Děti jako luxus i strach z energií. Kondice českých domácností zůstává napnutá
Mít více dětí se pro české rodiny stává finančním luxusem, na který mnohé z nich nemají prostředky. Zatímco bezdětní jednotlivci si udržují stabilní finanční polštář, s každým dalším potomkem schopnost uspořit peníze klesá. Vyplývá to z exkluzivního výzkumu společnosti Air Bank pro Aktuálně.cz s názvem Barometr finanční pohody.
Data rovněž ukazují, že rodiny s více dětmi pociťují výrazně vyšší finanční stres, hůře šetří na letní dovolenou a s nástupem chladnějších měsíců čelí rostoucím obavám z vysokých účtů za energie.
Souhrnný index Barometru finanční pohody připravený na reprezentativním vzorku více než třech tisíc respondentů dosáhl ve třetím čtvrtletí roku 2026 hodnoty 47,4 bodu ze sta. Proti jarním měsícům jde o pokles o 0,3 bodu.
- Pravidelně měří finanční pohodu obyvatel ČR
- Reprezentativní vzorek populace
- N = 3089 / ~1000 měsíčně
- Věk 18–65 let
- Sběr dat: červenec až září 2026
Index ukazuje podíl lidí v populaci, kteří cítí finanční pohodu a nemají obavy z výše svých výdajů. Zbytek je na tom o něco hůř. Data ilustrují, jak Češi vnímají svou finanční situaci, ne jaká ve skutečnosti je. Proto také z dat vyplývá, že například domácnosti v Jihočeském kraji jsou na tom o něco hůř než třeba v Ústeckém kraji, který je považován za jeden z ekonomicky nejslabších regionů Česka.
Lidé v průzkumu posuzovali svou situaci například z pohledu toho, kolik platí za bydlení či za jiné nezbytné výdaje, jako jsou například energie.
Současná míra indexu tedy naznačuje, že se finanční situace českých domácností na konci léta mírně zhoršila.
„V datech vidíme pokles indexu hlavně v srpnu, což souvisí se zvýšenými výdaji v době dovolených a zároveň s očekávanými výdaji spojenými s návratem dětí do škol,“ poznamenal šéf výzkumu Air Bank Petr Šmíd.
Podle Šmída zůstává největším finančním nedostatkem Čechů schopnost zvládnout nečekané výdaje. „Ať už v podobě výrazného zdražení nájmu či splátky hypotéky, nebo nedostatku úspor na pokrytí neočekávaných situací,“ upřesnil.
Ačkoli polovina populace uvádí, že s běžnými měsíčními příjmy vychází bez větších potíží, podrobná data ukazují, že propast mezi bezdětnými jednotlivci a vícečlennými rodinami se prohlubuje.
Zatímco lidé bez dětí dosahují v indexu na 48,6 bodu, u rodin s jedním či dvěma dětmi hodnota klesá na 46,8 bodu. Nejhůře jsou na tom rodiny se třemi dětmi, jejichž index činí pouhých 43,9 bodu.
„Letní pokles indexu se týká zejména rodin s dětmi, které jsou nuceny zajistit na léto pro děti program od příměstských táborů přes standardní tábory až k dovoleným, kam jede celá rodina,“ vysvětluje Šmíd.
Víc dětí, méně peněz
(jak se mění Barometr finanční pohody domácností s rostoucím počtem dětí)
Bezdětní - 48,6
Jedno dítě - 46,8
Dvě děti - 46,7
Tři děti - 43,9
Čtyři a více dětí - 42,2
„Proto vidíme největší pokles u rodin s více dětmi a naopak nárůst indexu u bezdětných respondentů. A pokud má rodina tři a více dětí, což samo o sobě vede k nižšímu indexu, dochází v létě k dalšímu poklesu,“ dodává šéf výzkumu Air Bank.
Mít více než jedno dítě je pro mnoho rodin především ekonomickým rozhodnutím. Zatímco první dítě páry často plánují bez ohledu na bezprostřední dopad na peněženku, u druhého a třetího dítěte nastupuje důkladná kalkulace, upozorňují někteří ekonomové.
S rostoucím počtem dětí klesá zejména schopnost vytvářet úspory a zvládat běžné výdaje. Zatímco bez námahy vystačí s výplatou do dalšího měsíce 65,8 procenta bezdětných, u rodin se dvěma dětmi už je to jen 58 procent.
Schopnost bez problémů odložit stranou alespoň desetinu svého čistého příjmu klesá z 53,9 procenta u bezdětných na 45,3 procenta u rodin se třemi dětmi, což se přirozeně podepisuje na zvýšené psychické zátěži. Aktuální finanční situace nestresuje 52,8 procenta lidí bez dětí, ale v rodinách se třemi dětmi cítí finanční klid už jen 45,0 procenta respondentů, ukazují data.
