BYD překonává své konkurenty cenou a výbavou. Oblíbené plug-in hybridní SUV koupíte výhodně
BYD se na českém trhu zabydlel docela rychle a letos už za deset měsíců dosáhl bezmála tisícovky prodaných aut. Vzhledem k tomu, že nabízí jen plug-in hybridy a elektromobily, je to velmi dobré číslo. Bestsellerem mezi plug-in hybridy je rodinné SUV Seal U DM-i. To nabízí kombinovaný dojezd přes tisíc kilometrů a k tomu zajímavou cenovku. Porovnali jsme ho s konkurencí.
Představení – BYD Seal U DM-i
S 214 prodanými kusy je plug-in hybridní model Seal U DM-i druhým nejprodávanějším modelem BYD na českém trhu. Jedná se přitom o 4775 milimetrů dlouhý model s pěti místy k sezení, 2765mm rozvorem náprav a kufrem o objemu podle zvolené verze 425 až 1440 litrů, respektive 450 až 1465 litrů.
Zmíněné verze jsou celkem tři. Základní Boost kombinuje čtyřválcovou zážehovou patnáctistovku o výkonu 72 kW s elektromotorem o výkonu 145 kW. Systémový výkon vozu je 160 kW a točivý moment 300 Nm. K tomu má auto v útrobách baterii s využitelnou kapacitou 18,3 kWh, která znamená dojezd až 80 km na jedno nabití. Palivová nádrž má 60 litrů, takže dohromady ujede tato verze 1080 kilometrů. Baterii lze také nabíjet na DC stojanech maximálním výkonem 18 kW. Z 30 na 80 % se nabije za 35 minut.
Verze Comfort má pod kapotou stejnou kombinaci zážehového a elektrického motoru se stejným výkonem. S 1995 kilogramy je však o 55 kilo těžší, protože má větší baterku s využitelnou kapacitou 26,6 kWh. Ta už nabízí elektrický dojezd 125 km a celkový pak dokonce 1125 km. Nabíjení na DC stojanu u ní trvá 55 minut.
Nejvýše je pak posazená verze Design AWD, u níž – jak napovídá název – jsou poháněná všechna kola. Zážehový čtyřválec má 96 kW, přední elektromotor 150 kW a zadní 120 kW. Dohromady má BYD k dispozici 238 kW a 550 Nm a akcelerace z 0 na 100 km/h mu zabere 5,9 vteřiny. Baterie má 18,3 kWh a stačí k dojezdu 70 km. Nabíjí se na DC nabíječce 35 minut. Dohromady pak tato varianta zvládne 870 km.
Ani ostrý hřebík není problém. Baterie BYD Blade má vydržet extrémní podmínky i časté nabíjení
Všechny baterie jsou vlastního vývoje BYD s lamelovou technologií Blade. Chemie je LFP, tedy kombinace lithia, železa a fosfátu. Standardně nechybí funkce V2L a 11kW AC nabíjení doplňuje zmíněné 18kW DC nabíjení.
Představení – BYD Seal U DM-i
S 214 prodanými kusy je plug-in hybridní model Seal U DM-i druhým nejprodávanějším modelem BYD na českém trhu. Jedná se přitom o 4775 milimetrů dlouhý model s pěti místy k sezení, 2765mm rozvorem náprav a kufrem o objemu podle zvolené verze 425 až 1440 litrů, respektive 450 až 1465 litrů.
BYD v Česku chce do konce roku ztrojnásobit síť, o megawattovém dobíjení zatím mlčí
Zmíněné verze jsou celkem tři. Základní Boost kombinuje čtyřválcovou zážehovou patnáctistovku o výkonu 72 kW s elektromotorem o výkonu 145 kW. Systémový výkon vozu je 160 kW a točivý moment 300 Nm. K tomu má auto v útrobách baterii s využitelnou kapacitou 18,3 kWh, která znamená dojezd až 80 km na jedno nabití. Palivová nádrž má 60 litrů, takže dohromady ujede tato verze 1080 kilometrů. Baterii lze také nabíjet na DC stojanech maximálním výkonem 18 kW. Z 30 na 80 % se nabije za 35 minut.
