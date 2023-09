Byznys, politika, kauzy: Šest tipů na podcasty, které rezonují v české společnosti

Seznam.cz

Chcete mít přehled o aktuálním dění a získávat ověřené informace z nezávislých zdrojů? Nestačí vám přečíst si titulky zpráv, ale naopak vás baví politická satira či rozhovory se zajímavými lidmi ze světa ekonomie, byznysu i politiky? Pak zkuste tyto podcasty.

Na politickou satiru narazíte Vlevo dole

Každou středu vám nejnovější politické kauzy i šeptandu z kuloárů Poslanecké sněmovny přiblíží duo Lucie Stuchlíková a Václav Dolejší ve své podcastové talkshow Vlevo dole. V roce 2023 vyhrálo Vlevo dole Podcast roku v kategorii Zpravodajství a publicistika.

Aktuální témata na vás čekají každý všední den v 5:59

To nejdůležitější dění ze světa, ekonomiky, sportu i kultury, od pondělí do pátku, přehledně, optikou Seznam Zpráv. Tým novinářky, zahraniční zpravodajky a moderátorky Lenky Kabrhelové vás v podcastu 5:59 seznámí s tím, co stojí za vaši pozornost. "Jsem ráda, že ze statistik vychází, že nás hodně poslouchají ženy. To nebývá u zpravodajských formátů úplně běžné," uvádí Kabrhelová a dodává: "A čím je podcast unikátní? Určitě šíří témat a svým záběrem. Také tím, co se u nás lidé mohou dozvědět. Tématům se chceme věnovat do hloubky a dávat je do kontextu. Posluchači mohou pochopit, co se kolem nás děje. Často u nás také mluví lidé, kteří ve veřejném prostoru tolik nevystupují."

Přímo k jádru pudla se dostanete v podcastu Ptám se já

Rozhovory vedené Marií Bastlovou, úspěšnou českou novinářkou a moderátorkou, jsou konstruktivní a jdou až na dřeň. Bastlová, která je držitelkou novinářské ceny za nejlepší audiovizuální rozhovor, klade přímé a nekompromisní otázky zástupcům tuzemské politické scény a všem, kdo jsou u moci a rozhodují. I proto se jejímu podcastu říká hard talk.

Šťastný podcast přinese Jindra Šídlo

Politická satira pod vedením novináře Jindřicha Šídla patří v portfoliu Seznam Zpráv k neotřesitelným stálicím. To, co se nevejde do oblíbeného pořadu Šťastné pondělí, najdou posluchači v podcastové afterparty Šťastný podcast, během které Jindřich Šídlo, Konstantin Sulimenko a Tereza Povolná s nadsázkou komentují bizár v našem politickém rybníčku.

Nekonečnému záběru témat se věnuje Hlas na poušti

Uznávaný bezpečnostní analytik a bývalý poradce na českém ministerstvu obrany Milan Mikulecký se svými hosty podrobně rozebírá témata od ekonomiky, byznysu, politiky až po bezpečnost v novém podcastu webu Novinky.cz Hlas na poušti.

Ve vatě budete s Markétou Bidrmanovou

Podcast novinářky Markéty Bidrmanové a jejích hostů z řad investorů a odborníků. Poslechněte si konkrétní rady týkající se investic, inflace, úvěrů nebo hypoték. Finanční "kápézetka" pro všechny, kterým nejsou peníze ukradené. Ve vatě vyhrálo letos Podcast roku v kategorii Byznys a osobní finance.