Nejcitlivěji se rozdíly projevují v regionech s nižším průměrným indexem pohody, jako jsou Jihočeský (42,4 bodu) či Královéhradecký kraj (44,1 bodu). V těchto oblastech mají i běžné vícečlenné rodiny podstatně méně prostoru pro tvorbu finanční rezervy než domácnosti v Praze nebo na Vysočině a v Jihomoravském kraji, kde index dosahuje 48,3 bodu.
Propastný propad porodnosti, kdy počet narozených dětí klesl na historická minima, se přitom stal jedním ze zásadních politických témat.
V reakci na strmý propad porodnosti například premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš přišel s návrhem několika opatření, o kterých by se mělo diskutovat. Jedním z nich byl plán vyplácet milion korun za narození druhého dítěte. Logika stojí na tom, že největší zlom v rodinném rozpočtu nastává právě při přechodu z jednoho dítěte na dvě.
Náklady na bydlení, propad příjmů jednoho z partnerů během rodičovské a ztráta finančního polštáře vedou k tomu, že rodiny plánované rodičovství často zastaví u jedináčka.
„Z dat je patrné, že rodičovství značně ovlivňuje možnost spořit a také schopnost vyjít s výplatou. Zatímco bezdětní lidé zvládají bez problémů odložit alespoň desetinu svého měsíčního příjmu, u rodin se třemi dětmi tato schopnost padá. Tyto domácnosti jsou pak extrémně zranitelné vůči jakémukoli nečekanému zdražení nájmu nebo energie,“ vysvětluje šéf výzkumu Air Bank Petr Šmíd.
I přes přetrvávající tlak na rodinné rozpočty se ukazuje, že dovolená zůstává pro většinu českých domácností důležitou součástí života, které se nechtějí vzdát. Výsledky Barometru finanční pohody jasně ukazují, že odpočinek a cestování jsou pro Čechy pevnou součástí životního stylu, byť se výrazně mění způsob, jakým své cesty plánují a financují.
„Jen 11,3 procenta lidí nemusí na dovolenou v hodnotě 30 tisíc korun vůbec šetřit. Většina lidí musí na dovolenou šetřit v průměru půl roku,“ dodává.
Necelá pětina domácností pak na dovolenou v hodnotě 30 tisíc nedokáže našetřit vůbec.
Energie jako strašák
Přestože letní měsíce přinesly rodinným rozpočtům dočasný oddych, účty za energie zůstávají pro českou veřejnost strašákem číslo jedna.
Z dat výzkumu Barometr finanční pohody vyplývá, že pocity tlaku spojeného s úhradou elektřiny, plynu či tepla pociťuje 64,4 procenta Čechů. Zvýšené náklady za základní chod domácnosti tak představují vůbec nejsilněji vnímaný finanční stres, který zastiňuje i obavy ze zdražování nájmů či růstu splátek hypoték.
Ačkoli v celkovém srovnání mezi druhým a třetím čtvrtletím míra obav mírně poklesla o 2,4 bodu, detailnější pohled na vývoj během samotného léta odhaluje jasný trend.
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Zatímco v červenci dosahoval index obav z cen energií hodnoty 63,4 bodu, s blížící se topnou sezonou a příchodem prvních chladnějších dnů v září vyskočil na 65,4 bodu.
S koncem prázdnin se tak pozornost domácností opět rychle vrací od prázdninového utrácení k zajištění základních provozních výdajů na nadcházející zimu.
Tlak rostoucích záloh za energie přitom doléhá na společnost plošně, bez ohledu na věk či region, nejcitelněji však zasahuje nízkopříjmové skupiny, seniory a samoživitele. Pro domácnosti, které vstupují do podzimu s minimálními úsporami, představuje každé další zvýšení cen energií přímou hrozbu, jež dále ukrajuje z rozpočtů na potraviny, volný čas či budování finanční rezervy na nečekané výdaje.
Čtyři kávy týdně
Barometr finanční pohody také ukazuje, jak jsou na tom Češi s pitím kávy v kavárnách. V průměru si bez výčitek svědomí a negativního dopadu na rodinný rozpočet dopřejí čtyři šálky týdně.
Alespoň jednu kávu denně si v podniku dopřeje pětina populace. Naopak téměř stejný počet lidí si kvůli své finanční situaci nemůže v průběhu celého týdne dovolit ani jediný šálek.
Pohled na kávový index výrazně rozděluje muže a ženy. Zatímco muži si bez špatného svědomí koupí v průměru pět káv týdně, ženy si ukrojí rozpočet jen na tři. Podobná propast panuje i podle dosaženého vzdělání – lidé se základním vzděláním zvládají průměrně tři šálky, vysokoškoláci si dopřejí pět.
Absolutními šampiony v utrácení za kavárenskou kávu jsou manažeři, kteří si bez výčitek vychutnají v průměru devět šálků týdně. Z regionálního hlediska pak bezkonkurenčně vedou obyvatelé Prahy s průměrem 5,3 šálku týdně, zatímco ve většině ostatních krajů se průměrný počet pohybuje spíše kolem tří až čtyř šálků.
Text vznikl ve spolupráci s Air Bank.
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