7 módních zločinů, které ženy mužům nikdy neodpustí! Neuvěříte proč.

Módní katastrofy se nedějí jen na přehlídkových molech – jsou každodenní realitou. Jejich aktéry jsou muži, kteří netuší, jak má sedět sako, jaká je správná délka kalhot nebo neznají význam ponožek. Se špatným oblečením rozhodně zaujmete – jen ne tak, jak byste chtěli.

Chcete se vyhnout módním přešlapům? Tyto vám ženy nikdy neprominou!

Nepadnoucí oblek

To je naprostá katastrofa. Příliš velký vypadá jako po tátovi, příliš malý jako korzet pro kulturistu. Oblek by měl sedět v ramenou, na hrudníku a rukávy by měly končit u zápěstí. I kalhoty mají mít správnou délku. Dokonale padnoucí oblek zvyšuje vaše sebevědomí a profesní šance. A ženy? Ty nepadnoucí oblek poznají hned.

Cirkus barev a vzorů

Vzory jsou skvělé, ale v nadměrném množství působí jako oblečení klauna. Jeden dominantní vzor stačí, zbytek outfitu by měl být decentní. Pruhovaná košile? Fajn, ale nejlépe s jednobarevným sakem a kravatou.

Strašák v kalhotách

Délka kalhot prozradí víc, než si muž myslí. Příliš krátké vypadají jako od menšího bráchy, příliš dlouhé zase neupraveně. Ideální je, když lehce dosednou na boty - nic víc, nic míň.

Manžety košile ven!

Manžeta košile by měla vyčnívat alespoň centimetr z rukávu saka. Pokud ne, vypadáte jako školák. A krátký rukáv pod sakem? To je pořádný přešlap! Správná délka rukávu odlišuje elegána od módního outsidera.

Prezentace chlupatých nohou

Perfektní oblek ztrácí kouzlo, když při sezení vykouknou chlupaté nohy. Krátké ponožky jsou módní tragédie. Správné společenské ponožky by měly sahat minimálně do poloviny lýtka, aby bezpečně zakryly holeň. A bílé ponožky? K obleku rozhodně nepatří.

Nesourodá dvojka

Představte si to: Muž přijde do společnosti v šedém obleku, bílé košili a modré kravatě. Jeho partnerka má růžové šaty. Velmi snadno to vzbudí dojem, že se jedná o náhodné kolemjdoucí. Přitom jen stačí sladit doplňky - kravatu nebo kapesníček, a rázem jste harmonický pár.

Šatník plný bílých košil

Bílá košile je nadčasová klasika, která působí čistě a upraveně. To ženy oceňují. Ale pozor! Pokud ji muž nosí denně, může to vypadat, že má jen jednu. I když jsou dokonale vyprané a vyžehlené, šatník by neměl připomínat sklad nemocničních lůžkovin. Změna barvy či vzoru je vítána. Nebojte se rozšířit svůj šatník o moderní, pastelové košile.

Správné oblečení není jen o stylu - ovlivňuje vaše sebevědomí i úspěch. Perfektně oblečený muž získává respekt okolí a cítí se lépe. Ženy to poznají na první pohled.

