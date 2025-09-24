Komerční článek - Toto je reklamní sdělení. Aktuálně.cz není jeho autorem a neovlivňuje jeho obsah

Allriskové pojištění: proč chrání domov i před „zombíky“

komerční článek
24. 9. 2025 12:30
Zombie invaze nehrozí, ale nové pojištění kryje i situace, na které se dříve nemyslelo.
Foto: komerční článek

Klasická pojistka vs. allrisk

Když se řekne pojištění bytu nebo rodinného domu, většina lidí si představí klasickou pojistku s výčtem rizik, například požár, povodeň, vichřice nebo krádež. Co na seznamu není, to se nehradí. Jenže život umí být vynalézavý a přichystat události, které by vás nikdy nenapadly do takového seznamu zapsat. Právě proto vzniklo allriskové pojištění, do češtiny někdy překládáno jako "pojištění všech rizik". A pokud vás napadne otázka, jestli kryje i invazi zombíků nebo útok mimozemšťanů, odpověď zní: pokud to není mezi výlukami, pak ano.

Na rozdíl od běžného pojištění se allrisk neptá, zda je událost uvedena v seznamu krytých rizik. Logika je opačná - pojištěno je vše, co není výslovně vyloučeno. Výluky samozřejmě existují, například běžná opotřebení, dlouhodobé působení vlhkosti nebo škody způsobené zanedbanou údržbou. Pokud se ale stane náhlá a neočekávaná nehoda, pojištění vás ochrání.

Když přijde nehoda

Rozdíl mezi klasickou pojistkou a allriskem se nejlépe ukazuje na praktických příkladech. Pokud si při instalaci poličky navrtáte vodovodní trubku nebo při vrtání do zdi poškodíte elektrický kabel, klasická pojistka vám nepomůže. Allriskové pojištění takové škody naopak uhradí, protože nejde o běžné opotřebení, ale o náhodné události.

Samozřejmě, že zombie apokalypsa ani invaze z vesmíru vám nehrozí. Ale tenhle nadsazený příklad hezky ukazuje podstatu allriskového krytí - pokud něco není ve výlukách, jste chráněni. A zombíci ani marťani mezi výlukami skutečně nejsou.

Konečně i v Česku

Na vyspělých trzích je allriskové pojištění už několik let standardem. Lidé oceňují jistotu a jednoduchost, protože se nemusejí trápit tím, jestli se jejich konkrétní škoda do výčtu rizik vejde. V Česku se nejprve objevilo jen omezené allriskové pojištění pro skla a keramiku. Typickými případy bylo rozbité sklo ve dveřích při dětské hře, prasklá sklokeramická deska po pádu hrnce v kuchyni nebo prasklé umyvadlo po uklouznutí v koupelně. Dnes už ale dorazila plnohodnotná verze. Pillow pojišťovna jako jedna z prvních v Česku nabízí allriskové krytí stavebních součástí bytů a domů přímo v základním rozsahu pojištění.

Rychlá kalkulace bez obtěžování

Novinkou je také zjednodušený způsob sjednání. Cena pojištění je dostupná během dvou minut, systém automaticky navrhne vhodné pojistné částky a okamžitě zobrazí konečnou cenu. Klient přitom nemusí zadávat e-mail ani telefonní číslo, takže ho nikdo nebude rušit nevyžádanými hovory ani zprávami.

Pokud chcete zjistit, kolik by stálo vaše pojištění, vyzkoušejte online kalkulačku a během dvou minut znáte cenu i rozsah ochrany. Kalkulačku allriskového pojištění bytů a rodinných domů najdete zde.

 
Mohlo by vás zajímat

Opatrné sliby, dílčí změny. Ekonomické programy politických stran to hlavní neřeší

Opatrné sliby, dílčí změny. Ekonomické programy politických stran to hlavní neřeší

Opařená Plzeň. O výhru přišla v posledních vteřinách, Budapešť přitom hrála v deseti

Opařená Plzeň. O výhru přišla v posledních vteřinách, Budapešť přitom hrála v deseti

Hvězdná posila pro Pastrňáka a spol. Do Bostonu se v nové roli vrací Chára

Hvězdná posila pro Pastrňáka a spol. Do Bostonu se v nové roli vrací Chára

Babiš: Agrofert dotace vracet nebude. Úředníci by si měli vymáhání pořádně rozmyslet

Babiš: Agrofert dotace vracet nebude. Úředníci by si měli vymáhání pořádně rozmyslet
Právě se děje Obsah Komerční článek

Právě se děje

před 35 minutami
Opatrné sliby, dílčí změny. Ekonomické programy politických stran to hlavní neřeší

Opatrné sliby, dílčí změny. Ekonomické programy politických stran to hlavní neřeší

Předvolební programy politických stran v oblasti daní jsou významné tím, jak moc v nich toho chybí, než tím, co v nich je.
před 2 hodinami
Opařená Plzeň. O výhru přišla v posledních vteřinách, Budapešť přitom hrála v deseti

Opařená Plzeň. O výhru přišla v posledních vteřinách, Budapešť přitom hrála v deseti

Fotbalisté Plzně na úvod hlavní fáze Evropské ligy remizovali v Budapešti v přesilovce s Ferencvárosem 1:1.
před 3 hodinami
Hvězdná posila pro Pastrňáka a spol. Do Bostonu se v nové roli vrací Chára

Hvězdná posila pro Pastrňáka a spol. Do Bostonu se v nové roli vrací Chára

Bývalý obránce a dlouholetý kapitán Bostonu Zdeno Chára se po třech letech od ukončení bohaté kariéry vrací do prostředí NHL.
před 4 hodinami
Babiš: Agrofert dotace vracet nebude. Úředníci by si měli vymáhání pořádně rozmyslet

Babiš: Agrofert dotace vracet nebude. Úředníci by si měli vymáhání pořádně rozmyslet

Ministr zemědělství označil Babišovo vyjádření za demonstraci moci a zastrašování.
před 4 hodinami
KLDR je v poslední fázi vývoje rakety schopné zasáhnout USA, tvrdí Jihokorejci

KLDR je v poslední fázi vývoje rakety schopné zasáhnout USA, tvrdí Jihokorejci

"Zbývá už jen takzvaná technologie návratu do atmosféry. I to pravděpodobně brzy vyřeší," řekl jihokorejský prezident I Če-mjong v OSN.
před 4 hodinami
"'Recepe, přestaňte už kupovat tu ruskou ropu," požádal tureckého prezidenta Trump

"'Recepe, přestaňte už kupovat tu ruskou ropu," požádal tureckého prezidenta Trump

Turecko by také podle Trumpa mohlo přivést k jednacímu stolu ruského a ukrajinského prezidenta.
před 4 hodinami
Velkolepý šlágr. Pardubice vyrovnaly ze stavu 0:4, stejně ale slavil Třinec

Velkolepý šlágr. Pardubice vyrovnaly ze stavu 0:4, stejně ale slavil Třinec

Hokejisté Pardubic prohráli v předehrávaném utkání 8. kola extraligy s Třincem 4:5.
Další zprávy