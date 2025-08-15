Bateriová úložiště: skandinávský recept na chytré řízení energie a nižší účty

Energie se stala jedním z nejstrategičtějších zdrojů moderní ekonomiky. V době, kdy její cena skáče podle aktuální situace na trhu a spolehlivost dodávek není samozřejmostí, se schopnost energii nejen spotřebovávat, ale i uchovávat a obchodovat s ní, stává konkurenční výhodou. Domácí i firemní bateriové systémy už dávno nejsou jen pojistkou proti výpadku proudu - jsou nástrojem, jak optimalizovat náklady a zvýšit energetickou soběstačnost i úspory.
S takovým řešením přichází i lídr skandinávského trhu Emaldo, který právě vstupuje na český trh. Nabízí unikátní a bezpečné bateriové systémy, které pomáhají domácnostem zapojit se do moderní energetiky a snížit náklady na elektřinu.
Jak celý systém funguje?
Elektřina je proměnlivá komodita. Během dne střídá období vysoké a nízké spotřeby, u obnovitelných zdrojů hraje důležitou roli i počasí. Domácí baterie tyto výkyvy vyrovnávají. Uloží přebytky, které by jinak přišly vniveč, a dodají je do domácnosti ve chvíli, kdy energii potřebuje. Díky tomu je soběstačnější a v případě výpadku zůstává napájená. Místo drahé elektřiny totiž využívá vlastní energii uloženou v době, kdy byla levnější.
Ušetřit na energiích nikdy nebylo jednodušší
Kromě zálohy při výpadcích proudu umožňují bateriové systémy Emaldo propojení do tzv. agregačního bloku neboli virtuální elektrárny o výkonu 1 MW. Funguje podobně jako skutečná elektrárna a pomáhá vyrovnávat napětí v přenosové soustavě. Když je elektřiny nedostatek a její cena roste, systém část uložené energie prodá za výhodnější cenu. Naopak v době přebytku využije kapacitu k jejich uložení a nakoupí tak levnou energii. Vše probíhá automaticky a bez zásahu majitele. Řízení zajišťuje chytrý čip s umělou inteligencí, který vyhodnocuje situaci na trhu i potřeby domácnosti. Majitel tak šetří náklady a zároveň posiluje svou energetickou nezávislost.
Jak to může vypadat v praxi?
Rodinný dům s fotovoltaikou o výkonu 8 kWp a baterií Emaldo může ročně ušetřit přibližně 40 tisíc korun za elektřinu díky zapojení do virtuální elektrárny. Skutečné výsledky se liší podle velikosti baterie a spotřeby, model ale ukazuje rychlejší návratnost investice než u běžných systémů, a to v průměru o 50 %.
Jednoduché řešení a minimalistický design
Emaldo nabízí kompletní bateriový systém od jednoho dodavatele, který zajistí vše potřebné - od návrhu a výpočtu kapacity přes instalaci až po servis. Spotřebitel si jen vybere certifikovaného instalačního partnera z nabídky Emaldo a tím jeho starost končí. Vše ostatní probíhá automaticky, včetně nastavení a optimalizace podle potřeb domácnosti.
Baterie je navržená v duchu skandinávského minimalismu. Má čistý, nenápadný vzhled, nepřekáží a působí jako designový prvek. Narozdíl od konkurenčních řešení není třeba řešit složité sestavy od více dodavatelů nebo složitou integraci různých komponent. Emaldo přináší jedno řešení.
Chcete se o bateriovém systému Emaldo dozvědět více? Navštivte webové stránky Emaldo a zjistěte, jak mohou bateriové systémy přispět vaší domácnosti.