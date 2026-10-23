BYD v Česku chce do konce roku ztrojnásobit síť, o megawattovém dobíjení zatím mlčí
Dealerská síť BYD v Česku rychle roste, ale nejvíc jí chybí pobočky ve středních, jižních a západních Čechách. Co se týče pohonů, největší zájem je o plug-in hybridy DM-i, přiznává Shawn Wang, ředitel českého a slovenského zastoupení značky BYD. Největší neznámou však je, kdy do Česka dorazí megawattové nabíjení Flash Charging.
BYD je na českém trhu pořád relativně nová značka, na trh jste vstoupili loni na jaře. Jak vypadá dnes rozvoj sítě?
To je samozřejmě absolutní priorita. Kvalitní a dostupná dealerská síť je stejně důležitá jako produkty a technologie. Dnes máme v Česku 13 smluvních partnerů a 15 prodejních míst. Další tři partneři právě prošli autorizací, což přidá šest poboček, a do konce roku chceme otevřít minimálně pět dalších míst, z toho tři s úplně novými partnery. Ambicí je mít na konci roku zhruba třikrát větší síť než na konci roku loňského.
Ve startupové fázi jste hodně sázeli na prodejní místa v nákupních centrech a dočasné showroomy. Zůstanete u toho, nebo se značka chce usadit v klasických dealerstvích?
Nákupní centra a dočasné showroomy nám pomohly rychle vstoupit do regionů a ukázat auta lidem tam, kam chodí běžně. Teď ale přecházíme k trvalým dealerstvím. Nákupní centra přitom zachováme, hlavně tam, kde je nižší prodejní potenciál a klasický showroom by se špatně vracel. Nejde nám jen o počet poboček, ale i o to, jak zákazník prostředí vnímá.
Shánět dealery dnes není v Česku snadné, soupeří o ně všechny nové čínské značky. Čím je přesvědčujete, aby investovali právě do BYD?
Máme výhodu globální jedničky mezi elektromobily a plug-in hybridy, ale samotná síla značky nestačí, zvlášť na začátku. V prvních letech totiž nese velkou část investičního rizika právě dealer. Proto se finančně podílíme na stavbě showroomů a partnery podporujeme od investičního záměru přes rozjezd až po další rozvoj. Nechceme jen rychle nasbírat co nejvíc dealerů, ale síť zdravých a motivovaných partnerů.
Pokud se podíváme na mapu, kde je pokrytí nejslabší a jak se bude síť vyvíjet v dalších dvou letech?
Nejvíc práce nás čeká ve středočeském, jihočeském a západočeském regionu. Chceme zkrátit vzdálenost, kterou musí zákazník ujet k nejbližšímu dealerovi. V letech 2027 a 2028 poroste síť pomaleji, bude to spíš zahušťování. Konkrétní počty si zatím necháme pro sebe. Nechceme budovat největší síť za každou cenu, ale takovou, která bude dlouhodobě fungovat pro nás, pro partnery i pro zákazníky.
Auta se vyrábějí v Číně a zákazníci se často bojí dlouhých čekacích dob na náhradní díly. Jak to funguje v praxi?
Díl pro český servis samozřejmě neobjednáváme z výrobní linky v Číně. BYD má v Evropě vlastní logistiku, například centrální sklad v Nizozemsku, a celkem 12 distribučních center. Běžné a rychloobrátkové díly chceme mít co nejblíž trhu. U specifického dílu po nehodě ale může být lhůta delší a nechceme vytvářet dojem, že existuje jedna univerzální dodací doba.
Pro důvěru v nového výrobce jsou důležité i záruky, zvlášť u baterií. Co teď v Česku nabízíte?
Na vůz dáváme šest let nebo 150 000 km, na elektrickou hnací jednotku osm let nebo 150 000 km. Od letošního roku jsme výrazně prodloužili záruku na Blade Battery na osm let nebo 250 tisíc km s garancí minimálního State of Health 70 %. Platí to pro elektromobily i Super Hybrid a týká se to i už prodaných vozů v Evropě. K tomu 12 let na prorezavění karoserie bez omezení kilometrů. Pro zákazníky, kteří s elektrifikovaným autem teprve začínají, je to důležitá jistota.
Česko je specifické tím, že více než tři čtvrtiny nových aut jdou do firem. Jak se to promítá do toho, co si lidé u BYD vybírají, tedy jestli čisté elektromobily, nebo hybridy?
Teď většinu objednávek, v Česku i na Slovensku, tvoří modely s technologií DM-i. Český zákazník je velmi pragmatický a sleduje ekonomiku provozu, takže u firem rozhoduje cena vlastnictví, leasing, servis i zůstatková hodnota.
DM-i přitom nevnímám jako nouzový kompromis pro lidi, kteří se bojí elektromobilu. Je to plnohodnotná technologie, která spojí každodenní jízdu na elektřinu s univerzálností, jakou od rodinného nebo služebního auta čekají. Čisté elektromobily podle nás porostou s rozvojem infrastruktury velmi rychle, ale ne nutně na úkor DM-i, a proto pevný poměr stanovovat nechceme.
