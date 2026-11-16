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BYD překonává své konkurenty cenou a výbavou. Oblíbené plug-in hybridní SUV koupíte výhodně

BeNative,Redakce Auto
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BYD se na českém trhu zabydlel docela rychle a letos už za deset měsíců dosáhl bezmála tisícovky prodaných aut. Vzhledem k tomu, že nabízí jen plug-in hybridy a elektromobily, je to velmi dobré číslo. Bestsellerem mezi plug-in hybridy je rodinné SUV Seal U DM-i. To nabízí kombinovaný dojezd přes tisíc kilometrů a k tomu zajímavou cenovku. Porovnali jsme ho s konkurencí.

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Představení – BYD Seal U DM-i

BYD Seal U DM-i
BYD Seal U DM-iFoto: BYD
BYD Seal U DM-i
BYD Seal U DM-iFoto: BYD

S 214 prodanými kusy je plug-in hybridní model Seal U DM-i druhým nejprodávanějším modelem BYD na českém trhu. Jedná se přitom o 4775 milimetrů dlouhý model s pěti místy k sezení, 2765mm rozvorem náprav a kufrem o objemu podle zvolené verze 425 až 1440 litrů, respektive 450 až 1465 litrů.

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Zmíněné verze jsou celkem tři. Základní Boost kombinuje čtyřválcovou zážehovou patnáctistovku o výkonu 72 kW s elektromotorem o výkonu 145 kW. Systémový výkon vozu je 160 kW a točivý moment 300 Nm. K tomu má auto v útrobách baterii s využitelnou kapacitou 18,3 kWh, která znamená dojezd až 80 km na jedno nabití. Palivová nádrž má 60 litrů, takže dohromady ujede tato verze 1080 kilometrů. Baterii lze také nabíjet na DC stojanech maximálním výkonem 18 kW. Z 30 na 80 % se nabije za 35 minut.

Verze Comfort má pod kapotou stejnou kombinaci zážehového a elektrického motoru se stejným výkonem. S 1995 kilogramy je však o 55 kilo těžší, protože má větší baterku s využitelnou kapacitou 26,6 kWh. Ta už nabízí elektrický dojezd 125 km a celkový pak dokonce 1125 km. Nabíjení na DC stojanu u ní trvá 55 minut.

Nejvýše je pak posazená verze Design AWD, u níž – jak napovídá název – jsou poháněná všechna kola. Zážehový čtyřválec má 96 kW, přední elektromotor 150 kW a zadní 120 kW. Dohromady má BYD k dispozici 238 kW a 550 Nm a akcelerace z 0 na 100 km/h mu zabere 5,9 vteřiny. Baterie má 18,3 kWh a stačí k dojezdu 70 km. Nabíjí se na DC nabíječce 35 minut. Dohromady pak tato varianta zvládne 870 km.

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Všechny baterie jsou vlastního vývoje BYD s lamelovou technologií Blade. Chemie je LFP, tedy kombinace lithia, železa a fosfátu. Standardně nechybí funkce V2L a 11kW AC nabíjení doplňuje zmíněné 18kW DC nabíjení.

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