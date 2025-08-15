Komerční článek - Toto je reklamní sdělení. Aktuálně.cz není jeho autorem a neovlivňuje jeho obsah

Bateriová úložiště: skandinávský recept na chytré řízení energie a nižší účty

15. 8. 2025 14:26
Do detailu promyšlené skandinávské bateriové řešení pro domácnosti je nově dostupné i v Česku.
Foto: Komerční sdělení

Energie se stala jedním z nejstrategičtějších zdrojů moderní ekonomiky. V době, kdy její cena skáče podle aktuální situace na trhu a spolehlivost dodávek není samozřejmostí, se schopnost energii nejen spotřebovávat, ale i uchovávat a obchodovat s ní, stává konkurenční výhodou. Domácí i firemní bateriové systémy už dávno nejsou jen pojistkou proti výpadku proudu - jsou nástrojem, jak optimalizovat náklady a zvýšit energetickou soběstačnost i úspory.

S takovým řešením přichází i lídr skandinávského trhu Emaldo, který právě vstupuje na český trh. Nabízí unikátní a bezpečné bateriové systémy, které pomáhají domácnostem zapojit se do moderní energetiky a snížit náklady na elektřinu.

Foto: Komerční sdělení

Jak celý systém funguje?

Elektřina je proměnlivá komodita. Během dne střídá období vysoké a nízké spotřeby, u obnovitelných zdrojů hraje důležitou roli i počasí. Domácí baterie tyto výkyvy vyrovnávají. Uloží přebytky, které by jinak přišly vniveč, a dodají je do domácnosti ve chvíli, kdy energii potřebuje. Díky tomu je soběstačnější a v případě výpadku zůstává napájená. Místo drahé elektřiny totiž využívá vlastní energii uloženou v době, kdy byla levnější.

Ušetřit na energiích nikdy nebylo jednodušší

Kromě zálohy při výpadcích proudu umožňují bateriové systémy Emaldo propojení do tzv. agregačního bloku neboli virtuální elektrárny o výkonu 1 MW. Funguje podobně jako skutečná elektrárna a pomáhá vyrovnávat napětí v přenosové soustavě. Když je elektřiny nedostatek a její cena roste, systém část uložené energie prodá za výhodnější cenu. Naopak v době přebytku využije kapacitu k jejich uložení a nakoupí tak levnou energii. Vše probíhá automaticky a bez zásahu majitele. Řízení zajišťuje chytrý čip s umělou inteligencí, který vyhodnocuje situaci na trhu i potřeby domácnosti. Majitel tak šetří náklady a zároveň posiluje svou energetickou nezávislost.

Foto: Komerční sdělení

Jak to může vypadat v praxi?

Rodinný dům s fotovoltaikou o výkonu 8 kWp a baterií Emaldo může ročně ušetřit přibližně 40 tisíc korun za elektřinu díky zapojení do virtuální elektrárny. Skutečné výsledky se liší podle velikosti baterie a spotřeby, model ale ukazuje rychlejší návratnost investice než u běžných systémů, a to v průměru o 50 %.

Jednoduché řešení a minimalistický design

Emaldo nabízí kompletní bateriový systém od jednoho dodavatele, který zajistí vše potřebné - od návrhu a výpočtu kapacity přes instalaci až po servis. Spotřebitel si jen vybere certifikovaného instalačního partnera z nabídky Emaldo a tím jeho starost končí. Vše ostatní probíhá automaticky, včetně nastavení a optimalizace podle potřeb domácnosti.

Baterie je navržená v duchu skandinávského minimalismu. Má čistý, nenápadný vzhled, nepřekáží a působí jako designový prvek. Narozdíl od konkurenčních řešení není třeba řešit složité sestavy od více dodavatelů nebo složitou integraci různých komponent. Emaldo přináší jedno řešení.

Foto: Komerční sdělení

Chcete se o bateriovém systému Emaldo dozvědět více? Navštivte webové stránky Emaldo a zjistěte, jak mohou bateriové systémy přispět vaší domácnosti. 

 
Mohlo by vás zajímat

Škoda tyhle fotky minout: skoky a pády nebo vtipný dárek pro papeže

Škoda tyhle fotky minout: skoky a pády nebo vtipný dárek pro papeže
14 fotografií

Trump chce v pátek uspořádat summit mezi ním, Putinem a Zelenským, píše Axios

Trump chce v pátek uspořádat summit mezi ním, Putinem a Zelenským, píše Axios

Staří soudruzi musí skončit. Slovenský rebel ostře vystoupil proti vedení tenisu

Staří soudruzi musí skončit. Slovenský rebel ostře vystoupil proti vedení tenisu

Napětí v Srbsku roste, noční protesty proti prezidentovi provázelo další násilí

Napětí v Srbsku roste, noční protesty proti prezidentovi provázelo další násilí
Právě se děje Obsah Komerční článek

Právě se děje

před 18 minutami

Škoda tyhle fotky minout: skoky a pády nebo vtipný dárek pro papeže

Škoda tyhle fotky minout: skoky a pády nebo vtipný dárek pro papeže
Prohlédnout si 14 fotografií
Los Angeles, USA: pes s hlavou z okénka sleduje protestní pochod centrem města.
Mexiko City, Mexiko: zástupce původního indiánského kmene v tradičním kostýmu a masce slavnostně pochoduje ulicemi při oslavách Mezinárodního dne původních obyvatel.
Aktualizováno před 35 minutami
Trump chce v pátek uspořádat summit mezi ním, Putinem a Zelenským, píše Axios

ŽIVĚ
Trump chce v pátek uspořádat summit mezi ním, Putinem a Zelenským, píše Axios

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 39 minutami
Staří soudruzi musí skončit. Slovenský rebel ostře vystoupil proti vedení tenisu

Staří soudruzi musí skončit. Slovenský rebel ostře vystoupil proti vedení tenisu

Slovenský tenis zabředá do stále vážnější krize a problematické poměry v jeho vedení dlouhá léta vadí i Martinu Kližanovi.
před 51 minutami
Napětí v Srbsku roste, noční protesty proti prezidentovi provázelo další násilí

Napětí v Srbsku roste, noční protesty proti prezidentovi provázelo další násilí

Nejvážnější incidenty se v noci na neděli odehrály ve Valjevu, kde odpůrci vlády zapálili kancelář Vučičovy Srbské pokrokové strany (SNS).
před 1 hodinou
"A dneska, panečku, Štefan!" Proč vojáci vyzbrojují pomalé "vzdušné traktory"

"A dneska, panečku, Štefan!" Proč vojáci vyzbrojují pomalé "vzdušné traktory"

Původně zemědělské stroje schopné letět pomalu a velmi nízko se stávají důležitou součástí moderních bojišť.
před 2 hodinami
"Hoď mi sem dva utopence!" Jak špekáček v láku dobyl srdce nejen českých štamgastů

"Hoď mi sem dva utopence!" Jak špekáček v láku dobyl srdce nejen českých štamgastů

Utopenci – tradiční česká lahůdka plná historie, rekordů i moderních inovací, která spojuje generace a milovníky dobrého vyhlazeného piva.
před 2 hodinami
Kameny se valily do Prahy. První pražský koncert Rolling Stones byl symbolem změn

Kameny se valily do Prahy. První pražský koncert Rolling Stones byl symbolem změn

Na Strahov i přes na tehdejší dobu vysokou cenu vstupenek ve výši 250 korun dorazilo téměř 100 000 lidí.
Další zprávy