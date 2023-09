České e-shopy stále častěji prodávají na online tržištích

Prodejem na online tržištích získávají e-shopy nové zákazníky a šetří náklady.

Prodej na internetovém tržišti otevírá e-shopům cestu k novým zákazníkům, snadno a v případě allegro.cz i bez fixních měsíčních poplatků

Majitelé e-shopů musí letos čelit řadě výzev v podobě drahých energií, vysoké inflace i neustále se zvyšujících požadavků zákazníků na kvalitu i cenu zboží. Spolu s tím rostou také investice do reklamy a dalších marketingových nástrojů, které by se měly letos na českém trhu navýšit o dalších 6,3 miliardy korun. Jak si udržet konkurenceschopnost, když je rozpočet napjatý? Řešením může být prodej na internetovém tržišti, ke kterému sahá stále více obchodníků.

Marketplace - nová cesta, jak uspět v e-commerce

Internetová tržiště, tzv. marketplaces, zažívají v posledních letech obrovský boom. Allegro, přední e-commerce tržiště evropského původu, vstoupilo na český trh v květnu a za prvních pár měsíců přilákalo již stovky tisíc zákazníků z celé České republiky. Jejich zájem tak jasně potvrzuje, že marketplaces jsou stále vyhledávanějším prodejním kanálem.

A to si uvědomují i prodejci, kterým zapojení do tržiště přináší hned několik výhod. Allegro poskytuje všem obchodníkům okamžitý přístup k milionům potenciálních zákazníků a zároveň jim přináší řadu funkcí, které jim prodej na nové platformě výrazně usnadní, ať už se jedná o profesionální prodejní nástroje, nebo široké možnosti doručení zboží a způsobů plateb. A to hlavní - samotný vstup na tržiště prodejce nic nestojí a první tři měsíce si navíc Allegro neúčtuje žádnou provizi z prodeje zboží[1]. Obchodníci tak mají možnost si marketplace nezávazně otestovat prakticky bez nákladů.

Velký potenciál, nízké investice

Bez investic do marketingu a dostatečné znalosti odpovídajících nástrojů se většina e-shopů v konkurenci rychle ztratí. Právě vstup na platformu allegro.cz tak pro ně může být snadným, rychlým a ekonomickým řešením - v zájmu tržiště je, aby se zboží prodávalo, a proto do marketingu dlouhodobě a cíleně investuje. Obchodníci tak získají možnost snadno zviditelnit své nabídky skrze celou řadu propagačních kampaní bez potřeby vysokých rozpočtů a hluboké marketingové znalosti.

Nezávislost zůstává

Pokud se majitel e-shopu rozhodne zapojit do internetového tržiště, nadále si zachovává svou obchodní nezávislost. Začít lze přitom jednoduše, napojení na platformu allegro.cz lze provést buďto prostřednictvím intuitivního vestavěného řešení či za pomoci mnoha dostupných integrátorů. Nepřetržitá podpora pro obchodníky kompletně v českém jazyce, stejně jako řada doplňkových služeb ve formě vzdělávacích kurzů a webinářů, je pak samozřejmostí.

Chtěli byste vyzkoušet prodej na Allegro.cz? Tady se dozvíte víc.

[1] Prodeje s 0% provizí jsou určeny pro nové obchodníky, kteří mohou využít Uvítací program. Více informací o prodeji na Allegro a platbách najdete zde.