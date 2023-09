Audiobraní je tu! Při rozšíření své sbírky audioknih díky němu ušetříte 50 %

Během září představí Audioteka přes 300 titulů, které budou k mání za polovinu původní ceny.

Na největší audioknižní platformě v Česku odstartovala tradiční akce, která přináší vybrané tituly za zvýhodněnou cenu. V nabídce jsou zastoupena díla napříč žánry. Na své si tak přijdete, ať holdujete detektivkám, dáváte přednost společenské próze nebo si chcete rozšířit obzory.

Audiobraní je rozděleno do tří etap, z nichž každá zahrnuje jiné audioknihy. Nová kolekce bude uvedena vždy ve středu, s poslední se seznámíte 20. září. Web Audioteky proto raději sledujte průběžně, aby vám nic zajímavého neuniklo. K titulům, které jsou s 50% slevou k dispozici v právě probíhající první etapě, patří poutavé sci-fi příběhy a detektivní cyklus.

Douglas Adams: Stopařův průvodce Galaxií

Audiokniha obsahuje první část legendární série. Základem bravurní parodie na sci-fi je komplikovaný a originální příběh. Začíná zničením Země, která musí udělat místo nové galaktické dálnici. Hlavnímu hrdinovi Arthuru Dentovi tak doslova hoří Země pod nohama a ať chce, nebo ne, musí se vydat stopem po nekonečných rozlohách prostoru a času. Naštěstí má přítele, z něhož se vyklube mimozemšťan, stopne kosmickou loď a pomůže mu uniknout z místa katastrofy. Načetl Vojtěch Dyk a vás čeká téměř 6,5 hodiny poslechu, který si rozhodně užijete.

Neil Gaiman: Kniha hřbitova

Nikdo Owens (v originále Nobody Owens), známý jako Nik, působí jako normální kluk. Jeho domovem je však po tragické smrti rodičů hřbitov. Vychovali ho duchové, vlkodlaci a jiné příšery spolu s jeho strážným andělem Silasem, který nepatří ani do světa živých, ani mezi mrtvé. Díky nim se naučil leccos užitečného - třeba jak se stát neviditelným pro lidi. Na chlapce číhají na hřbitově různá dobrodružství i nebezpečí, například prastarý Indigový muž pod kopcem, brána vedoucí do ruin města obývaných ghúly nebo podivná Sleer. Opustí Nik někdy hřbitov? A pokud ano, čemu bude muset čelit? Knihu, kterou časopis Time zařadil mezi 100 nejlepších z žánru young adult, načetl Ondřej Brousek.

Vlastimil Vondruška: Hříšní lidé Království českého I

Těšit se můžete hned na čtyři případy z detektivního cyklu, jehož hlavní postavou je Oldřich z Chlumu. Prozíravý správce hradu Bezděz, který rozkrývá různé zapeklité situace a řeší starosti korunovaných hlav. Jedinečná série, jejíž poslech se vám postará o zábavu na téměř padesát hodin, obsahuje příběhy Králův dluh, Zdislava a ztracená relikvie, Podivná svatba na Lichnici a Znamení rožmberské růže. Vychutnáte si je v podání Jana Hyhlíka. Běžná pořizovací cena kompletu je 957 Kč. Pokud ho chcete do své sbírky audioknih získat s 50% slevou, zakupte si ho hned v první etapě akce Audiobraní, která probíhá od 6. do 12. září 2023.

Pohodlně s aplikací Audioteka

Ať už zvolíte některý z titulů se slevou nebo jiný z bohatého katalogu, který čítá na 8 000 audioknih, využijte k jeho poslechu aplikaci Audioteka. K užitečným funkcím patří zrychlování zvuku, posouvání příběhu po časové ose nebo podpora Apple Car Play i Android Auto. Ovládat ji můžete přes hodinky Apple Watch nebo s pomocí Alexa. Více na www.audioteka.cz.