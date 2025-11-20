ATRIS investiční společnost, a. s. je v období expanze

ATRIS investiční společnost aktualizovala v první polovině roku 2025 svůj jasný obchodní plán, který předložila regulátorovi. Do roku 2028/2029 plánuje růst přesahující 10 miliard korun. Plán je transparentní a zcela v souladu se stanovenou strategií.
Současnou investiční společnost v roce 2022 získali akcionáři Martin a Václav Klánovi, kteří ji rebrandovali z TESLA na ATRIS. Tehdy TESLA spravovala ve fondu Realita zhruba 2 miliardy Kč, dnes činí hodnota majetku pod správou fondu téměř 6 miliard Kč.
"Fond Realita, jehož je právě ATRIS IS správcem, je na trhu již 16 let a jeho výnosová historie je neoddiskutovatelná. Od roku 2022 fond navýšil svá aktiva o více než 200 %, a to zejména díky akvizicím prémiových realit, jako jsou Delta Ruzyně, Palác Bristol, Psychiatrická nemocnice v Písku nebo Máj Národní. Naše portfolio je tak postaveno na výnosných a zároveň provozně efektivních nemovitostech v exkluzivních lokalitách," říká k růstu generální ředitelka a předsedkyně představenstva společnosti ATRIS Hana Seifertová.
V případě nákupu aktiv od developerské společnosti AMADEUS Real Estate je minimalizace rizika, kromě zákonných regulací, doplněna o úzkou spolupráci mezi ATRIS investiční společností a developerem. Díky tomu se do portfolia fondu dostávají pouze nové, prověřené a dokončené nemovitosti, které prošly kontrolou každého detailu.
"Kromě výnosů a poplatků investory zajímá hodnota majetku, péče o něj a jeho rozšiřování. Je naší zodpovědností majetek fondu kultivovat, pečovat o něj a chovat se vůči fondu a jeho investorům hospodárně. Toto se týká jak nového majetku, tak i majetku, který má fond ve správě již mnoho let," dodává člen představenstva společnosti ATRIS Roman Kolev.
Fond neustále aktivně vyhledává a připravuje i další zajímavé akvizice mimo skupinu AMADEUS. Na procesu nákupu jakéhokoliv aktiva do fondu vždy participují nezávislí konzultanti figurující na obou stranách transakce, která zároveň podléhá regulaci. Ta mimo jiné zahrnuje znalecké posudky, technické, účetní a ekonomické prověrky, schválené nejen ze strany společnosti, ale také depozitáře fondu, v tomto případě ČSOB.
"Naše odvětví ovlivňují i kroky jiných subjektů na finančním trhu. Pokud se chovají nestandardně, dopadá to i na ostatní fondy a vrhá to špatné světlo i na ty, které žádné problémy nemají. Přitom právě v době ekonomické nejistoty klienti vnímají nemovitosti jako dlouhodobý uchovatel hodnot, a proto své prostředky čím dál častěji směřují do realitních fondů nebo přímo do nemovitostí," zdůrazňuje Kolev.
Podle zákona musí fond držet minimálně 10 % prostředků jako likvidních. ATRIS investiční společnost a. s. stabilně udržuje likviditu ve výši dokonce 14 %.
"Důvěru nám projevily desítky tisíc klientů. Všech si nesmírně vážíme, a právě proto neustále pracujeme na stabilitě fondu a posilování jeho hodnoty," uzavírá Hana Seifertová.