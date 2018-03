5 důvodů, proč používat zvlhčovač vzduchu

Přemýšlíte, jak se doma zbavit suchého vzduchu? A uvažujete nad zvlhčovačem? Tady je pět důvodů, proč do něj jít.

1/ Žijete skoro jako na poušti

Trápí vás doma suchý vzduch ? Tak to vaše plíce možná dostávají stejný vzduch, jako byste žili na poušti. Ne, není to vtip, relativní vlhkost vzduchu se ve vytápěném panelovém domě pohybuje často jen kolem 20 %. A to je stejná hodnota jako v poušti, třeba v té Nevadské. Optimální a odborníky doporučovaná relativní vlhkost vzduchu se v interiérech pohybuje mezi 40 až 50 procenty, ovšem v zimním období, kdy doma topíme, bývá problém ji udržet. "Obecně platí, že ochlazováním vzduchu klesá i množství páry, kterou vzduch obsahuje. Do běžné domácnosti neustále proniká venkovní vzduch, ať už špatně těsnícími okny, dveřmi nebo fasádou, a ten je s příchodem zimy chladný a má tedy nižší obsah vodní páry než ovzduší v bytě. Z tohoto důvodu klesá vlhkost i v interiéru," popisuje RNDr. Jan Hovorka, Ph.D., vedoucí Laboratoře pro studium kvality ovzduší na Ústavu pro životní prostředí Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.

2/ Trápí vás kašel, rýma, suchá pokožka

Stejně jako by asi nikdo nechtěl žít trvale v páře, nesvědčí nikomu ani velmi suchý vzduch . Má totiž negativní vliv na pokožku i sliznice. Výsledkem je nižší obranyschopnost organismu a častější nemoci. Jednou z nejrizikovějších skupin jsou malé děti. " Suchý vzduch v domácnosti, což se týká především topné sezony, snižuje obranyschopnost člověka a vyvolává nepříjemné pocity či kašel. Je to problém i pro zdravé jedince a ještě větší pro jedince citlivé, například pro děti," popisuje MUDr. Zuzana Vančíková, dětská alergoložka, imunoložka a pneumoložka z Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

3/ Mokrý hadr není řešení

Vzduch v místnosti můžeme zvlhčit mnoha způsoby. Možná ještě máte doma keramické nádoby na vodu, které se zavěšují na radiátory, nebo na topení pokládáte mokrý hadr. Ano, krátkodobě a lehce vlhkost v místnosti zvýšíte, ale výsledek nebude dostatečný a především riskujete, že do vzduchu vypustíte i množství bakterií. Mnohem lepší variantou je zvlhčovač vzduchu , který dokáže vlhkost sám regulovat, zvlhčí vzduch v celé místnosti a uvolní do něj jen molekuly vody bez bakterií. "Správná vlhkost doma by měla být od 40 do 50 %," říká MUDr. Zuzana Vančíková a dodává: "Kvalitní zvlhčovač vzduchu dokáže vlhkost regulovat podle potřeby."

4/ Technologicky kvalitní fungují sami a bez bakterií

Na trhu je velké množství zvlhčovačů vzduchu , které využívají různé technologie pro rozprašování molekul vody do vzduchu. Některé nerozprašují vodu rovnoměrně, takže vznikají mokré skvrny a můžete se setkat i s takzvaným bílým prachem. Ten způsobují minerály vypouštěné spolu s vodou. Největším problémem jsou ale bakterie nebo plísně, které vypouštějí do vzduchu například některé ultrazvukové zvlhčovače . Technologicky vyspělý zvlhčovač Philips HU4803 však žádný z výše uvedených problémů netrápí. Funguje na principu přirozeného odpařování (tzv. technologie NanoCloud), šíří o 99 % méně bakterií než nejrozšířenější ultrazvukové zvlhčovače *, vlhkost reguluje automaticky a má nižší spotřebu energie i vody.

5/ Dopřejí vám zdravý a nerušený spánek

Aby byla v místnosti optimální vlhkost vzduchu, je potřeba, aby ji zvlhčovač průběžně hlídal. Tedy ve dne i v noci. V druhém případě je ale nutné, aby jeho provoz nerušil spánek. Moderní zvlhčovače, jako je Philips HU4803 , to splňují. Mají speciální spánkový režim, v kterém produkují minimální hluk a vypnou kontrolky, takže vás nebude nic rušit. " Zvlhčovač Philips HU4803 automaticky hlídá vlhkost vzduchu a ve spánkovém režimu ničím neruší," uvádí Monika Tržilová, produktová manažerka Philips.

