Česká spořitelna na vlně digitalizace: v řízení projektů se inspirujeme od nejlepších

Flexibilita, efektivita a proměna spolupráce mezi týmy. To vše nabízí agilní řízení projektů.

Principy agilního leadershipu, moderního přístupu k vedení projektů, uplatňují technologické špičky, ať už je to Google nebo Spotify, stejně tak jako například startupy. Svou cestu si ale našel i do bankovního segmentu. Agilní transformací prošla i největší banka u nás. Česká spořitelna implementovala nové způsoby řízení v roce 2018 v reakci na proměňující se potřeby. "Už několik let zpět jsme odstartovali digitální přerod banky a Českou spořitelnu jsme postupně proměnili v technologickou firmu. Klíčovým prvkem této změny bylo i zavedení agilního řízení, které se ukázalo pro naše cíle jako přínosnější než to klasické," uvádí Martin Kobza, člen představenstva České spořitelny zodpovědný za IT a provoz.

Kořeny agile sahající do období přelomu tisíciletí lze hledat u softwarových firem a jeho základní principy byly nadefinovány v Manifestu agilního softwarového vývoje. Hlavními benefity tohoto přístupu jsou mimo jiné adaptabilita, flexibilita, spolupráce i týmová zodpovědnost. Na rozdíl od tradičního způsobu řízení, kde je nutná přesná specifikace očekávaného výsledku, dokáže navíc agile pružně reagovat na potřebné změny.

V České spořitelně přineslo nové vedení projektů změnu ve firemní kultuře i interních procesech a spolupráci. "Je pro nás klíčové, aby týmy dobře znaly potřeby našich klientů. Zavedením agile jsme dosáli i daleko větší propojenosti v týmech. Zlepšili jsme tak efektivitu i inovativnost našich řešení," vysvětluje Martin Kobza. Propojení byznys a IT týmů podle něj přineslo mnohem hlubší vzájemné porozumění potřebám a cílům a jednodušší cestu k jejich dosažení.

Oproti tradičnímu řízení navíc umožňuje agile vidět reálné výsledky projektů v kratším časovém horizontu. "V případě agile stojí každý jeden člen týmu u svého projektu od začátku do konce. Díky tomu může vidět ve své práci smysl i dopady, které jeho úsilí přináší," vysvětluje Martin Kobza. Zároveň ale dodává, že ruku v ruce s tím má agilní řízení i větší nároky na zodpovědnost zaměstnanců. "Být součástí projektu po celou jeho dobu přináší také odpovědnost za jeho výsledek v každém kroku procesu. Velmi proto záleží i na přístupu každého člena týmu, proaktivitě, ochotě sdílet společně know how a vzájemné komunikaci," upřesňuje Martin Kobza.

Přechod na agilní řízení přispěl k tomu, že se z České spořitelny stala úspěšná technologická společnost, která vychází z podstaty tradiční banky. V současné době už Spořitelna patří se svými téměř 1 500 IT specialisty mezi největší technologické firmy u nás. Proměna řízení projektů, rozvoj týmů a stejně tak i investice do technologií v řádu miliard korun ročně pomáhají bance držet krok s dynamicky se měnícím trhem, pružně reagovat na potřeby klientů a udávat tempo v digitalizaci v odvětví tradičního bankovnictví.