Black Friday u Mobil Pohotovosti: Mobily za rekordně nízké ceny

Ten nejčernější Black Friday vás čeká u Mobil Pohotovosti – ale v tom dobrém: právě tam totiž najdete rekordně nízké ceny, díky kterým se rozhodně nedostanete do červených čísel. Z nabídky desítek telefonů a příslušenství vybíráme Huawei Mate 10 Pro za 10 990 Kč Samsung Galaxy S9 za 16 990 Kč.

Black Friday je zde! V listopadu nepadají pouze listy ze stromů, ale i ceny elektroniky, a s Black Friday akcí u Mobil Pohotovosti vám budou mobily říkat pane za rekordně nízké ceny. Největší sleva dosahuje 5 000 Kč.

Díky Black Friday tak snáz dosáhnete na ty nejlepší modely telefonů, a také na příslušenství k nim jako jsou hodinky, sluchátka, nebo též na elektrická koloběžka. Celou nabídku naleznete na webu Mobil Pohotovosti, a pospěšte si, akce platí do vyprodání zásob.

Z nabídky Black Friday vybíráme tyto smartphony:

Huawei Mate 10 Pro

Špičkový model Huawei ohromuje 6 palcovým FullView Displayem s minimálními rámečky, duálními fotoaparáty Leica, nejvýkonnějším procesorem s umělou inteligencí i dlouhou výdrží. Může být váš již za 10 990 Kč (běžná cena 12 990 Kč).

Samsung Galaxy Note9

Samsung Galaxy Note9 s nevídanou kapacitou 512GB, pokročilým presem S Pen, duálním fotoaparátem a senzační výdrží na jedno nabití pořídíte již za 25 990 Kč (původně 32 490 Kč)!

Samsung Galaxy S9

Chcete mít to nejlepší z nejlepších? Potrpíte si na nejnovější trendy a modely? Aktuální top model Galaxy S9 od Samsungu zaujme 5,8" Infinity Super AMOLED displejem, revolučním fotoaparátem s variabilní clonou, chytrými funkcemi i luxusním designem. Black Friday cena 16 990 Kč je o pět tisíc nižší než běžná.

Huawei P20 lite

S tímto výborně vybaveným designovým telefonem v kompaktním moderním těle s tenkými kompaktními rámečky nemusíte řešit kompromisy: vše co potřebujete, můžete mít už za 6 490 Kč (běžná cena 7 490 Kč).

Huawei Nova 3i

Huawei Nova 3i se čtyřmi fotoaparáty s umělou inteligencí, bezrámečkovým 6.3" displejem a 4 GB RAM nabízíme za bezkonkurenčních 7 490 Kč (původně 8 490 Kč)!

Nejen mobily vám budou říkat pane za rekordně nízké ceny, v Black Friday akci pořídíte u Mobil Pohotovosti i mnoho dalšího. Podívejte se na tyto produkty:

Jabra Elite 65T

Zapomeňte na nekvalitní zvuk a vypadávání, s pravými bezdrátovými sluchátky Jabra Elita 65t si užijete ty nejkvalitnější hovory i poslech hudby bez přerušení. Vyjdou na pouhých 3 379 Kč včetně nabíjecího pouzdra a 3 různých gelových nástavců do uší (běžně 4 499 Kč).

Samsung Gear S3 Frontier

Hodinky už dávno neslouží jen k ukazování času, díky designu jsou vyjádřením vaší osobnosti a ve spojení se smartphonem také vaší doslova prodlouženou rukou. Na rozdíl od jiných chytrých hodinek mají stále zapnutý Always on Display, několikadenní výdrž a perfektní synchronizaci s telefonem, přináší tak to nejlepší z obou světů. Nasadit si je můžete už za 5 990 Kč (místo 6 990 Kč).

Celý seznam produktů naleznete v sekci Black Friday na webu Mobil Pohotovost. Přejeme příjemné nakupování.