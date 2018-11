Budoucnost patří OLED

Nákup nového televizoru je investice, kterou se vyplatí dobře zvážit. Zejména pokud investici vnímáte jako dlouhodobou a otázku výměny televizoru nechcete další 3-4 roky řešit.

O kvalitě obrazu rozhoduje černá

Nabídka televizorů je dnes doopravdy široká, nenechte se však zmást jejich různými označeními. Vaše volba je ve skutečnosti limitovaná jen na dvě možnosti - LCD a OLED. Faktem je, že většina televizorů, které najdete v obchodech - kamenných či virtuálních - je postavena na LCD technologii, ačkoli toto označení v jejich názvu často nenajdete. LCD displeje jsou na trhu už několik let a pokud hledáte televizor poskytující dobrý poměr ceny a výkonu, určitě si mezi nimi vyberete svého favorita. Pokud je však pro vás důležitá obrazová kvalita, konvenční LCD modely, ať jsou jakkoliv vylepšené a pojmenované, v souboji s novější OLED technologií prohrávají. Zejména pokud jde o dokonalou černou barvu, od které závisí i naše subjektivní vnímání hloubky a přirozenosti obrazu. Důvod je jednoduchý. Zatímco LCD (a tím pádem i LED a QLED) modely mají obraz plošně podsvícený z jednoho zdroje světla, případně si pomáhají takzvaným lokálním podsvícením sítí LED diod, OLED panel je tvořený z organických bodů, které svítí a zhasínají každý samostatně.

Doporučené Hollywoodem

V panelu OLED televize se nacházejí milióny samostatně svítících a ovládacích organických bodů, konkrétně v případě 4K OLED televize jich je více než 8 milionů. Displej nemá žádné zadní či boční podsvícení obrazu, a právě v tomto spočívá tajemství dokonalého kontrastu. Zhasnutý organický bod (pixel) totiž nevyzařuje žádné světlo a černá tak zůstává opravdu černou. Přechody z černé do šedé tak vidíte i v těch nejjemnějších nuancích a v kontrastu s jinými barvami obraz získá potřebnou hloubku a plasticitu. Jinými slovy, OLED technologie představuje v současnosti jediný způsob, jak dosáhnout obrazové kvality, pod kterou by se "podepsal" i renomovaný hollywoodský režisér. A to doslova. OLED televizory Panasonic totiž používají jako referenční obrazovky i režiséři a koloristi v nejznámějších filmových studiích, a to nejen díky jejich kvalitě, ale i spolehlivosti a výdrži.

Pro filmové fajnšmekry

OLED televizory Panasonic používají jako referenční obrazovky i režiséři a koloristi v hollywoodských studiích. Patří mezi ně i model Panasonic TX-65FZ950E, který má 165 cm uhlopříčku, 4K HDR OLED obrazovku a integrovaný soundbar Dynamic Blade Speaker s 12 reproduktory z dílny společnosti Technics. O jedinečnou kvalitu obrazu se stará videoprocesor HCX, nechybí podpora několika formátů vysokého dynamického rozsahu, jako jsou HDR10+m GDR10 a HLG. Dynamic Scene Optimiser upravuje HDR obraz na základě analýzy jeho obsahu. Auto Brightness Enhancer zase vhodně nastavuje video podle intenzity světla v místnosti. Cena 99 990 Kč

Myslete na pár let dopředu

Technologie dnes postupují obrovským tempem, a to je určitě další z důvodů, pro který se vyplatí při nákupu televize investovat do OLED. Budoucnost zobrazování totiž patří právě této technologii. Zobrazovací panel OLED s nativním ultra vysokým rozlišením 4K Ultra HD poskytuje nejvěrnější zobrazení více jako miliardy barev a nejtemnější černé, nekonečný kontrast a rekordně rychlou odezvu. Tu oceníte především při sledování rychlých filmových scén, sportovních zápasů i při hraní her. Porovnatelnou dynamiku i živost scén byste od LCD panelu čekali marně. Dalším důvodem je stále se zvyšující dostupnost 4K obsahu v nabídce streamovacích služeb, YouTube i UHD blu-ray disků. Kvalitu sledování obrazu na OLED televizi ještě zvyšuje podpora vysokého dynamického rozsahu (HDR) a jeho pokročilejší verze HDR10+, díky které získává obraz vyšší kontrast a jas.

Výdrž a spolehlivost

Pokud hledáte televizi, která "nezestárne" a bude spolehlivě sloužit dalších 10 let, volba je jednoznačná - OLED. V předvánoční nabídce najdete i skutečně atraktivní ceny. Například 55-palcový model Panasonic FZ800 můžete mít doma už od 49 990 Kč a při koupi do 30. 12. 2018 k němu dostanete zdarma i 4K bezzrcadlovku GX80.