BYD chystá v Evropě revoluci v nabíjení. Za pár minut chce elektromobilům dodat stovky kilometrů dojezdu
BYD v Evropě spustil síť Flash Charging s výkonem až 1500 kW a cílem 3000 stanic. Mezi startovními zeměmi je Německo, Francie, Itálie, Španělsko a Británie, ale Česko chybí. Dá se už říct, kdy se dočkáme první stanice?
Veřejně potvrzený termín pro Česko zatím nemáme a nechci vytvářet očekávání, která se pak nenaplní. Evropský start začal na pěti velkých trzích a má se rozšiřovat dál, vždy podle produktového a infrastrukturního plánu. Jakmile budeme mít pro Česko konkrétní plán, řekneme ho. Stejně tak zatím neoznamujeme ani lokality, ani spolupráci s českými provozovateli. Flash Charging ale rozhodně nemá smysl jen jako ukázka u showroomu, musí být tam, kde ho člověk potřebuje na delších cestách.
Nejvýkonnější veřejné stanice u nás jsou řádově slabší. Je vůbec reálné v české síti postavit stanici s výkonem 1,5 MW?
Je to podstatně náročnější než běžná DC nabíječka. Klade to velké nároky na příkon, projekci i povolování. Ale koncept nestojí jen na samotném stojanu. Součástí je vysokovýkonné bateriové úložiště, které se nabíjí nižším výkonem a při nabíjení auta krátce dodá velmi vysoký výkon. Takže lokalita nepotřebuje ze sítě nepřetržitě 1,5 MW. Místní připojovací a stavební procesy ale respektovat musíme a řešení bude vždy záviset na místě.
Od pojízdných rakví k pěti hvězdám. BYD mění pohled na bezpečnost čínských aut
Není megawattové nabíjení hlavně marketingové číslo? Bude možné ho skutečně využít?
Flash Charging nevznikl proto, abychom ohromovali co nejvyšším číslem. Doba nabíjení na dlouhé cestě patří k posledním praktickým bariérám elektromobility. S Blade Battery 2.0 se kompatibilní auto podle BYD nabije z 10 na 70 procent zhruba za pět minut a z 10 na 97 procent za devět, při −30 °C z 20 na 97 procent přibližně za 12 minut. Neznamená to, že každé nabíjení poběží na 1,5 MW, většina lidí bude dál nabíjet doma nebo v práci. Smysl to má tam, kde rozhoduje čas, třeba na dálnici.
Zmínil jste Blade Battery 2.0. Kdy ji uvidíme v autech BYD u nás a co prémiová značka Denza?
Do Evropy přichází druhá generace baterie i Flash Charging nejdřív s modelem Denza Z9GT. Pro modely BYD určené pro český trh ale zatím žádný termín oznamovat nechci, protože nebyl součástí oficiálního plánu. Stejně tak nechci předbíhat české datum zahájení prodeje značky Denza. Jisté je, že jde o samostatnou prémiovou značku s vlastní zákaznickou zkušeností a že technologie se bude rozšiřovat postupně.
Článek vznikl ve spolupráci s BYD.
Děti jako luxus i strach z energií. Kondice českých domácností zůstává napnutá
Z Tuzexu do pražských Kyjí. Příběh značky Coca-Cola zrcadlí moderní dějiny Česka
Francie se připravuje na další vlnu násilností. Nasadí 70 tisíc policistů
Francie na očekávané mohutné sobotní protesty nasadí 70 tisíc policistů a četníků, oznámil v pátek podle médií ministr vnitra Laurent Nuňez. Na sociálních sítích se opět množí výzvy k násilnostem a rabování a bezpečnostní složky jsou připraveny tvrdě zasáhnout, dodal ministr, podle něhož jsou za přípravou nových nepokojů krajně levicové skupiny.
Děti zlité pivem a binec na tribunách. Bulharská invaze ochromila Plzeň, ta uznala chybu
Pod tvrdou kritikou se po včerejším utkání Evropské ligy s Levski Sofia ocitlo vedení Plzně. Nejen kvůli další domácí porážce (1:2), ale především vzhledem k nezvládnuté pořadatelské službě. Bulharští fanoušci obsadili místa po celém stadionu, mnozí se chovali agresivně a po domácích příznivcích mimo jiné lili pivo.
Další průlom: Rusové oznámili společné jednání s Ukrajinou a USA. Evropu nepozvali
Trilaterální jednání zástupců Ruska, Spojených států a Ukrajiny se bude konat v první polovině listopadu v metropoli Spojených arabských emirátů Abú Zabí. Novinářům to v pátek řekl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov, napsala agentura TASS.
Nechte se vtáhnout do děje. Nová Spirála láká na Madisonské mosty i Předčítače
ŽIVĚ Rusové poslali na Dnipro a jeho okolí v noci nejméně 20 dronových útoků, trefili elektrárnu
Ukrajinské úřady hlásí zraněné po nočních ruských vzdušných útocích v Dněpropetrovské oblasti a ve městě Sumy. Terčem úderů se stala také tepelná elektrárna, což si vyžádalo přerušení výroby energie, uvedla v pátek ráno ukrajinská energetická společnost DTEK. Rusko oznámilo útoky na ukrajinský přístav Vylkove, loď v Černém moři a železniční depo v Poltavské oblasti.