Allriskové pojištění: proč chrání domov i před „zombíky“

Klasická pojistka vs. allrisk
Když se řekne pojištění bytu nebo rodinného domu, většina lidí si představí klasickou pojistku s výčtem rizik, například požár, povodeň, vichřice nebo krádež. Co na seznamu není, to se nehradí. Jenže život umí být vynalézavý a přichystat události, které by vás nikdy nenapadly do takového seznamu zapsat. Právě proto vzniklo allriskové pojištění, do češtiny někdy překládáno jako "pojištění všech rizik". A pokud vás napadne otázka, jestli kryje i invazi zombíků nebo útok mimozemšťanů, odpověď zní: pokud to není mezi výlukami, pak ano.
Na rozdíl od běžného pojištění se allrisk neptá, zda je událost uvedena v seznamu krytých rizik. Logika je opačná - pojištěno je vše, co není výslovně vyloučeno. Výluky samozřejmě existují, například běžná opotřebení, dlouhodobé působení vlhkosti nebo škody způsobené zanedbanou údržbou. Pokud se ale stane náhlá a neočekávaná nehoda, pojištění vás ochrání.
Když přijde nehoda
Rozdíl mezi klasickou pojistkou a allriskem se nejlépe ukazuje na praktických příkladech. Pokud si při instalaci poličky navrtáte vodovodní trubku nebo při vrtání do zdi poškodíte elektrický kabel, klasická pojistka vám nepomůže. Allriskové pojištění takové škody naopak uhradí, protože nejde o běžné opotřebení, ale o náhodné události.
Samozřejmě, že zombie apokalypsa ani invaze z vesmíru vám nehrozí. Ale tenhle nadsazený příklad hezky ukazuje podstatu allriskového krytí - pokud něco není ve výlukách, jste chráněni. A zombíci ani marťani mezi výlukami skutečně nejsou.
Konečně i v Česku
Na vyspělých trzích je allriskové pojištění už několik let standardem. Lidé oceňují jistotu a jednoduchost, protože se nemusejí trápit tím, jestli se jejich konkrétní škoda do výčtu rizik vejde. V Česku se nejprve objevilo jen omezené allriskové pojištění pro skla a keramiku. Typickými případy bylo rozbité sklo ve dveřích při dětské hře, prasklá sklokeramická deska po pádu hrnce v kuchyni nebo prasklé umyvadlo po uklouznutí v koupelně. Dnes už ale dorazila plnohodnotná verze. Pillow pojišťovna jako jedna z prvních v Česku nabízí allriskové krytí stavebních součástí bytů a domů přímo v základním rozsahu pojištění.
Rychlá kalkulace bez obtěžování
Novinkou je také zjednodušený způsob sjednání. Cena pojištění je dostupná během dvou minut, systém automaticky navrhne vhodné pojistné částky a okamžitě zobrazí konečnou cenu. Klient přitom nemusí zadávat e-mail ani telefonní číslo, takže ho nikdo nebude rušit nevyžádanými hovory ani zprávami.
Pokud chcete zjistit, kolik by stálo vaše pojištění, vyzkoušejte online kalkulačku a během dvou minut znáte cenu i rozsah ochrany. Kalkulačku allriskového pojištění bytů a rodinných domů najdete zde.