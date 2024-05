BASIS Prague připravuje studenty na digitální éru, škola pro 21. století existuje

Výuka v souvislostech, experimenty a digitální vzdělávání a to vše v angličtině již od školky.

Už čtvrtý ročník školy BASIS Prague začnou studovat po prázdninách české děti spolu se svými kamarády z bilingvních a zahraničních rodin. Úspěšný americký systém, který založila ve Spojených státech Čecho - Američanka Olga Block funguje také již tři roky v Praze a do dvou let se rozšíří o druhý stupeň a postupně otevře i střední školu. BASIS Prague totiž nabízí možnost mezinárodního vzdělávání od školky až po maturitu.

Systém výuky BASIS je jiný. Na prvním stupni děti nedostávají domů úkoly, místo známek mají procentuální známkování a motivační hodnocení. Výuka probíhá v angličtině a jednotlivé předměty jako matematika & věda, humanitní předměty jsou vyučovány společně, propojeně. Předměty vyučují učitelé v souvislostech a ve vazbách mezi nimi. Studenti tak lépe porozumí, víc je to baví a učení je pro děti zajímavější. Důraz je kladený na teorii i praxi, součástí výuky jsou i experimenty a projekty. Učitelé se nejvíc zaměřují na výuku matematiky a vědy, toto zaměření bylo totiž klíčem k úspěchu amerických škol a jejich studentů.

Nechybí ale samozřejmě ani čeština. "Naším cílem je, aby studenti dosáhli znalosti českého jazyka odpovídající minimálně úrovni na státních školách. Český jazyk a reálie vyučujeme samostatně. Ovládnou tak dobře oba jazyky angličtinu i češtinu a zároveň tak mají dobrý vhled do kulturních rozdílů," popisuje Pavel Růžička. Do BASIS Prague může přijít studovat dítě s jakoukoli znalostí angličtiny, i s nulovou. "Nejdřív jsem se trochu bála, ale můj syn začal ve školce a dnes je v BASIS Prague ve druhé třídě a mluví lépe než já i s přízvukem. Navíc chodí do školy rád, a to je podle mě úžasné," říká Kateřina Salačová.

BASIS Prague také nově zařazuje do své výuky logiku, práci s umělou inteligencí, programování a další práci s digitálním světem. "Seznamují se se základy inženýrství, technikami řešení problémů, které následně během studia zdokonalují napříč všemi předměty. Program zároveň klade důraz na učení různých programových jazyků. Výhodou pak je, že jsou připravení teoreticky i prakticky," upřesňuje Pavel Růžička, Development Director BASIS Prague.

BASIS Prague je rodinný podnik. Do provozu zapojila Olga Block celou svoji rodinu, chodí do ní její vnoučata a pracují v ní její synovci. Americké školy totiž prodala a soustředí se na Česko, kde připravuje otevření druhého stupně. "Tuhle školu jsem si nechala jako takovou třešničku na dortu a opečovávám si ji. Snažíme se využít všech našich zkušeností, abychom udělali školu, která bude skvostem. Víte, mým cílem není, aby škola generovala zisk. Ale musí si vydělat sama na sebe, byznys, který tohle nezvládne, by podle mě neměl existovat," uzavírá Olga Block.

Do školy v pražském Podolí je možné si domluvit individuální prohlídku.

www.basisprague.cz