Čas strávený s uměním jako dárek?

Každý z nás už o Vánocích dostal dárek, ze kterého se musel radovat jenom ze slušnosti. Jako jedna se smysluplných alternativ se určitě nabízí kulturní zážitek.

Centrum současného umění DOX jako každý rok nabízí balíčky a členství, které mohou těšit a inspirovat po celý rok. Jednotlivce, dvojici nebo celou rodinu od nejmladších po nejstarší. Členství zahrnují neomezený vstup do galerie, volný nebo zvýhodněný vstup na programy a mnoho dalších výhod. Balíček nebo členství s doručením po ČR do Vánoc lze objednat online do 18. prosince a osobně zakoupit do 23. prosince. Kompletní nabídku naleznete zde.

A jak stručně představit DOX? Není to ani muzeum, ani galerie, ani koncertní a divadelní sál, ale vše dohromady. Čeká vás zde vzducholoď nad holešovickými střechami plná podnětného programu, rozsáhlé galerijní prostory, elektrizující živé umění či veselá atmosféra při vzdělávacích programech nebo výtvarných dílnách. DOX je zkrátka kulturní centrum, kde je umění vnímáno jako prostředek kreativního vzdělávání, reflexe současného světa nebo rozvoje kritického myšlení a empatie.

Ztratili jste se? Abyste se našli, musíte se nejdřív ztratit.

Na 3 000 m2 se můžete bezpečně ztratit. Dopřejte si trochu bloudění a objevování zajímavých pohledů. Cestou do výstavních prostor se občerstvěte v kavárně, prolistujte si knihy v knihkupectví Bendox nebo se potěšte českým designem ve vedlejším DOX by Qubus. Bez nadsázky tu lze strávit celý den.

Umění je tak jednoduché nebo tak složité, jak si ho uděláte.

Pokud ve vás současné umění vzbuzuje (mírné) obavy, nebojte se je odložit ještě před vstupem. Výstavy v DOXu nejsou pro zasvěcené, ale pro všechny, kdo se dívají na svět s očima otevřenýma.

Nedotýkejte se umění. Umění se dotkne vás.

Součástí všech výstav v DOXu je bohatý doprovodný program, který naleznete na webových stránkách. Centrum nabízí celou řadu akcí, od komentovaných prohlídek přes literární večery a zajímavé diskuze až po fyzické divadlo či koncerty. Značný prostor věnují v DOXu také rodinám a dětem na rodinných dílnách. V Centru DOX je tak možné strávit každý den nebo večer v týdnu a pokaždé přitom zažít něco jiného.

Odpoutejte se. Vzlétáme.

V roce 2016 se na střeše DOXu objevila výjimečná architektonická intervence - přes 40 metrů dlouhá dřevěná vzducholoď Gulliver. Do vzducholodi můžete vystoupat kdykoli v otvírací době, nechat se fascinovat její monumentalitou a dopřát si výlet do světa fantazie.

Je tohle konec? Ne, to je začátek.

DOX ročně připraví řadu výstav a stovky doprovodných programů. Dramaturgie, která překračuje žánr výtvarného umění, si vyžádala další prostor, a tak komplex budov doplnil multifunkční sál DOX+. Můžete si sem zajít na koncert soudobé vážné i alternativní hudby, taneční nebo divadelní představení či filmovou projekci. Milovníci letního kina zase jistě ocení terasu Evergreen - prostor na šikmé střeše sálu, kde můžete zažít promítání pod hvězdným nebem.



DOX zkrátka není jen galerie.