200 megapixelů dokonalé krásy: Seznamte se s novinkou HONOR 90!

Objevte chytrý telefon s fotoaparátem, který vidí svět stejně jako vy. Plný barev a života.

Navždy zachytit krásu okamžiků, jako je letmý úsměv, západ slunce nebo pohled na město plné světel, s tím vám pomůže smartphone HONOR 90, který fotí a zobrazuje snímky s miliardou odstínů.

Ať už jste vášnivý fotograf, nebo jen milovník života, nenechte si utéct žádné mimořádné chvíle. HONOR 90 vám pomůže uchovat si jakékoli vzpomínky v tak vysokém rozlišení, že každý detail, barva a emoce zůstanou na fotce navždy živé a dokonalé. Srdcem systému tří fotoaparátů je hlavní kamera s rozlišením 200 MPx. A nejde jen o číslo, ale o důkaz, že s tímto telefonem můžete zachytit svět v úžasných detailech, které fotoaparátům s nižším rozlišením často uniknou.

Noční město i hvězdná obloha ostře a detailně

Když např. s chytrým telefonem HONOR 90 vyfotíte pohled na krajinu, hlavní fotoaparát zachytí složité detaily scény, od struktury listů na stromech až po vlnky na vzdáleném jezeře. Když čočku namíříte na květinu, 200Mpx hlavní kamera zachytí jemné žilky na okvětních lístcích, drobné kapičky rosy a jemné barevné nuance. Zároveň se nemusíte bát fotit spontánně to, co vás zrovna zaujme, a to i za zhoršených světelných podmínek. Na ty je fotoaparát HONOR 90 připravený se svou pokročilou technologií snímače a algoritmy umělé inteligence, které fotku vylepšují. Takže si uděláte dokonalou fotku u večeře při svíčkách, pod nádhernou hvězdnou oblohou, na noční ulici ve světlech lamp a neonů nebo na noční párty hýřící životem. Uvidíte, že z výsledné jasné a detailní fotky na vás pokaždé dýchne ta samá atmosféra a energie, kterou jste na místě prožívali, i když světelné podmínky nebyly zrovna ideální.

Fotoaparát chytrého telefonu HONOR 90 a jeho technologie HDR umí navíc fotky skvěle oživit a dodat jim realistický dojem. Vše posouvá ještě dál umělá inteligence a režim AI HDR. Ten jednoduše zanalyzuje záběr a vylepší ho, i když je třeba proti světlu nebo v jiných náročných podmínkách.

Krásný i na pohled a s tabletem k nákupu zdarma

Určitě budete souhlasit, že focení je úžasná záliba, díky které můžete vyjádřit sami sebe, vyprávět své příběhy a sdílet svůj jedinečný pohled na svět. Se smartphonem HONOR 90 a jeho uživatelsky přívětivými funkcemi a pokrokovým systémem fotoaparátu vám to půjde ještě snadněji. A to v takové míře detailů a ostrosti, jakou může nabídnout jen málokterý jiný chytrý telefon.

Zkuste si i vy zachytit krásu světa kolem sebe s 200Mpx fotoaparátem HONOR 90 a dejte naplno průchod svojí kreativitě. Koupit si svůj HONOR 90 můžete v Česku už nyní. Vyberte si mezi černou variantou Midnight Black, zelenou Emerald Green a stříbrnou Diamond Silver, a to buď za doporučenou cenu 13 490 Kč s pamětí 8 + 256 GB, nebo 14 990 Kč s pamětí 12 + 512 GB. Navíc až do konce srpna získáte k nákupu zdarma tablet HONOR Pad X8 v hodnotě 4 990 Kč. Cenově ještě dostupnější je pak model HONOR 90 Lite za doporučenou cenu pouhých 7 290 Kč. Ten má ve výbavě 100Mpx hlavní fotoaparát a 16Mpx přední kameru, takže i on vám pomůže vyfotit krásné snímky krajiny i detailů a perfektní autoportréty.