Verze Comfort má pod kapotou stejnou kombinaci zážehového a elektrického motoru se stejným výkonem. S 1995 kilogramy je však o 55 kilo těžší, protože má větší baterku s využitelnou kapacitou 26,6 kWh. Ta už nabízí elektrický dojezd 125 km a celkový pak dokonce 1125 km. Nabíjení na DC stojanu u ní trvá 55 minut.
Nejvýše je pak posazená verze Design AWD, u níž – jak napovídá název – jsou poháněná všechna kola. Zážehový čtyřválec má 96 kW, přední elektromotor 150 kW a zadní 120 kW. Dohromady má BYD k dispozici 238 kW a 550 Nm a akcelerace z 0 na 100 km/h mu zabere 5,9 vteřiny. Baterie má 18,3 kWh a stačí k dojezdu 70 km. Nabíjí se na DC nabíječce 35 minut. Dohromady pak tato varianta zvládne 870 km.
Ani ostrý hřebík není problém. Baterie BYD Blade má vydržet extrémní podmínky i časté nabíjení
Všechny baterie jsou vlastního vývoje BYD s lamelovou technologií Blade. Chemie je LFP, tedy kombinace lithia, železa a fosfátu. Standardně nechybí funkce V2L a 11kW AC nabíjení doplňuje zmíněné 18kW DC nabíjení.
Cena a výbava – BYD Seal U DM-i
Technika a prostornost jsou ale jen jednou z věcí, kterou se Seal U snaží porazit konkurenci. Jeho velkou výhodou je nicméně poměr ceny a výbavy, tím spíše, že aktuálně prodává BYD své SUV za následující akční ceny:
BYD Seal U DM-i Boost – 864 900 Kč
BYD Seal U DM-i Comfort – 899 900 Kč
BYD Seal U DM-i Design AWD – 999 900 Kč
Výbava všech tří výbav je shodná, pouze čtyřkolka se odlišuje dvojicí extra jízdních režimů pro jízdu po nezpevněném povrchu, konkrétně po písku nebo blátě. V ceně mají všechny verze šedý metalický lak karoserie, 19palcová kola a na výběr mezi černým nebo černohnědým interiérem z umělé kůže. Další prvky obsahuje následující box.
Výbava BYD Seal U DM-i
Dvouzónová automatická klimatizace, 15,6palcový otočný displej multimediálního systému s navigací, digitální budíky, audiosystém s deseti reproduktory, průhledový displej, přední a zadní parkovací senzory, 360stupňová kamera, vyhřívaná, ventilovaná a elektricky ovládaná přední sedadla, vyhřívaný volant, bezklíčkové odemykání a startování, bezdrátové nabíjení chytrých telefonů, sedm airbagů, adaptivní tempomat, sledování mrtvých úhlů, upozornění na dopravu při couvání, elektrické víko kufru, přední a zadní LED světla, panoramatické střešní okno nebo střešní ližiny.
Jak je patrné i z následujících srovnání, jsou to ceny vlastní spíše o třídu menším plug-in hybridům
BYD Seal U DM-i vs. Škoda Kodiaq iV
Z pohledu českého trhu je největší konkurencí plug-in hybridního BYD samozřejmě Škoda Kodiaq iV. Obě auta jsou přibližně stejně velká, Kodiaq má nicméně se 745 až 1945 litry větší zavazadlový prostor. Na druhou stranu u čínských aut jsme se často setkali s tím, že metrika jejich měření zbytečně ubírá litry a realita je výrazně lepší. Obě auta jsou striktně pětimístná, byť třeba do spalovacích kodiaqů třetí řadu sedadel objednáte.
Systémový výkon obou SUV je prakticky stejný, BYD z kombinace patnáctistovky a elektromotoru nabídne 160 kW a 300 Nm, Škoda pak 150 kW a 350 Nm. Rozdíl je jen v tom, že Kodiaq má patnáctistovku přeplňovanou, Seal U nikoliv.
Škoda zvládne s 25,7kWh baterií přes 100 kilometrů jen na elektrickou energii, což ale BYD s menším 18,3kWh akumulátorem prakticky dorovnává (udává se 80 km) a s větším 26,6 kWh akumulátorem překonává (udává se 125 km). Právě ve verzi s větší baterkou mají obě SUV srovnatelnou i spotřebu 1,5 l / 100 km u Kodiaqu, respektive 1,6 l / 100 km u Seal U. Nabíjení až 50 kW je u škodovky rychlejší, BYD má ale se 60 litry o 15 litrů větší benzinovou nádrž a s tím související delší celkový dojezd.
