-up dobývá světový realitní trh s BYTY!

Zvolte si jazyk, měnu, lokalitu a stiskněte VYHLEDAT. A držte si klobouky, protože tohle bude velká jízda!

Český start-up Superbyty 24 doslova vtrhl na světový realitní trh. Jako jediný portál se specializuje na byty a apartmány, a to nejen v České republice, ale na celém světě.

Superbyty 24 vytvořili globální prostor pro všechny, kdo se zajímají o byty. Prostor, který slouží k volnému propojení nabídky a poptávky. Kdo chce rychle a především zdarma prodat či pronajmout svůj byt, má díky portálu Superbyty 24 konečně možnost. Stejně tak lidé nebo soukromí investoři, kteří nový byt/apartmán právě hledají a nechtějí platit žádné vstupní poplatky s nutností registrace a vkládání osobních údajů. Tento portál byl vytvořen pro maximální rychlost a komfort při řešení nákupu, prodeje či pronájmu bytu.

"Pro soukromé inzerenty, realitní kanceláře i makléře je inzerce zdarma navždy", potvrzuje zakladatel Martin JUPA. Pro obchodníky s byty a realitní kanceláře připravujeme do budoucna měsíční paušál za správu a vyhodnocení dat v řádech stokorun, což je zanedbatelná cena vzhledem k množství realizovaných obchodních případů a služeb. Zpoplatněno bude také topování inzerátu v rubrice Náš TIP, aktuálně jej však nabízíme zdarma jako podporu pro nově inzerující kanceláře a makléře.

A proč jsme pro obchodníky tím nejlepším partnerem? Jako jedni z mála totiž aktivně vyhledáváme zájemce a investory, a to nejen v Česku ale především v zahraničí. Proto lze libovolně nastavit nejen jazyk ale i měnu. Tímto zásadně zvyšujeme pravděpodobnost úspěchu prodeje. Portál Superbyty 24 navíc přichází s absolutní novinkou, a to možnost směny jak při prodeji, tak pronájmu, a to v rámci celého světa. Stačí, aby si inzerent zvolil při zadávání inzerátu tuto možnost a systém mu automaticky nabídne vhodné alternativy. Případné rozdíly v ceně či provize si opět domlouvají obchodníci mezi sebou, Superbyty 24 žádnou provizi neúčtují, vše je zdarma.

Aktuálně portál Superbyty 24 nabízí téměř 20 000 inzerátů s byty a apartmány v desítkách zemí, avšak díky enormnímu zájmu o tuto novou platformu další nabídky z Česka i nových zemí přibývají každý den, což můžete komfortně sledovat díky aplikaci pro iOS i Android, která je taktéž zdarma ke stažení v App Store a Google Play. V aplikaci si jednoduše nastavíte parametry Vašich představ či požadavků a pak už si jen prohlížíte nabídky, o kterých můžete být denně informováni. Nebo jen jednou týdně. Vše záleží jen na Vás, jaké požadavky si v aplikaci nastavíte, vše je uzpůsobeno pro Váš maximální uživatelský komfort.

Video: komerční článek

Základem úspěchu Superbyty 24 není jen specializace na byty/apartmány, ale také unikátní algoritmy, které jsme vyvinuli pro systém vyhledávání. A samozřejmě jednoduchost při ovládání a jedinečný, snadno zapamatovatelný design - dodává zakladatel Superbyty 24 Martin JUPA. Tyto algoritmy umožňují uživatelům získat relevantní výsledky vyhledávání na základě jejich preferencí, jako jsou poloha, cena, velikost a další klíčové faktory. Především je to však možnost volby zájmových bodů, které si můžete libovolně zadat dle vlastních požadavků a potřeb. Dám Vám příklad… Nadnárodní korporace přeřadí svého manažera, pana Wolfa z Los Angeles do Londýna. Pan Wolf má ženu, dvě děti a psa. Manželka ráda bruslí, děti chodí na plavání a všichni chodí na procházky se psem. Pan Wolf se v Londýně nevyzná a vzhledem k jeho časovému vytížení nemá možnost odletět na týden do Londýna, aby si vše prohlédl a zajistil nové bydlení, které by ideálně vyhovovalo požadavkům jeho rodiny. Tzn., aby denně nestrávili několik hodin v autě dojížděním do práce, školy, na bazén, na zimní stadion či na procházku do parku se psem. Pan Wolf tedy v aplikaci Superbyty 24 zadal parametry svého požadavku na velikost a umístění bytu nejen vzhledem ke své práci, ale také škole, bazénu, zimnímu stadionu a parku.

Portál i aplikaci jsme vyvinuli tak, aby všechny tyto parametry dokázali zohlednit a filtrovat. Díky těmto možnostem mohou návštěvníci Superbyty 24 snadno a rychle najít bydlení, které vyhovuje jejich požadavkům ve všech směrech.

"Naší hlavní prioritou je usnadnit uživatelům nákup či pronájem bytů a apartmánů nejen v České republice, ale po celém světě." uvedla Michaela Ferková, vedoucí call centra a zákaznického servisu. Naší hlavní výhodou je vyjma jedinečného designu především velmi snadná orientace na mapě s možností barevného označení oblíbených položek.

Superbyty 24 však neustále rozšiřují svou nabídku díky spolupráci s realitními kancelářemi, makléři, developery a majiteli nemovitostí z celého světa. S rychlým růstem a inovativním přístupem se Superbyty24 stávají jedním z nejpopulárnějších hráčů na českém realitním trhu a postupně si podmaňují i jiné evropské státy. "O popularitě svědčí i přes 6000 úspěšně zobchodovaných inzerátů, na které jsme dosáhli za necelý rok provozu" potvrzuje obchodní ředitel Richard Škopek.

Ve společnosti Superbyty 24 však neplánují zůstat jen u současných úspěchů. Společnost má ambiciózní plány pro další rozvoj svých služeb a rozšíření působnosti na další trhy. V nejbližší době se zacílí na další zlepšování uživatelského komfortu a zdokonalení vyhledávání, aby si uživatelé mohli užívat ještě větší pohodlí a efektivitu při hledání bydlení.

Je zřejmé, že společnost Superbyty 24 spadající do portfolia VANDERBERG MEDIA SE je na správné cestě k tomu, aby se stala jedním z nejvýznamnějších hráčů na světovém realitním trhu s byty. Svým unikátním stylem, vizí a silnými partnery má tato česká společnost všechny předpoklady pro to, aby dosáhla svých ambiciózních cílů a zásadně změnila způsob, jakým budou lidé řešit nákup, prodej či pronájem bytu v budoucnosti.

Vyzkoušejte unikátní platformu www.superbyty24.cz a najděte své vysněné bydlení!

Bezplatnou inzerci Vašeho bytu/apartmánu proveďte zde.