Pak ale nastupuje disciplína, kde BYD české SUV výrazně předčí. Zatímco Kodiaq startuje na 1 175 000 korunách, Seal U je v základu o 310 tisíc korun levnější. I s větší baterkou za 899 900 korun pořád uspoříte 275 tisíc a nakonec pod milion se čínské SUV dostane i s pohonem všech kol.
Srovnání výbavy – BYD Seal U DM-i vs. Škoda Kodiaq iV
BYD Seal U DM-i Comfort
Škoda Kodiaq 1.5 TSI iV Selection
Cena od
899 900 Kč
1 175 000 Kč
Počet airbagů
7
7
Tempomat
adaptivní
adaptivní
Sledování mrtvých úhlů
ano
ano
Klimatizace
dvouzónová automatická
třízónová automatická
Multimediální systém
15,6 palce + navigace
10 palců
Audiosystém
10 reproduktorů
8 reproduktorů
Vyhřívání předních sedadel
ano + ventilace + vyhřívání volantu
ano + vyhřívání volantu
Parkovací senzory
vpředu a vzadu
vpředu a vzadu
Parkovací kamera
360°
vzadu
Odemykání a startování
bezklíčové + tlačítkem
dálkové centrální + tlačítkem
Bezdrátové nabíjení telefonů
ano, 2x
ano, 2x
LED světla
vpředu i vzadu
vpředu i vzadu
Metalíza
ano
+19 000 Kč
Střešní ližiny
ano
ano
Kola
litá, 19 palců
litá, 17 palců
Kombinace ceny a výbavy je při vlastně docela porovnatelné technice největší výhodou BYD. Za částku o 275 tisíc nižší dostane zákazník zkrátka více muziky, a to v tabulce není třeba průhledový displej. Díky větší nádrži pak čínské SUV zvládne větší porci kilometrů na jedno natankování a nabití.
BYD Seal U DM-i vs. Opel Grandland Plug-in Hybrid
Do plug-in hybridů také hodně šlape koncern Stellantis, který tuto verzi nabízí vlastně u všech svých SUV postavených na platformě STLA Medium. Nejblíže svou charakteristikou má k modelu Seal U DM-i nejspíše Opel Grandland. Už jen proto, že oba vozy jsou pětimístné, Opel má pak navzdory kratší karoserii s 2784 mm o pár milimetrů delší rozvor náprav. Také kufr s 550 až 1645 litry je o něco větší.
Základem dobíjecího hybridu je u Opelu zážehová šestnáctistovka, která v kombinaci s elektromotorem má 165 kW a 350 Nm. BYD nabízí 160 kW a 300 Nm. Oba vozy pojí pohon předních kol a dost podobná využitelná kapacita baterie: u BYD je to 18,3 kWh a dojezd 80 km, u Opelu 17,9 kWh a dojezd 82 km. BYD bude mít výhodu v rychlejším nabíjení 11 kW AC nebo 18 kW DC, protože Grandland umí 3,7 kW, volitelně pak 7,4 kW u AC stojanu. Rychlého nabíjení se tedy nedočkal. Má také o pět litrů menší nádrž na benzin a vyšší udávanou spotřebu paliva.
Srovnávat tedy můžeme u obou modelů základní verze, a to v případě BYD Seal U DM-i znamená cenu od 864 900 korun a u Grandlandu Plug-in Hybrid od 939 990 korun. Znamená to, že Opel je BYD cenově blíže než Škoda, přesto levněji než německé SUV koupíte u čínského i předokolku s větší baterií. A samostatnou otázkou je výbava u verzí s „cenou od“.
Srovnání výbavy – BYD Seal U DM-i vs. Opel Grandland PHEV
BYD Seal U DM-i Boost
Opel Grandland 1.6 Turbo PHEV Start
Cena od
864 900 Kč
939 990 Kč
Počet airbagů
7
6
Tempomat
adaptivní
adaptivní
Sledování mrtvých úhlů
ano
nedodává se
Klimatizace
dvouzónová automatická
dvouzónová automatická
Multimediální systém
15,6 palce + navigace
10 palců
Audiosystém
10 reproduktorů
6 reproduktorů
Vyhřívání předních sedadel
ano + ventilace + vyhřívání volantu
nedodává se
Parkovací senzory
vpředu a vzadu
vzadu
Parkovací kamera
360°
nedodává se
Odemykání a startování
bezklíčové + tlačítkem
dálkové centrální + tlačítkem
Bezdrátové nabíjení telefonů
ano, 2x
nedodává se
LED světla
vpředu i vzadu
vpředu i vzadu
Metalíza
ano
ano
Střešní ližiny
ano
nedodává se
Kola
litá, 19 palců
ocelová s kryty, 19 palců
Za více peněz tak evidentně Opel nenabídne více výbavy, ba právě naopak. Výhodněji než základní výbava Start se tak jeví o 20 tisíc dražší varianta Edition navíc s couvací kamerou, předními parkovacími senzory nebo bezklíčovým odemykáním. Stejně ale bude mít BYD pořád navrch třeba vyhřívanými a ventilovanými sedadly, 360stupňovou kamerou, průhledovým displejem nebo střešními ližinami. Opět je to tedy poměr ceny a výbavy, který u čínského SUV dělá skutečně zásadní rozdíl.
BYD Seal U DM-i vs. MG HS Plug-in Hybrid
BYD nicméně nebojuje jen proti evropské nebo japonské konkurenci, ale také proti stále se zvyšujícímu zastoupení plug-in hybridů z čínské líhně. Mezi takové patří i MG HS, které je sice kratší, nicméně s 2765 mm má na chlup stejný rozvor náprav právě jako Seal U. Se 441 až 1291 litry má MG rovněž vlastně téměř totožně objemný kufr jako Seal U DM-i.
Základem plug-in hybridního pohonu je u MG přeplňovaná zážehová patnáctistovka, která má v kombinaci s elektromotorem systémový výkon 200 kW a točivý moment 350 Nm (může za to silnější spalovací motor). Připomeňme, že BYD má 160 kW a 300 Nm. Baterie s kapacitou 21,4 kWh by v případě HS měla stačit na elektrický dojezd 100 km, je to tedy opět mezi BYD s menší (80 km) a větší (125 km) baterií. Z toho pak také vyplývá nižší kombinovaná spotřeba paliva.
Nicméně MG má dvě nevýhody. Tou první je pomalejší nabíjení maximálně 6,6 kW. Seal U zvládá 11 kW AC a 18 kW DC. Tou druhou je o chlup menší palivová nádrž, která má 55 litrů.
Základní cena plug-in hybridního MG je 869 990 korun, což je o pět tisíc korun více než v případě BYD Seal U. Jak ale ukazuje tabulka, v tomto případě přichází ke slovu opět bohatá výbava BYD.
Srovnání výbavy – BYD Seal U DM-i vs. MG HS 1.5 TGI PHEV
BYD Seal U DM-i Boost
MG HS 1.5 TGI PHEV Emotion
Cena od
864 900 Kč
869 990 Kč
Počet airbagů
7
7
Tempomat
adaptivní
adaptivní
Sledování mrtvých úhlů
ano
ano
Klimatizace
dvouzónová automatická
jednozónová automatická
Multimediální systém
15,6 palce + navigace
12,3 palce + navigace
Audiosystém
10 reproduktorů
6 reproduktorů
Vyhřívání předních sedadel
ano + ventilace + vyhřívání volantu
nedodává se
Parkovací senzory
vpředu a vzadu
vzadu
Parkovací kamera
360°
vzadu
Odemykání a startování
bezklíčové + tlačítkem
bezklíčové + tlačítkem
Bezdrátové nabíjení telefonů
ano, 2x
nedodává se
LED světla
vpředu i vzadu
vpředu i vzadu
Metalíza
ano
+18 500 Kč
Střešní ližiny
ano
ano
Kola
litá, 19 palců
litá, 19 palců
Verze za „cenu od“ se tedy opět od sebe výrazně odlišují, když už ne cenou, tak alespoň výbavou. Spoustu prvků, které základní HS nemá, nabízí vyšší výbava Exclusive (bezdrátová nabíječka, 360stupňová kamera, vyhřívání předních sedadel atd.), která už ale stojí 919 990 korun.
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